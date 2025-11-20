Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
Vigilancia policial en el centro de salud de La Coma. N. R.

El centro de salud de La Coma cierra tras una agresión a tres sanitarias, solo permanecen abiertas las unidades de Salud Mental y Conductas Adictivas

La Policía detiene a una joven y a su madre por amenazar de muerte a varias profesionales y embestir un coche contra otro estacionado junto al ambulatorio

Nacho Roca

Catarroja

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

El centro de salud del barrio de La Coma ha vuelto a cerrar su servicio de atención primaria y consultas ordinarias tras el grave episodio de violencia ocurrido el miércoles 19 de noviembre, cuando una joven y su madre amenazaron de muerte a dos médicas y a una enfermera del ambulatorio. El servicio del centro del barrio paternero permanece sin fecha de nueva apertura tras la agresión a las profesionales sanitarias.

Las unidades de Salud Mental y de Conductas Adictivas (UCA) continúan operativas, mientras que la atención primaria, los servicios administrativos y las consultas ordinarias han sido suspendidos temporalmente.

Durante estos dos días, las urgencias domiciliarias, las visitas programadas y las técnicas serán asumidas por el centro de salud del Clot. Desde primera hora de la mañana, un cartel colocado a las 7:00 horas en la puerta del ambulatorio informa a los vecinos del cierre.

La dirección del centro y el Ayuntamiento de Paterna han solicitado acompañamiento policial para los profesionales que deban desplazarse al barrio con la ambulancia municipal, ante el temor a nuevas agresiones.

El Ayuntamiento convocará de forma urgente la Mesa de Seguridad en los próximos días para analizar la situación y coordinar medidas con la Conselleria de Sanidad. No se descarta que el cierre pueda prolongarse más allá de esta semana si persisten las condiciones de inseguridad.

