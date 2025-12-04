Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El funcionario clave de la Emergencia, a la jueza: «Pradas no veía bien mandar el Es Alert sin que lo supieran los alcaldes»
BORGIA WINEBAR | TRUFAS MARTÍNEZ

Trufas Martínez y Borgia WineBar se unen para celebrar un selecto maridaje de vino, queso y chocolate

El 10 de diciembre a las 20:30 horas

EXTRA

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:36

El próximo martes 10 de diciembre a las 20:30 horas, BORGIA Winebar+Spirits y Trufas Martínez se unen para ofrecer una cena maridaje en València.

En el ambiente íntimo y renacentista de BORGIA (C/ Cavallers, 8, barrio del Carmen), los asistentes disfrutarán de:

-5 vinos seleccionados

-5 quesos premiados

-5 chocolates puros de origen, con cacao de Filipinas, Perú, Cuba y Madagascar

Un brindis final con espumoso y las míticas Trufas Martínez

La propuesta, pensada para amantes del vino, del cacao y de las experiencias gastronómicas distintas, tiene un precio de 50 €/comensal y plazas limitadas, únicamente bajo reserva previa.

Información:

Fecha y hora: 10 de diciembre a las 20:30 horas

Lugar: BORGIA Winebar + Spirits – C/ Cavallers, 8, 46001 València

Precio: 50 €/comensal

Reservas: 960 077 708 · hola@borgiawinebar.com . www.borgiawinebar.com

Instagram: @borgiawinebar_vlc

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  8. 8

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trufas Martínez y Borgia WineBar se unen para celebrar un selecto maridaje de vino, queso y chocolate

Trufas Martínez y Borgia WineBar se unen para celebrar un selecto maridaje de vino, queso y chocolate