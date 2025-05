Calero, sobre el ascenso: «La importancia de las cosas se la damos nosotros, y esta es mi Champions League»

Se acerca el gran día. El Levante ultima sus preparativos antes de viajar a Burgos, donde peleará por conseguir el ascenso directo a Primera División. ... Necesitará ganar y que uno de Elche o Mirandés pinche. Las cuentas son fáciles. Pero el equipo, como lleva haciendo las últimas dos semanas, se ha aislado del ruido mediático en la Ciudad Deportiva de Buñol, y el único que habla públicamente, es el míster Julián Calero, que este viernes atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al gran partido que se disputará en El Plantío.

Gestión del partido

«Es absurdo querer engañarse, es un partido muy importante y sabemos de la trascendencia. Está todo el mundo con la ilusión que se palpa en el ambiente. Solo dándote una vuelta por la ciudad se ve la ilusión de la gente. El desplazamiento de gente que va a haber tampoco es normal. Es un partido muy muy muy importante y vamos a tratarlo como tal. Lo que queremos es que a nivel de juego, sí que tenemos que acertar para estar tranquilos y seguros, para que no sea una mochila en la espalda esta situación y para ser nosotros mismos. Está la ilusión del contexto y del entorno, que es precioso y gusta, y por otro lo que tenemos que hacer en el campo».

Estado físico de Iván Romero y tocados

«Iván va a venir, porque va a viajar toda la plantilla. Vamos a estar todos juntos, incluso podría sentarse, pero no tendría posibilidad porque no ha entrenado con normalidad. El resto estamos todos disponibles, excepto Oriol Rey, por su sanción».

La ausencia por sanción de Oriol Rey

«Teniendo en cuenta las posibilidades de tarjetas que teníamos, alguno tenía que caer. Tenemos que centrarnos en el juego y eso ha hecho que los chicos hayan protegido unos a otros, es inevitable que pase. Tenemos varias opciones ahí, estamos manejando. Alguna es un poco diferente a lo que hemos venido haciendo, y tenemos que darle una vuelta para terminar de cerrarlo, convencido de que el que salga lo va a hacer bien».

Gestión emocional de volver a Burgos, donde ya ascendió

«A nivel emocional, para mí, es un partido con muchísima carga, pero quiero estar tranquilo y seguro, centrado especialmente en lo mío. Hay mucha gente de Burgos que me ha contactado, que somos amigos y que les deseo siempre lo mejor, el club y la afición es increíble. Tengo una relación espectacular, la propia ciudad, las muestras de cariño eran constantes. A nivel emocional es muy bonito, pero estas cosas están muy bien durante la semana, en el pre, pero en el partido cada uno tenemos que estar a nuestra labor. Sé la dificultad de jugar en El Plantío, exigente pero bonito, y lo he vivido durante tres temporadas, y sé lo que significa competir allí bien y ganar. Lo que tenemos que hacer lo tendremos que hacer muy bien».

Pendiente de los otros resultados y supersticiones

«Quiero estar centrado en lo mío, pero sí que vamos a tener información. No quiero saber nada, por lo menos, mientras yo no tenga el convencimiento de que las cosas van como quiero que vayan. Aunque estuviera pendiente de la radio, esos resultados no dependen de mí, pero si dependen de mí un cambio que pueda hacer, estar centrado en mi equipo, claro que habrá gente que nos vaya informando cuando yo lo pida, pero dejaré que fluya con normalidad. He intentado hacer una semana con la más absoluta normalidad, de hacer deporte por la tarde un poco, tomarme una cerveza con el cuerpo técnico el día que nos corresponde, y hacer cosas normales que nos han funcionado bien. Saber desconectar de vez en cuando para al día siguiente volver a estar fresco. Le dedicamos muchísimas horas al fútbol, y es importante saber desconectar. Porque si te llegas a obsesionar, entras en un bucle peligroso. El contexto del entorno está como está, va a haber casi dos mil personas de Valencia en Burgos».

Estado mental de la plantilla

«Nerviosismo no, a estas alturas si estamos nerviosos no nos va a ir bien. La plantilla está ilusionada y con ganas de dar un paso adelante. Somos conscientes de que es difícil, porque cada partido en Segunda es complicado. Los jugadores están con una ilusión tremenda y con ganas de que salgan las cosas bien. Es cierto que la ilusión y las ganas que tienen son muy importantes. Confianza en todo lo que hacemos, y durante la semana, ha habido un ambiente extraordinario en el vestuario».

