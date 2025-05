Calero: «Tenemos más cerca el ascenso pero no quiero pensar todavía en el final»

Victoria de personalidad, de un equipo que gana en casa del líder y corta una racha de cinco meses invicto en el Martínez Valero. Victoria ... de un equipo que quiere estar en Primera División cueste lo que cueste. El Levante se sitúa con este triunfo a un punto del Elche, a falta de tres jornadas, y afianza la segunda plaza del ascenso directo. Así valoraba Julián Calero el partido de los suyos:

«Creo que, evidentemente, si quieres hacer cosas importantes tienes que saber manejarte bajo presión, y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar arriba. Somos gente normal intentando hacer cosas extraordinarias y hemos sabido manejar la situación. El inicio no era el que queríamos; queríamos tener más pelota, pero hemos tenido que defender atrás. No les hemos dejado generar demasiado, aunque estaban cerca de nuestra portería. Después, hemos marcado el primero y el segundo, y en la segunda parte el partido ha cambiado completamente. Estoy contento porque gran parte del plan se ha cumplido: hacerle daño al Elche. No veníamos como invitados, sino a ser protagonistas de la fiesta».

El apoyo de la afición en el Martínez Valero: «Muy bonito, porque había más gente de la que parecía, repartida por otros sectores, no solo en una zona determinada. Me alegro por ellos, porque los últimos tiempos no han sido fáciles y cuando hay dificultades, saborear un triunfo así sabe mejor. Nos queda mucho camino por recorrer. Nos hemos acercado al Elche y estamos a un punto. Todo lo que puedas ir sumando cuenta, y solo quedan nueve puntos. El viernes tenemos Albacete, y quiero dar las gracias a la afición por su apoyo», decía Calero.

El partido de Brugué: «Brugué es un trabajador nato. Además de su calidad en el día a día, tiene gol. Es un delantero que corre al espacio, se maneja bien, tiene buen disparo y muchas cualidades. Le ha metido mucho trabajo al partido, como se requería. Hemos hecho grandes cosas y estamos a un alto nivel», destacaba el técnico.

¿Muchos años de sufrimiento?: «En el fútbol no se puede hablar de justicia o injusticia. El fútbol te devuelve lo que das, y es cierto que una dana nos hizo mucho daño, así como la salida de Andrés. Hemos tenido circunstancias difíciles, la temporada no ha sido fácil. Pero le hemos metido trabajo, creímos en una idea para llegar hasta aquí, y ahora el fútbol nos está devolviendo todo ese esfuerzo. Muy contento. Espero que seamos capaces de ponerle la guinda al pastel, aunque aún queda trecho por recorrer», relataba el madrileño.

¿Ve el ascenso más cerca?: «Evidentemente, quedan menos partidos. Tanto Elche como nosotros estamos en puestos de ascenso directo, claro que estás más cerca el ascenso, pero por detrás vienen apretando, no quiero pensar en el final. Vamos a ver qué sucede en los próximos partidos. Tenemos una posición privilegiada, dependemos de nosotros mismos, pero eso no lo es todo. Hay que manejar muchas cosas: nervios, estrés… El camino es largo y no quiero pensar en el final. Vamos a intentar ir paso a paso», sentenciaba Calero.

Sobre la segunda parte: «Ellos son un equipo con muchas virtudes y te someten en el área. Ese no era nuestro plan, pero el partido nos llevó ahí. Si eres vertical y más efectivo que ellos, puedes hacerles daño. La segunda parte se acercó más a lo que queríamos: sin excesos ni locuras con el balón, generamos ocasiones claras. Ese era el plan, aunque el encuentro tuvo momentos de todo tipo».

¿Qué resultado quiere para el Racing vs Oviedo?: «Me da igual, sinceramente. Visto lo visto, no suelo desear que pierda nadie. Lo importante es que nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Se ha visto un buen partido entre primero y segundo y veremos si ambos acabamos en esa posición».