Las palabras de Lucas Cañizares en la boda de su padre

Santi Cañizares es uno de los porteros más laureados de la historia de nuestro fútbol. Pese a que pasó por varios equipos, dejó un legado imborrable en el Valencia CF. En el club de Mestalla levantó varios trofeos. Pues bien, su legado sobre el césped sigue vivo gracias a su hijo Lucas. Nacido en Valencia en 2002, es futbolista como su padre. Además, en la misma demarcación. Comenzó su carrera muy pequeño en el Alboraya UD. De ahí pasó al Real Madrid. Estuvo en 'La Fábrica' durante más de una década.

Tras no llegar a debutar con el primer equipo madridista, decidió buscarse la vida fuera de España. Así recaló en el Farense portugués. La pasada campaña no disputó ningún partido oficial por lo que este verano buscó un cambio de aires. Firmó tres temporadas CD Tondela, equipo de la Primera División portuguesa. Esta temporada únicamente ha jugado un partido oficial. Es suplente a la sombra de Bernardo.

Este viernes, 14 de noviembre, su padre se ha casado en Valencia con Noemí, su novia desde hace medio año. En uno de los vídeos que ha subido su novia, la influencer Carla Asensi, se puede ver como Lucas ha dado un discurso a los invitados. «Por mí no ha cogido un avión por verme en Portugal. Por mi hermana Carlota tampoco y son países fronterizos. Se fue a Bolivia, 72 horas, cenó con Noemí y se volvió...¡En turista!», se le puede escuchar en el vídeo. Estas palabras han desatado la risa entre los invitados.

Temas

Cañizares