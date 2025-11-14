Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia El exportero del Valencia ha revelado muy pocos detalles sobre su pareja

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:03 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Santiago Cañizares recordará el 14 de noviembre de 2025 para siempre. La leyenda del Valencia CF ha celebrado este viernes su enlace nupcial con Noemí, una joven catalana a la que conoció por internet hace apenas seis meses, en un evento celebrado en Valencia.

Se conocen pocos detalles del enlace. A través de las redes sociales, se ha podido ver como han acudido invitados célebres del calibre de Juanma Castaño o Paco González, con los que el de Puertollano colabora en 'El Partidazo'. Como no podía ser menos, Lucas Cañizares, hijo de Santiago y guardameta del Tondela portugués, no podía perderse la ceremonia, a la que ha acudido con su pareja, la influencer Carla Asensi. En cuanto al vestuario, la novia portaba un vestido blanco de corte de honor, con un velo y el pelo recogido.

Este paso tan importante en la relación confirma que la pareja, a pesar de conocerse desde relativamente poco tiempo, está más que consolidada. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», reveló Cañizares cuando anunció su enlace en 'El Partidazo' de COPE.

Aunque a través de sus redes sociales Cañizares ha compartido alguna imagen con Noemí, la joven catalana siempre ha estado fuera del foco mediático. De los pocos datos que han trascendido es que es orginaria de Cataluña, más concretamente de Calella de Palafrugell, en Girona. Su perfil de Instagram, donde acumula más de 10.000 seguidores, es privado y en su biografía no indica cuál es su ocupación laboral.

Gracias a las redes también hemos podido descubrir que Noemí está plenamente integrada en la familia y este verano han disfrutado de unos días de descanso con las hijas pequeñas de Cañizares. La pareja disfrutó de unos días de sol y playa que el futbolista disfrutó al máximo.