Quart entrega 15 cheques a nuevos proyectos empresariales del municipio

P. M. VALENCIA Martes, 2 de diciembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha celebrado el acto de entrega de 15 cheques al emprendimiento, destinados a apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en el municipio. Las ayudas, dotadas con importes de 1.500 y 1.643 euros, tienen como finalidad fomentar la creación de actividades profesionales independientes y contribuir al fortalecimiento del empleo local.

El programa, dirigido a personas físicas que se constituyan como autónomos y hayan iniciado su actividad en Quart de Poblet entre el 1 de mayo de 2024 y el 31 de julio de 2025, reafirma el compromiso del Gobierno municipal con el talento emprendedor del municipio.

El acto de entrega de las ayudas se ha llevado a cabo en la Sala de Recepciones, donde la alcaldesa, Cristina Mora, y la concejala de Emprendimiento Local, Rosa García, han entregado los diplomas acreditativos a las 15 personas beneficiarias. En total, se han concedido 23.500 euros, destinados a impulsar iniciativas empresariales en sectores como la hostelería, la formación, los servicios profesionales, el comercio y el bienestar.

Durante el acto, los asistentes han tenido la oportunidad de compartir sus proyectos y establecer un diálogo directo con la alcaldesa, fortaleciendo el vínculo entre la administración local y las nuevas iniciativas emprendedoras que dinamizan la economía de Quart de Poblet. Este encuentro ha permitido también generar sinergias entre los distintos comercios, quienes han compartido sus inquietudes, retos y experiencias.

Apoyo institucional

Con estas nuevas ayudas, ya son 200 las personas emprendedoras de Quart de Poblet que, durante los últimos 15 años, han recibido apoyo económico municipal para desarrollar sus proyectos, alcanzando una inversión total de 281.900 euros. El Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma así su compromiso con la promoción del emprendimiento y la creación de oportunidades laborales, consolidando un entorno propicio para el desarrollo económico y social del municipio.

Temas

Quart de Poblet