Catarroja trasladará durante dos años la Escuela de Adultos a cinco aulas prefabricadas

El Ayuntamiento de Catarroja ha sacado a concurso el arrendamiento de aulas prefabricadas provisionales aptas para fines docentes, con el fin de reubicar temporalmente las actividades docentes de la Escuela de Adultos y no interrumpir el servicio educativo. Estará compuesto por cinco aulas con emplazamiento en el aparcamiento junto al CEIP Bertomeu Llorens i Royo, según figura en las condiciones del contrato.

El presupuesto de licitación asciende a 563.958 euros para un plazo de dos años. Las empresas aspirantes tienen hasta 35 días para presentar ofertas desde el momento de publicación en los boletines europeos. La escuela situada en la avenida la Rambleta quedó fuertemente afectada por la dana y su reconstrucción todavía no ha salido a concurso por el Ayuntamiento.

Desde hace más de un año, los alumnos de la escuela reivindican un lugar alternativo para retomar las clases. En la última matrícula había cientos de personas inscritas, por lo que el gobierno municipal trató de encontrar una solución, que ahora pasa por la ubicación en aulas prefabricadas. El emplazamiento está a menos de cien metros de la ribera del barranco del Poyo, por lo que se encuentra dentro del dominio público hidráulico. De este modo, el Consistorio necesitará permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la instalación.

Acerca del edificio dañado por las inundaciones, el centro Esteve Paluzié, el informe técnico constata que no será posible su reapertura a corto plazo y que se carece de un calendario de obras. Así, la mejor opción son las aulas prefabricadas con una capacidad de unas 25 personas cada una, señalan.

Entre la oferta formativa de la Escuela se incluye alfabetización y educación base. También la obtención del graduado en educación secundaria; preparación para las pruebas de Valenciano, Escuela Oficial de Idiomas y mejora de las competencias comunicativas de extranjeros.