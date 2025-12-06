Los dos locales de la Comunitat que entran en la élite nacional del aperitivo Estos establecimientos optan al título del mejor del país

Sara Bonillo Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:07

La Comunitat Valenciana vuelve a brillar por su buena gastronomía. Si la región ya podía presumir de tener diferentes restaurantes con estrella Michelin o elaborar la mejor pizza del país, ahora también puede alardear de contar dos establecimientos que forman parte de la élite nacional del aperitivo y que aspiran a ostentar el título nacional.

La horchatería Cal Carrero, en Valencia, y El Pecat, en La Vall d'Uixó (Castellón) han sido seleccionados para disputar la final del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto', para la que solo se han clasificado las 16 mejores propuestas del país.

Al certamen, que arrancó el 14 de noviembre y se prolongó hasta el 30 de ese mismo mes, concurrieron más de un centenar de participantes de todos los rincones de España con propuestas muy dispares dividas en dos categorías: mejor aperitivo clásico -en la que compiten los locales de la Comunidad Valenciana- y mejor aperitivo moderno. La final se disputará el miércoles 10 de diciembre en Avilés.

La iniciativa gastronómica, organizada por la empresa Idea Redonda, reconoce la creatividad, la técnica y el sabor en un formato tan emblemático y popular como es el aperitivo, poniendo en valor la excelencia. Invita, además, a los hosteleros al desafío, retándoles a condensar en apenas unos bocados una propuesta ganadora.

El Pecat ha apostado por un aperitivo que fusiona el mar y la tierra: un guiso de manitas de cerdo con lágrimas de bacalao al pil-pil y el crujiente de su piel. Cal Carrero se ha ganado su puesto en la final bordando una de las tapas de barra más clásicas, las patatas bravas. Crujientes por fuera, melosas por dentro, incorporan alioli casero, una salsa para el recuerdo y un toque de Pimentón de la Vera.

Un jurado profesional tendrá ahora la última palabra. Los críticos gastronómicos Jorge Guitián y Carmen Ordiz y los cocineros Ricardo Sanz (una Estrella Michelin y tres Soles Guía Repsol), Jose Antonio Campoviejo (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol), Diego Fernández (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol) y Alejandro Villa (chef de la Guía Michelin y Guía Repsol) entronarán al mejor aperitivo del país. Su elección ponderará la originalidad, presentación, equilibrio de sabores y viabilidad en servicio.