Estrasburgo archiva una demanda de presos etarras por su acumulación de penas El etarra experto en explosivos José María Arregui Erostarbe, alias 'Fitipaldi' en el año 2000. / EFE Denunciaban la aplicación retroactiva de, según ellos, una nueva justiprudencia del Tribunal Supremo que prolongaba de manera efectiva sus condenas PAULA ROSAS Corresponsal. París Jueves, 6 junio 2019, 12:09

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido archivar una demanda de 19 presos de ETA que habían denunciado a España por no haber restado a sus condenas el tiempo que ya habían pasado en prisión en Francia. Estrasburgo ya se había pronunciado el pasado mes de octubre sobre un caso similar y avaló entonces la decisión del Tribunal Supremo de no conmutar las penas cumplidas en otros países para reducir el tiempo de condena en España. Ante esa sentencia, los denunciantes, entre ellos los etarras Javier Zabaleta Elósegui, Iñaki Bilbao y José María Arregui «Fitipaldi», decidieron retirar sus demandas.

La queja interpuesta en 2017 invocaba los artículos 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 7 (no hay pena sin ley) de la Convención Europea de Derechos Humanos y denunciaba la aplicación retroactiva, según ellos, de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo que prolongaba de manera efectiva sus condenas. En 2008, un dictamen de la UE decidió unificar condenas en su territorio para que no se cumplan dos o más penas por el mismo delito en diferentes países. La norma se adaptó a la legislación española, pero el Supremo decidió que no se aplicara a los miembros de ETA. Diferentes presos de la banda recurrieron entonces a Estrasburgo, entre ellos Santiago Arróspide Sarasola, «Santi Potros», y Francisco Múgica Garmendia, alias «Pakito», pero el TEDH, avaló en octubre del año pasado la decisión española.

Ahora, con esta segunda demanda, la corte considera que «teniendo en cuenta la similitud de las demandas», ambas se agrupan en una sola decisión, Y decide archivarla al no apreciar «circunstancias particulares que afecten al respeto de los derechos garantizados por la Convención y sus Protocolos».

Entre los etarras que se habían personado en esta demanda se encuentran el exdirigente José Javier Zabaleta Elósegui, alias «Baldo»; Iñaki Bilbao, en prisión desde 2002 por asesinato y amenaza a jueces; Juan Luis Aguirre Lete, condenado por el secuestro del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara, el asesinato de Fernando Múgica y el del general del Ejército del Aire Dionisio Herrera Albiñana o José María Arregui, alias 'Fitipaldi' o 'Fiti', uno de los artificieros históricos de ETA, condenado a más de 1.000 años de prisión por su participación en varios atentados.