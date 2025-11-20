El centro de salud de La Coma cierra tras una agresión a tres sanitarias, solo permanecen abiertas las unidades de Salud Mental y Conductas Adictivas La Policía detiene a una joven y a su madre por amenazar de muerte a varias profesionales y embestir un coche contra otro estacionado junto al ambulatorio

Nacho Roca Catarroja Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:16 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

El centro de salud del barrio de La Coma ha vuelto a cerrar su servicio de atención primaria y consultas ordinarias tras el grave episodio de violencia ocurrido el miércoles 19 de noviembre, cuando una joven y su madre amenazaron de muerte a dos médicas y a una enfermera del ambulatorio. El servicio del centro del barrio paternero permanece sin fecha de nueva apertura tras la agresión a las profesionales sanitarias.

Las unidades de Salud Mental y de Conductas Adictivas (UCA) continúan operativas, mientras que la atención primaria, los servicios administrativos y las consultas ordinarias han sido suspendidos temporalmente.

Durante estos dos días, las urgencias domiciliarias, las visitas programadas y las técnicas serán asumidas por el centro de salud del Clot. Desde primera hora de la mañana, un cartel colocado a las 7:00 horas en la puerta del ambulatorio informa a los vecinos del cierre.

La dirección del centro y el Ayuntamiento de Paterna han solicitado acompañamiento policial para los profesionales que deban desplazarse al barrio con la ambulancia municipal, ante el temor a nuevas agresiones.

El Ayuntamiento convocará de forma urgente la Mesa de Seguridad en los próximos días para analizar la situación y coordinar medidas con la Conselleria de Sanidad. No se descarta que el cierre pueda prolongarse más allá de esta semana si persisten las condiciones de inseguridad.