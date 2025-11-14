Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
El ex portero ha contraído matrimonio con su pareja, Noemí, una discreta joven catalana
Valencia
Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:49
Santiago Cañizares se ha casado este viernes en Valencia. El ex portero no ha renuncia al amor y ha contraído matrimonio con su actual pareja, Noemí, una discreta joven catalana que le ha conquistado en menos de medio año. El ahora comentarista deportivo confesaba en lo micrófonos de COPE que «les ha pegado fuerte» y no quería esperar más.
Ha sido su hijo, Lucas Cañizares, el que ha subido una foto a sus redes sociales de su padre vestido de novio. Lo ha hecho compartiendo una imagen que previamente había subido su pareja, la influencer Carla Asensi Richart, en la que aparecen los tres ya arreglados y posando antes de asistir a la ceremonia.
Además, Carla ha ido retransmitiendo el viaje hasta la capital del Turia para ir al enlace: «Nos vamos a Valencia, que este finde tenemos boda», comentaba. La pareja viajó en tren acompañada de su mascota, un perro pequeño que les ha acompañado en su transportín.
En la imagen subida a su Instragram, Cañizares luce un traje de chaqueta azul marino, combinado con chaleco gris perla y debajo una camisa blanca clásica. En cuanto a la corbata ha optado por un estampado de pequeños cuadros que pone el toque divertido en el estilismo. Como contrapunto, su conocido cabello decolorado se lleva parte del protagonismo.
Su hijo, Lucas Cañizares, también ha elegido un traje de chaqueta, pero en este caso unos tonos más oscuro que el de su padre. Lo ha acompañado de una camisa blanca y una corbata lisa, también oscura. Todo ello le aporta un aire de sobriedad.