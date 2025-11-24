Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Toño Sanchís y Belén Esteban, imagen de archivo. RC

Toño Sanchís, condenado a dos años de cárcel por apropiarse de casi medio millón de euros de Belén Esteban

La Audiencia Provincial de Madrid considera que el representante se quedó con 475.571 euros ilegalmente

A. Pedroche y EFE

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:35

La guerra entre Belén Esteban y su exrepresentante Toño Sanchís ha vivido este lunes su último capítulo. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al mánager al considerar probado que se apropió ilegalmente de 475.571 euros -cantidad fijada en la sentencia- de su clienta, tal y como informa ABC.

