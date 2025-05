El Brugui más goleador acerca al Levante al ascenso: «Lo llevo soñando toda mi vida»

Marc Escribano Elche Domingo, 11 de mayo 2025, 11:01 Comenta Compartir

El Levante dio un golpe sobre la mesa en el derbi de la Comunitat Valenciana imponiéndose al Elche por 1-3, gracias en parte al doblete de goles anotado por un estelar Roger Brugué, que además fue el encargado de hablar en zona mixta tras el partido. «Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por el campo, por cómo ellos son, que están muy trabajados, y la verdad a veces da la sensación que te someten, que da esa impotencia... Pero bueno, es verdad que estos partidos se nos dan bien, nuestras virtudes son buenas contra estos equipos, transitamos muy bien, y hemos estado acertados, y con buena sensación, el equipo ha sido un bloque, y ha transitado muy bien, y ya está», explicó el eufórico delantero granota.

«Ahora cada partido ya son finales, los tres puntos de hoy valen lo mismo que los del viernes, así que nada, el viernes a tope, ahora disfrutaremos también, porque se ha de disfrutar porque cuesta mucho ganar en esta Liga, y ya mañana mentalizados en el viernes que será una final, porque el Albacete vendrá a tope seguro, y pues nosotros jugamos a casa con nuestra gente e iremos a ganar», destacó el catalán, que ya pone el foco en el siguiente partido.

El ariete azulgrana firmó un doblete aprovechando las dos ocasiones que tuvo, demostrando su eficacia de cara a portería. Son ya diez goles los que lleva esta temporada 2024-25, igualando a José Luis Morales como máximo anotador del equipo entrenado por Julián Calero: «El primero me ha venido a la cabeza y era difícil amortiguarla, pero bueno, luego he enganchado fuerte a bote pronto y bien, ha ido para dentro, y el segundo muy bien, Carlos es muy listo, he visto que Morales se llevaba al defensor y me separa un poco, y nada, las he aprovechado. Forés ha entrado muy bien también, ha metido otro golazo, y de eso se trata, de sumar, de aportar, cada uno en lo que es bueno, en lo que tiene y dejarlo todo en el campo».

El Levante no estuvo solo en Elche, con más de mil aficionados desplazados, algo que Brugui agradeció. «La afición ha sido un espectáculo desde el minuto uno, que a veces cuando el rival tiene la pelota te puedes sentir mal, y la gente ha entendido el partido, han entendido nuestro papel, nuestro plan de partido, nos han apoyado, han ido a morir con nosotros, y les agradecemos porque nos dan mucha fuerza a la hora de hacer metros y esfuerzos. Sabíamos que para ellos también es muy importante, para nosotros también y yo creo que juntos, tirando por este camino, lo haremos», destacó el delantero azulgrana.

«Hemos celebrado, hemos celebrado la victoria, porque es lo que he dicho antes, en esta Liga hay que celebrar las victorias, porque cuesta muchísimo ganar, y cuesta ganarle a cualquiera, y mira, vienes a un campo así y hay que celebrarlo, hay que ser felices, pero sin tanta euforia porque realmente los tres puntos de hoy son los mismos que los del viernes. Vamos a ir a por los tres del viernes, nos quedan dos en casa, uno fuera, pero ahora mismo solo pensamos en el viernes, y nada, como he dicho antes, vamos a disfrutar y a trabajar mañana», añadió Roger Brugué.

Preguntado por cómo de cerca siente la posibilidad de jugar en Primera División, el ariete catalán se emocionó: «Llevo cuatro años en el club, que me ha dado la oportunidad de llegar a lo alto, y súper agradecido. Yo comparto la alegría, la felicidad de toda la gente como uno más, porque lo siento así, y quiero, sin decirlo muy alto, cumplir el objetivo. Lo llevo soñando toda mi vida, soy un chico que no estaba en canteras, que vengo trabajando desde abajo, he estado en todas las categorías, y se me puede dar mejor o peor, pero cuando esté ahí me lo voy a dar todo, voy a dejar todo por el equipo, y siempre en el camino del grupo, que es el correcto».

Durante el partido, hubo un gol anulado por fuera de juego que parecía haber sido el hat trick de Brugui, aunque el jugador explicó la jugada. «Como he visto que iba bien dirigido el centro de Carlos Álvarez, yo podía llegar, pero he hecho el amago de meter el pie y lo he quitado, porque sabía que la trayectoria era buena, y para el portero es muy difícil, porque él se espera que yo la toque, y la he dejado pasar, entonces hubiera sido gol suyo, y también me hubiera alegrado, porque ha hecho un partidazo, así que nada, no era gol mío», confesó.

«Hay que ir con los pies en el suelo, porque cuántas veces nos hemos visto arriba, el Racing estaba a 14 puntos, y pasarte de euforia es malo, hay que tener los pies en el suelo, ser conscientes de la Liga en la que estamos, que tú vas al campo del Cartagena, y ya le pasó al Racing la semana pasada, te viene el Tenerife en casa, te complica el partido, que llevan 7 o 8 partidos sin perder, cualquier rival es jodido, así que es lo que digo, que hay que celebrar porque cuesta mucho ganar, pero trabajar y ir a partido a partido, porque esto te da la vuelta en dos partidos, así que ya no hay tiempo de euforias», sentenció Brugui.