Benetússer coge velocidad con una decena de proyectos a la espera del aval del Gobierno El Ayuntamiento dispone de 48,7 millones sólo para infraestructuras de edificios y dotaciones municipales que gestionará en obras

Benetússer resultó gravemente afectada por las inundaciones de hace un año. Las cifras de la reconstrucción así lo demuestran, con 48,7 millones entregados por el Ministerio de Política Territorial, además de otros 4,5 millones del Ministerio de Transportes o 1,89 millones del Ministerio del Interior. Razón de más para que apriete el acelerador y al Ayuntamiento no se le coman los plazos. Tiene siete proyectos ya aprobados por el Gobierno y una decena más a la espera del aval para iniciar los concursos de obras. Todo suma 13,5 millones de euros.

Así lo indicaron ayer fuentes cercanas al gobierno municipal de la alcaldesa Eva Sanz, al indicar los siete con las memorias ya aprobadas. Se trata de la restitución del edificio de la Policía Local tras los daños provocados por la dana, así como la reparación del edificio del polideportivo municipal. La relación sigue con la rehabilitación de un campo de fútbol y de un proyecto similar para las piscinas municipales y unas instalaciones anexas.

La rehabilitación de unas pistas exteriores completan la parte deportiva junto con una intervención en unas gradas, frontón y vestuarios. Además, ya ha recibido el visto bueno para iniciar las obras la adecuación del mercado municipal. Todo en total suma nueve millones de euros.

La segunda parte del listado de obras está formada por aquellas memorias entregadas y que siguen a la espera del necesario aval. Hasta que el Ministerio de Política Territorial certifica la validez de la documentación, el Ayuntamiento no podrá iniciar los concursos públicos, bien con medios propios o con Tragsa.

En este caso hay siete iniciativas, precisaron las mismas fuentes. Se trata de la adecuación de zonas verdes y unos paelleros públicos, junto con la reconstrucción de un portal y un muro en el antiguo castillo de Benetússer, que padeció el efecto de la dana. También unas obras en el colegio Villar Palasí, junto con la reforma necesaria en el centro municipal de convivencia. La relación sigue con la Escuela de Adultos, el edificio de la Xapa y las reparaciones en el almacén municipal llamado «La Caixeta». En total, alcanzan los 2,2 millones.

Y en un tercer lote aparecen otros tres proyectos que no han sido enviado todavía, a la espera de rematar la documentación con el propósito de afinar los requisitos para que no sea rechazada por el Gobierno. El primero pasa por la rehabilitación del museo El Molí, así como el cementerio municipal, junto con la primera planta del edificio de la piscina pública, también con afecciones debido a las inundaciones.

Todo esto anticipa una larga lista de obras en las calles, aunque se da por descontando un trabajo por fases, de tal manera que no colapse el municipio, que además tiene una superficie no muy grande y se encuentra encajonado entre otros cascos urbanos.

Sólo para la red de agua potable y la de alcantarillado, sobre todo esta última, el Consistorio dispone de 20 millones de euros. Las empresas han recibido 7,59 millones, aunque lo que da una idea real del nivel de destrucción es que el Consorcio de Seguros ha pagado 134 millones en compensaciones por daños.

La plataforma oficial de la reconstrucción (www.recuperembenetusser.es) indica ya un mapa de actuaciones que abarca todo el callejero, tanto en el subsuelo como en superficie. En algunos casos hay inversiones de calado, como los 1,11 millones de euros que se destinan al Molino de San José), junto con la reconstrucción de plazas como la de San Sebastián, la de l'Horta, la plaza de la Xapa o decenas de calles donde cambiará el alcantarillado.

