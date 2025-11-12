Manises reconstruirá un colector junto al Turia que colapsó por la dana Las obras han sido autorizadas por el Gobierno y ascienden a 380.000 euros

El Ayuntamiento de Manises ha obtenido financiación del Gobierno para ejecutar dos actuaciones de gran importancia destinadas a reparar los daños ocasionados por la dana del pasado año.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, destacó este martes que estas ayudas «permiten reparar infraestructuras básicas que resultaron gravemente afectadas por la dana recuperando servicios esenciales y reforzando la seguridad del municipio ante futuras lluvias torrenciales».

Con estas dos actuaciones, que suman más de 580.000 euros de inversión, el Ayuntamiento de Manises avanza en su plan de recuperación y modernización de infraestructuras, priorizando la sostenibilidad y seguridad ciudadana.

Las obras contribuirán a reforzar la red de saneamiento, mejorar la movilidad local y proteger el entorno natural del río Turia, en línea con el compromiso municipal con el bienestar de los vecinos y vecinas de Manises.

El primer proyecto aprobado consiste en la reposición del tramo final de los colectores norte, una infraestructura esencial para el sistema de saneamiento de Manises que quedó gravemente dañada por la crecida del río Turia.

Los desperfectos provocados por la dana incluyeron el colapso del alivio y del depósito de tormentas, el desplazamiento de las losas de hormigón y la obstrucción del colector por sedimentos y materiales arrastrados por el agua.

El proyecto contempla la limpieza manual y retirada de sedimentos (1.100 m³ en un tramo de 600 metros), la reposición de las losas de hormigón y revisión de los pozos de registro y la reconstrucción completa del tramo final y del depósito de tormentas, así como la restauración de la zona agrícola afectada.

El presupuesto asciende a 380.734 euros, con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y las obras se realizarán manteniendo las características y ubicación originales de la infraestructura, y estarán financiadas íntegramente por el Gobierno.

El segundo proyecto autorizado por el Ministerio de Política Territorial corresponde a la «Memoria valorada para los trabajos de reparación del pavimento de las calles de la urbanización La Presa», presentada por el Ayuntamiento de Manises.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ha aceptado el proyecto, fijando su coste total y subvención máxima en 202.304 euros. El Ayuntamiento será responsable de ejecutar las obras y comunicar su desarrollo y adjudicación dentro de los plazos establecidos.

