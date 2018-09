Álex Lequio, hijo de Ana Obregón, se traslada para terminar el tratamiento contra el cáncer El hijo del Conde Lequio y su madre dejan Nueva York y se mudan a Nueva Jersey REDACCIÓN Domingo, 16 septiembre 2018, 13:43

Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha anunciado en redes sociales que deja la ciudad de Nueva York para trasladarse junto a su madre a Nueva Jersey, donde comenzará la última fase de su tratamiento contra el cáncer que padece.

Haciendo gala de un gran sentido del humor, Lequio ha colgado una foto junto a su madre, que no se ha despegado de su lado en todo este tiempo, dando ánimos a otras personas que sufren su misma enfermedad y explicando los próximos pasos que darán: «Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento».

Por su parte, Ana Obregón ha colgado la misma foto para dar las gracias por el gran apoyo que está recibiendo tanto ella como su hijo a lo largo de esta dura batalla: «Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre».