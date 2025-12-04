Trufas Martínez y Borgia WineBar se unen para celebrar un selecto maridaje de vino, queso y chocolate
El 10 de diciembre a las 20:30 horas
Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:36
El próximo martes 10 de diciembre a las 20:30 horas, BORGIA Winebar+Spirits y Trufas Martínez se unen para ofrecer una cena maridaje en València.
En el ambiente íntimo y renacentista de BORGIA (C/ Cavallers, 8, barrio del Carmen), los asistentes disfrutarán de:
-5 vinos seleccionados
-5 quesos premiados
-5 chocolates puros de origen, con cacao de Filipinas, Perú, Cuba y Madagascar
Un brindis final con espumoso y las míticas Trufas Martínez
La propuesta, pensada para amantes del vino, del cacao y de las experiencias gastronómicas distintas, tiene un precio de 50 €/comensal y plazas limitadas, únicamente bajo reserva previa.
Información:
Fecha y hora: 10 de diciembre a las 20:30 horas
Lugar: BORGIA Winebar + Spirits – C/ Cavallers, 8, 46001 València
Precio: 50 €/comensal
Reservas: 960 077 708 · hola@borgiawinebar.com . www.borgiawinebar.com
Instagram: @borgiawinebar_vlc