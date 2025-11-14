Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La agonía de otro usuario de Teleasistencia fallecido en la dana: «Tengo medio metro de agua en casa»
Santiago Cañizares, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio

El ex portero ha contraído matrimonio con su pareja, Noemí, una discreta joven catalana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

Santiago Cañizares se ha casado este viernes en Valencia. El ex portero no ha renuncia al amor y ha contraído matrimonio con su actual pareja, Noemí, una discreta joven catalana que le ha conquistado en menos de medio año. El ahora comentarista deportivo confesaba en lo micrófonos de COPE que «les ha pegado fuerte» y no quería esperar más.

Ha sido su hijo, Lucas Cañizares, el que ha subido una foto a sus redes sociales de su padre vestido de novio. Lo ha hecho compartiendo una imagen que previamente había subido su pareja, la influencer Carla Asensi Richart, en la que aparecen los tres ya arreglados y posando antes de asistir a la ceremonia.

Además, Carla ha ido retransmitiendo el viaje hasta la capital del Turia para ir al enlace: «Nos vamos a Valencia, que este finde tenemos boda», comentaba. La pareja viajó en tren acompañada de su mascota, un perro pequeño que les ha acompañado en su transportín.

En la imagen subida a su Instragram, Cañizares luce un traje de chaqueta azul marino, combinado con chaleco gris perla y debajo una camisa blanca clásica. En cuanto a la corbata ha optado por un estampado de pequeños cuadros que pone el toque divertido en el estilismo. Como contrapunto, su conocido cabello decolorado se lleva parte del protagonismo.

Su hijo, Lucas Cañizares, también ha elegido un traje de chaqueta, pero en este caso unos tonos más oscuro que el de su padre. Lo ha acompañado de una camisa blanca y una corbata lisa, también oscura. Todo ello le aporta un aire de sobriedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  7. 7

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio

Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio