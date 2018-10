Ana Obregón habla por primera vez sobre la enfermedad de su hijo Imagen publicada por Ana Obregón en su red social, junto a Alessandro Lequio y su hijo Álex en Nueva York. / Instagram La actriz y bióloga concede una entrevista en exclusiva en la que abre su corazón para contar cómo han sido estos meses en Estados Unidos, donde el joven recibe tratamiento oncológico LAS PROVINCIAS Miércoles, 3 octubre 2018, 09:57

Ana Obregón ha abierto su corazón y ha concedido una entrevista en exclusiva en la que cuenta por primera vez cómo han sido estos seis meses en Nueva York junto a su hijo Álex Lequio. Allí, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, es donde el joven recibe tratamiento oncológico.

La actriz y bióloga ha querido contar, a través de la revista '¡Hola!', cómo recibieron la noticia: «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida», reconoce.

Entrevista exclusiva en ¡HOLA!: @AnitaObregon habla por primera vez de los duros momentos vividos por la enfermedad de su hijo https://t.co/Dh1kPUEQG5pic.twitter.com/dj1DaqcjMp — Revista ¡HOLA! (@hola) 3 de octubre de 2018

Sin embargo, ha relatado Obregón, «al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo».

Por último, ha querido confesar que desde ese momento su vida ha cambiado para siempre: «La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más».