Manejar las emociones en el partido por los otros resultados

«Evidentemente los jugadores tendrán la información que va a llegar del propio estadio. Yo quiero que ellos estén centrados en el partido, porque es lo mismo que he dicho antes, si un jugador pierde un segundo de atención en lo que está haciendo, nada bueno va a pasar. Vamos a intentar centrarnos en lo nuestro. No dependemos de nosotros mismos, pero sí, dependemos de nosotros mismos a estas alturas. Hacer nuestro trabajo, y lo demás, si se añade algo, y si no, a por el último partido. Vamos a tener opciones en la penúltima y en la última. Lo que nos gustaría a todos es la inmediatez, como a todos, pero las cosas difíciles van a costar mucho».

El Burgos

«Hay un respeto tan grande de mí hacia la gente de Burgos, hacia la ciudad, hacia los años que he pasado allí, y ellos al revés, que lo mejor que podemos hacer es competir como se merece la competición. Ellos van a intentar hacerlo lo mejor posible, y nosotros también. Lo que sí es verdad es que les deseo lo mejor de absoluto corazón. La carga sentimental es muy alta, pero el respeto de la competición es máximo».

Similitud con el ascenso que vivió con el Burgos

«Sí que guarda. Más allá de la categoría, yo jugué un play-off de ascenso con el Parla, el equipo de mi pueblo, para mí eso era la Champions. La importancia a las cosas se la damos nosotros, y esta es nuestra Champions. El año pasado, para mí la Champions era salvar al Cartagena, y ascender al Burgos con la situación dramática con impagos y demás, pues es también mi Champions. ¿Esta es más que las demás? No, pero esta es la de ahora. Lo importante es el domingo. La importancia de las cosas se la damos nosotros. Tienen similitud, por lo tanto, cuando le das mucha importancia a las cosas, la repercusión personal es tremenda».

Volver a Primera División, salvavidas económico

«Me han comentado cero. Porque poco podríamos hacer, porque los resultados en el fútbol son los que son. Yo sé de sobra, no hace falta que me lo digan ni Pepe Danvila ni Pablo Sánchez. Claro que para el club sería algo muy importante, pero también sabemos y lo hemos hablado, que esto es fútbol. No siempre es lo que quieres, es un pulso, tú quieres tumbar al rival, pero el rival también. Nos van a plantear mucha presión. El Levante tiene un buen futuro por delante, y este domingo empezamos a ponerle una piedrecita».

Ganando, ¿se sube?

«Lo que sí sé es que es muy importante. Estaremos muy cerca, sé que matemáticamente tenemos que hacer cuatro de seis, si sumamos tres, solo quedaría uno. Ponerme a adivinar. Los demás también tienen partidos complicados. Ningún resultado me extrañaría de lo que pueda pasar en estos partidos».

Entrenar en Primera División

«No me preocupo por mí. Hay que torear en plazas menores para ver si eres capaz de torear en plazas buenos. Siempre he intentado ayudar a mejorar a mis jugadores, y allá donde me lleve el fútbol seré feliz. Me gusta el fútbol y lo disfruto. Me gustaría, claro, es una ilusión. Pero tengo que tener la cabeza muy limpia para ayudar a mis jugadores. Si surgen dificultades, tengo que darle claves a mi equipo. Si no puedo hacerlo, sería un grave error en mí».

Qué Burgos espera deportivamente hablando

«El Burgos es un equipo que se adapta bien a todos los ecosistemas, porque es capaz de dominarte el juego si lo necesita, también es capaz de defender en un bloque medio o de presionar alto. Manejan muchos patrones, vamos a ver un partido muy disputado, en el que los dos vamos a intentar tener nuestro porcentaje de balón, tenemos ideas parecidas a cómo entendemos el juego, y tratamos de sacar el máximo rendimiento. Ellos han hecho una segunda vuelta muy buena a nivel de puntos y de sensaciones, de estar cerca del descenso han pasado a estar cerca del play-off. Será un partido igualado. La sensación que tengo, es que será un partido duro».

Cuándo comunicar los otros resultados

«Ni si quiera he pensado en esas cosas, es sobre la marcha. Depende de cómo va tu partido, y cuántos minutos quedan... Al principio no quiero saber nada, pero si me dices que en el 89 estás en una determinada situación. Es difícil hacerlo global. Hay que poner pies y ojos. Si le pones pies y cara a una determinada situación, y vamos todos perdiendo los tres, les pasamos la información para que estén tranquilos. O vamos ganando todos. Depende de las circunstancias. Sobre la marcha sí voy a tener a alguna persona que me vaya diciendo, pero ya te digo, cuando yo crea oportuno».