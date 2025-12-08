Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Borja Sémper, en una imagen tomada en el mes de septiembre. Carlos Luján / Europa Press

Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»

El político vasco anunció en julio su retirada de la vida pública durante un tiempo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:30

Borja Sémper anunció públicamente el pasado 14 de julio que padecía un cáncer, un tumor cancerígeno que precisaba un «tratamiento exigente», explicó el político. Es por ello que anunció su retirada de la vida pública durante un tiempo: «No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación», aseveró.

Desde entonces, Sémper ha aparecido en escasas ocasiones. La última vez fue en las redes sociales de su mujer, Bárbara Goenaga, con quien se escapó a Cádiz para disfrutar de unos días de desconexión.

Ahora el político vasco ha sido el que ha dado las buenas noticias sobre su salud en sus redes sociales. Sémper comenta que ya lleva 4 semanas sin quimiotepia: «Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien», ha comentado.

Además, ha dado las gracias por todo el apoyo que ha recibido: «Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

