Torrent comprará los solares de sus depósitos de agua tras dos décadas El Ayuntamiento aprobó en 2003 la expropiación de los terrenos pero nunca se llevó a cabo

Paco Moreno Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado este martes la propuesta para regularizar jurídicamente la situación de las parcelas 6 y 7 del Polígono 60, de 5.787 m² y 2.909 m², respectivamente, en El Vedat, donde se encuentra ubicado desde 2003 el depósito municipal de agua potable, una infraestructura estratégica para el abastecimiento de la ciudad.

El acuerdo da por desistido el procedimiento de expropiación forzosa iniciado hace más de dos décadas, y establece la adquisición mediante compraventa y mutuo acuerdo de ambas parcelas. Esta decisión permitirá cerrar definitivamente un expediente que permanecía inconcluso desde hace más de veinte años y garantizar que el Ayuntamiento disponga de plena titularidad sobre los terrenos donde opera esta infraestructura esencial.

Los antecedentes del expediente señalan que en abril de 2003 se sometió a información pública la relación de bienes afectados por la expropiación necesaria para ejecutar el depósito. El 8 de julio de 2003, los propietarios de las parcelas autorizaron al Ayuntamiento a ocupar los terrenos para construir la infraestructura hidráulica, con el compromiso municipal de compensación o permuta futura. En diciembre de 2003, el Pleno aprobó el proyecto de expropiación y declaró la necesidad de ocupación.

Pese a ello, la compensación nunca se materializó, y la alternativa de una permuta resultó inviable al no existir solares municipales equivalentes en valor, según establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Con el paso del tiempo, el expediente expropiatorio quedó caducado y sin efecto.

Tras más de dos décadas de ocupación efectiva del suelo, y siendo una infraestructura en funcionamiento, el Ayuntamiento ha impulsado una solución definitiva, legal, viable y consensuada con los propietarios para cerrar el expediente y adquirir los terrenos por compraventa.

La adquisición definitiva de estas parcelas es un paso crucial para dotar de seguridad jurídica a una infraestructura vital para la ciudad. El depósito ubicado en el Polígono 60 forma parte del sistema general de abastecimiento de agua potable recogido en el PGOU de Torrent y garantiza la correcta prestación de este servicio esencial.

Con esta regularización patrimonial, el Ayuntamiento consolida su compromiso con la gestión rigurosa de los bienes municipales y con la protección de las infraestructuras que sostienen el día a día de la ciudad.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, ha manifestado que «este acuerdo permite cerrar un expediente que llevaba más de veinte años pendiente. Regularizamos una situación histórica de más de dos décadas y damos seguridad jurídica a una infraestructura esencial para Torrent.»

«La adquisición por mutuo acuerdo era la solución más responsable, viable y beneficiosa tanto para el Ayuntamiento como para los propietarios, y responde a un trabajo técnico y jurídico muy riguroso», ha añadido.

«El depósito del Polígono 60 es clave para el abastecimiento de agua potable. Con esta decisión garantizamos que el Ayuntamiento tenga plena titularidad y capacidad de gestión sobre un elemento fundamental para los servicios públicos de la ciudad. Esta compra, también nos permitirá continuar trabajando para construir en un futuro otro depósito en estas parcelas, que mejore el suministro a los vecinos de El Vedat», ha concluido Gozalvo.