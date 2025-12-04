Beniparrell recibe el aval para la primera reforma en los seis polígonos industriales El Ayuntamiento dispone de 10,4 millones para infraestructuras, además de lo obtenido para renovar la red de saneamiento dañada

El Ayuntamiento de Beniparrell ha recibido ya el visto bueno del Ministerio de Política Territorial para el primer proyecto de reurbanización de un polígono industrial de la media docena que hay en el municipio. El alcalde Salvador Masaroca señaló ayer que el presupuesto es de un millón de euros.

Esta inversión servirá sobre todo para mejoras en la calzada, las aceras o los imbornales, entre otros elementos. La dana dañó gravemente el área industrial de Beniparrell y dichos enclaves recibirán la mayor parte de los 5,35 millones de euros concedidos para la reconstrucción de infraestructuras municipales por parte del Gobierno. «Sí que quedará dinero para la remodelación de los tres jardines que tenemos o las instalaciones deportivas», dijo sobre unas memorias que están por definir todavía.

La apuesta de Beniparrell por los polígonos industriales es clara. Apenas quedan campos de cultivo, por lo que el peor efecto de las inundaciones, además de los daños que se produjeron el 29 de octubre de 2024, hay que buscarlos en la consecuencia para la actividad de las empresas.

De ahí que no sea una casualidad que las primeras obras a emprender por el Ayuntamiento sean precisamente para la mejora de una zona industrial, la conocida como Vereda Sur. «Está al lado del tramo del barranco de Picassent que pasa por nuestro municipio, por lo que quedó muy estropeado», apuntó. El cauce acaba en la Pista de Silla, donde se produce un estrechamiento que contribuyó a elevar la gravedad de las inundaciones.

Beniparrell recibió también 4,9 millones de euros por parte del Ministerio de Transportes, así como una pequeña cantidad (211.000 euros) del Ministerio del Interior. También otros 807.000 euros para la red de saneamiento y de agua potable. En los polígonos actuales, destacó, el Ayuntamiento ha realizado un «buen mantenimiento» para el alcantarillado, por lo que la situación no es tan grave como en Paiporta o Picassent, aseguraron. Las ayudas a la agricultura se han elevado a 555.000 euros, mientras que el Consorcio de Seguros ha cubierto pólizas que han sumado 122 millones de euros.

Esto último da idea del nivel de destrucción que produjeron las inundaciones de hace trece meses. En cuanto al alumbrado, el primer edil destacó que se quedarán fuera de los proyectos actuales, dado que desde hace años se están colocando farolas tras el acuerdo de los empresarios con el Ayuntamiento. El pacto pasa porque la mitad corra a cargo de las arcas municipales.