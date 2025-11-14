Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La agonía de otro usuario de Teleasistencia fallecido en la dana: «Tengo medio metro de agua en casa»
Lucas Cañizares. CD Tondela

Las palabras de Lucas Cañizares en la boda de su padre

Actualmente juega como guardameta CD Tondela de Portugal

A. Pedroche

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Santi Cañizares es uno de los porteros más laureados de la historia de nuestro fútbol. Pese a que pasó por varios equipos, dejó un legado imborrable en el Valencia CF. En el club de Mestalla levantó varios trofeos. Pues bien, su legado sobre el césped sigue vivo gracias a su hijo Lucas. Nacido en Valencia en 2002, es futbolista como su padre. Además, en la misma demarcación. Comenzó su carrera muy pequeño en el Alboraya UD. De ahí pasó al Real Madrid. Estuvo en 'La Fábrica' durante más de una década.

Tras no llegar a debutar con el primer equipo madridista, decidió buscarse la vida fuera de España. Así recaló en el Farense portugués. La pasada campaña no disputó ningún partido oficial por lo que este verano buscó un cambio de aires. Firmó tres temporadas CD Tondela, equipo de la Primera División portuguesa. Esta temporada únicamente ha jugado un partido oficial. Es suplente a la sombra de Bernardo.

Este viernes, 14 de noviembre, su padre se ha casado en Valencia con Noemí, su novia desde hace medio año. En uno de los vídeos que ha subido su novia, la influencer Carla Asensi, se puede ver como Lucas ha dado un discurso a los invitados. «Por mí no ha cogido un avión por verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió...¡En turista!», se le puede escuchar en el vídeo. Estas palabras han desatado la risa entre los invitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  7. 7

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las palabras de Lucas Cañizares en la boda de su padre

Las palabras de Lucas Cañizares en la boda de su padre