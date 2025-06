La gran nevada amarilla llega a Paterna

Juan Antonio Marrahí Valencia Martes, 10 de junio 2025, 20:55 Comenta Compartir

El camino de baldosas amarillas aparece en la memoria colectiva dentro de la fantasía literaria del Mago de Oz. Pero también está en las calles de Paterna. La explosión floral tras la primavera ha dejado una curiosa estampa en la larga calle Melissa, en la urbanización de Lloma Llarga (Valterna). El suelo es de este color.

Cada año por estas fechas, los residentes en esta zona de l'Horta pueden resguardarse del sol gracias a las tipuanas tipu, un árbol de hoja caduca que se queda en las ramas en invierno pero que a partir de mayo comienza a reverdecer. Ya en junio, deja un estallido de flores que inunda las calles durante varias semanas.

A poco que sople el viento, literalmente 'nievan' flores amarillas por toda Valterna que poco a poco se posan en las aceras o en los parabrisas de los coches hasta teñirlo todo de este color. La tipuana aporta buena sombra a los paseantes por su frondosidad, pero se cobra sus servicios a la ciudadanía con algunas incomodidades.

Por un lado se adhieren a las suelas de los zapatos, más aún cuando alguna tormenta vespertina las humedece, favoreciendo su agarre al calzado. Son muchos los vecinos de la calle Melissa que en estos días combaten el curioso fenómeno barriendo de manera continua flores de tipuana tipu trasladadas involuntariamente a sus hogares o caídas en las terrazas de los primeros pisos y plantas bajas.

La segunda molestia de las flores la sufren los vecinos que aparcan debajo de estos árboles puesto que son altamente pegajosas por el polen. Tal es la adherencia de estas manchas que si no se limpian al instante no las arranca ni el limpiaparabrisas, por lo que no hay más solución que el lavado a presión. De hecho, algunos conductores tratan de evitar en estas fechas los huecos bajo las tipuanas tipu y buscan zonas donde o bien no hay árbol o son de otra especie menos manchadora.

Ampliar Las copas de las tipuanas tipu de Valterna, rebosantes de flores amarillas en esta época del año. LP

El tercer problema es que, poco a poco, tras caer a las aceras y calzadas, los paseantes o las ruedas de los vehículos las trituran. Queda entonces un polvo amarillo que, por la naturaleza de la planta, puede causar alergia en personas sensibles.

El Ayuntamiento de Paterna limpia periódicamente las aceras de Paterna, pero con las flores amarillas de las tipuanas poco se puede hacer. Es tal la producción floral del árbol en esta época y tan continuas las caídas de sus flores que cualquier intento por apartarlas de la calle es inútil. Al día siguiente, la acera vuelve a estar teñida de amarillo.

