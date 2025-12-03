Aldaia refuerza el paso inferior del barranco de la Saleta a la espera de profundizar el tramo urbano El tráfico se corta para facilitar la reforma durante unos días en uno de los puntos débiles del municipio en caso de inundaciones

Paco Moreno Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:30

El Ayuntamiento de Aldaia encara la recta final de las obras en el paso inferior que salva las vías del tren a la altura de la estación de Cercanías en la localidad y que cada vez que llueve se inunda, lo que ocurre con frecuencia dado que está en pleno cruce con el tramo urbano del barranco de la Saleta.

Esta semana se ha cortado por este motivo el tráfico en el túnel que conecta la calle de la Iglesia en la parte de Aldaia con la avenida 2 de Mayo, que se interna hacia el municipio de Alaquàs. Se trata de uno de los puntos débiles en caso de inundaciones.

De ahí que la obra de emergencia decidida por el Consistorio pase por un refuerzo del muro que rodea la rampa del paso inferior en la parte que se dirige hacia Alaquàs. La idea es que la elevación permita que no rebose con los desbordamientos del barranco de la Saleta, situado al otro lado de las vías.

Ayer mismo, los operarios se encargaban de pintar el interior del paso inferior, mientras que en el entorno hay marcas donde se van a excavar zanjas. El Ayuntamiento de Aldaia acordó con la Confederación Hidrográfica del Júcar una solución para que el tramo urbano del cauce tenga más capacidad de desagüe. Llegará a unos 30 metros cúbicos por segundo.

De ahí que el siguiente paso sea la excavación en la Saleta a lo largo de la calle Valencia, en dirección a la huerta y Xirivella. La zona de obras ya está delimitada con vallas y hay acopio para el material. El cauce se estrecha cada vez más debido a la cercanía de las vías ferroviarias, aunque servirá para restarle presión al canal subterráneo de nueva construcción previsto en la zona norte, un proyecto de la Confederación del Júcar que se quiere iniciar a construir a mediados del próximo año.

Tan lejos como ayer, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, aseguró que la población del municipio «siente miedo» cada vez que llueve, al recordar la tragedia de la dana. El gobierno municipal se ha posicionado siempre a favor del proyecto, consistente en la adecuación y limpieza de la Saleta a la altura de un polígono industrial y el centro comercial Bonaire, para seguir en subterráneo al llegar a casco urbano y volver a aflorar a la superficie en terrenos de huerta. El desagüe del canal estará en el nuevo cauce, con una inversión que asciende ya a 125 millones de euros.