Toño Sanchís, condenado a dos años de cárcel por apropiarse de casi medio millón de euros de Belén Esteban La Audiencia Provincial de Madrid considera que el representante se quedó con 475.571 euros ilegalmente

A. Pedroche y EFE Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:35 | Actualizado 16:40h. Comenta Compartir

La guerra entre Belén Esteban y su exrepresentante Toño Sanchís ha vivido este lunes su último capítulo. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al mánager al considerar probado que se apropió ilegalmente de 475.571 euros -cantidad fijada en la sentencia- de su clienta, tal y como informa ABC.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Belén Esteban Menéndez