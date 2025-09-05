Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Polígono Fuente del Jarro. LP

Paterna destina 2,5 millones a modernizar sus áreas industriales entre 2025 y 2026

El plan incluye mejoras contra inundaciones en Fuente del Jarro, nuevos aparcamientos en el Parque Tecnológico y la segunda fase del Bulevar Pla de Pou

Nacho Roca

Paterna

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:09

El Ayuntamiento de Paterna reforzará la modernización de sus áreas empresariales con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros que se ejecutará entre 2025 y 2026. El proyecto combina fondos propios con ayudas del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y contempla intervenciones en los principales polos industriales del municipio.

Entre las actuaciones más destacadas figura la construcción de una balsa de laminación en Fuente del Jarro para dar solución a las inundaciones recurrentes en la calle Ciutat de Barcelona, con un coste adicional de 650.000 euros a cargo del consistorio. También se desarrollará la segunda fase del Bulevar Pla de Pou, que transformará este acceso clave hacia Fuente del Jarro y el Parque Empresarial Táctica en un vial moderno y funcional.

El plan prevé además adecuar solares municipales para aparcamientos públicos en el Parque Tecnológico y avanzar en la implantación de zonas verdes y espacios de convivencia, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y facilitar áreas de descanso a los trabajadores.

El alcalde y responsable de Promoción Económica, Juan Antonio Sagredo, subrayó que estas inversiones «son una muestra del esfuerzo sostenido de la última década para consolidar nuestras áreas industriales como referentes nacionales y motor económico de la Comunitat Valenciana».

Sagredo recordó que tanto Fuente del Jarro como el Parque Tecnológico ya cuentan con la calificación de Zonas Industriales Avanzadas de la Generalitat y adelantó que el Parque Empresarial Táctica se sumará en breve a esa lista. «Debemos seguir aumentando el atractivo de Paterna para retener empresas y atraer nuevas inversiones que generen empleo de calidad», concluyó.

