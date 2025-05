Nace en Picassent una nueva asociación de personas divergentes y familiares para exigir derechos, visibilidad y apoyo real

Nacho Roca Picassent Viernes, 9 de mayo 2025, 12:07 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

Un grupo de familias y personas con diversidad funcional ha dado un paso adelante en Picassent para crear una asociación que defienda sus derechos y canalice las múltiples demandas que el sistema no está cubriendo. La iniciativa, impulsada por madres, padres y cuidadores, surge tras una serie de decisiones institucionales que han tensionado aún más la vida diaria de muchas de estas personas.

«El detonante fue el incremento del 60% en el precio de la natación adaptada en el polideportivo. Es una forma elegante de echarnos sin decirlo abiertamente», denuncia María Alonso, secretaria provisional del colectivo, en conversación con este medio. «Hay familias que ahora pagan hasta 100 euros al mes por un servicio que antes era asumible», añade.

La nueva asociación —cuyo nombre y logotipo se aprobarán en una reunión este lunes 12 de mayo a las 17 h en los locales de la parroquia La Milagrosa— busca no solo presionar para frenar recortes, sino construir un espacio estable de apoyo mutuo, reivindicación y visibilidad.

«Picassent es de los municipios con más recursos, pero aun así hay tratamientos como la terapia ocupacional, logopedia o fisioterapia que solo están cubiertos para menores de siete años. Mi hijo lo tuvo de los 12 a los 21, pero porque fui personalmente a pelearlo a Conselleria», recuerda Alonso.

Además de denunciar la falta de apoyo estructural, una de las prioridades del grupo es dar visibilidad al papel del acompañante, figura clave en la vida diaria de muchas personas divergentes, pero aún invisible en muchos espacios culturales y de ocio. «En eventos o conciertos hay descuentos para la persona con discapacidad, pero el acompañante no cuenta, no tiene dónde sentarse, no se le contempla», subraya Alonso.

Entre las acciones previstas, la asociación también pretende impulsar programas de respiro familiar durante los fines de semana. «Los cuidadores lo somos de por vida. Necesitamos tiempo para respirar, espacio personal. Sea pareja o expareja, todos necesitamos un poco de alivio», explica.

Aunque por ahora son una veintena de miembros, esperan crecer rápidamente tras la convocatoria en redes sociales. «Todos los que quieran participar serán bienvenidos», asegura Alonso.

Por el momento, el grupo no cuenta con página web ni sede oficial. La reunión del lunes será clave para dar ese paso. «Vamos a por todas. No queremos más parches: queremos derechos, cuidados y respeto», concluye la portavoz.

