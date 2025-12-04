Foios suprime los puntos negros de la antigua carretera de Barcelona Los primeros trabajos se realizan en el cruce entre la avenida Hugo Bacharach Badia

P. M. VALENCIA Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:15

La Conselleria de Infraestructuras ha empezado esta semana las obras de adecuación de la CV-300, antigua carretera de Barcelona, a su paso por Foios, con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la seguridad tanto de peatones y personas con movilidad reducida como de ciclistas.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestado este jueves que «ya hace tiempo que venimos pidiendo a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras la adaptación de los cruces y pasos de esta arteria de comunicación para hacer más seguros los trayectos de peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida».

En concreto, las intervenciones para hacer completamente accesible esta vía han empezado en los dos cruces con más paso de personas, el que conecta la avenida Hugo Bacharach con el camino del Mar y la antigua vía Churra y el de la rotonda de la avenida Cat. Juan Ferrando Badia, con un intenso paso de personas entre Foios y Meliana.

Según los estudios técnicos municipales, a pesar de que la CV-300 arrastra desde hace décadas numerosas deficiencias de accesibilidad y seguridad, estas dos intersecciones se consideran especialmente críticas, ya que registran el volumen de circulación más elevado y presentan un riesgo potencial más alto para los colectivos más vulnerables.

Por eso, se han priorizado en una primera fase del plan de mejora, mientras se continúa avanzando en la planificación de futuras actuaciones que permitirán corregir el resto de puntos negros de la antigua carretera de Barcelona a su paso por Foios.