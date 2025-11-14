La singular masía del siglo XVIII en plena naturaleza y a 18 minutos de Valencia donde se ha casado Cañizares El exjugador se ha dado el sí quiero con la catalana Noemí

J.Zarco Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

Santiago Cañizares, leyenda del Valencia CF, se ha dado el sí quiero por tercera vez con su ya su mujer Noemí, una joven catalana nacida en Calella de Palafrugell (Girona). El exguardameta la conoció hace apenas seis meses pero estaban convencidos de dar el paso: «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», señaló en 'El Partidazo de Cope'.

En la boda no han faltado rostros populares como sus compañeros de 'El Partidazo de Cope' Paco González y Juanma Castaño, que ha acudido acompañado de su pareja, la también periodista Helena Condis.

El evento se ha celebrado en Mas de Alzedo, una masía del siglo XVIII restaurada y rodeada de naturaleza, frente al Parque Natural del Turia y a solo 18 minutos de Valencia. Tiene una capacidad para acoger hasta 350 invitados.

Cañizares ha estado acompañado por sus hijos, entre ellos Lucas, portero actual del CD Tondela de Portugal. El joven ha lanzado un pequeño discurso con una broma a su padre que ha desatado las risas de los asistentes: «Por mí no ha cogido un avión por verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió...¡En turista!».

La boda ha sido por lo civil, puesto que no consiguió la nulidad eclesiástica de su matrimonio anterior con Mayte García: «Lo intenté, pero me pidieron más dinero y les dije que no. No volveré a casarme por la Iglesia», confesó en una entrevista en Radio Marca.

Ahora, el exjugador empieza una ilusionante nueva etapa en su vida con Noemí. Cañizares vive actualmente en Valencia, la ciudad del club que más le ha marcado en su carrera. Desde allí realiza sus intervenciones como comentarista deportivo en la Cadena Cope o Radio Marca.