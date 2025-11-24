Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ejemplares recuperados. LP

La Guardia Civil recupera nueve palomos deportivos robados en Picassent

Los agentes localizan a los animales en la azotea de un edificio en Almassora

S. V.

VALENCIA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:08

La Guardia Civil ha recuperado 9 palomos deportivos que fueron sustraídos el pasado día 10 del presente en Picassent. Los animales se encontraban en la azotea de un edificio en Almassora.

Tras recibir diversas denuncias en las localidades de Valencia, Castellón y Tarragona por el robo de palomos deportivos de la Federación Valenciana de Colombicultura, los agentes dieron comienzo a la Operación 'Colomal'.

La investigación permitió localizar los animales en la azotea de un edificio de la localidad de Almassora. Se encontraban sin agua ni comida, técnica empleada en multitud de ocasiones para poder reanillar a los palomos. Además, en el tejado de las mismas viviendas se encontraron restos de cadáveres de palomos en proceso de descomposición.

La rápida intervención de los agentes permitió recuperar ilesos a los 9 animales, valorados en 2000 euros. Los mismos fueron trasladados hasta la delegación de colombicultura de Castellón, donde, tras la comprobación de su estado de salud, serán entregados a sus legítimos propietarios. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de la Guardia civil de Paiporta.

