Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Variedad de dulces en Pope Ultramarinos. L.P

El local de moda en Valencia inspirado en las tiendas antiguas de los años 70 que se incorpora a la lista de los Soletes de la Navidad

Más de 300 locales de toda España han recibido este codiciado sello, que distingue a los restaurantes más informales y cercanos, aquellos que ofrecen una propuesta y un ambiente apetecibles

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:05

Comenta

Se acerca la época más especial del año: la Navidad, el momento perfecto para reencontrarnos con los nuestros, pasar tiempo juntos y brindar por todo lo bueno que está por llegar. No hay duda de que la temporada navideña es la excusa perfecta para reunirnos, pero elegir el mejor sitio no siempre es una decisión fácil.

Por eso, tener a mano algunos restaurantes recomendados, sin importar dónde nos encontremos, es fundamental. Para facilitarnos la tarea, la Guía Repsol presentó este lunes sus Soletes de Navidad en una gala celebrada en Granada.

Más de 300 locales de toda España han recibido este codiciado sello, que distingue a los restaurantes más informales y cercanos, aquellos que ofrecen una propuesta y un ambiente apetecibles. Además de tascas, tabernas, bares, cafeterías, pastelerías y barras, este año la publicación ha incluido vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales.

Entre todos estos establecimientos, 21 Soletes de Navidad se encuentran en la Comunitat Valenciana, y uno de ellos es el restaurante que se ha puesto de moda en Valencia con un modelo de negocio que se está propagando como si fueran los nuevos Starbucks. Primero fue el Ultramarinos del Cabañal, luego el Ultramarinos Huerta en Cánovas, y La Chata Ultramarinos en Ruzafa; y cuando todo parecía tranquilo, llegó a Valencia Ultramarinos Pope. Un local ubicado en la Alameda y que se ha puesto en boca de todos.

Juan Sancho y Susana Garrido forman el matrimonio que ha levantado este establecimiento, que quiere y consigue recordar a los ultramarinos de antaño, esas tiendas antiguas de los años 70 donde todos comprábamos, y en la que ahora se puede desayunar, comer, tomar el vermú, disfrutar de un cóctel por la noche o llenar la despensa con sus productos gourmet.

Ultramarinos Pope es un sitio diferente, sin cocina (sin fogón) y, por tanto, no es un restaurante al uso. Tiene barra, tienda, una línea propia de productos, que se ha empeñado en consolidar con su marca, y cinco zonas distintas: terraza, charcutería, el bar, la cambra y la sala de catas. Caben en total 100 personas que, como remarca Juan, pueden desayunar, almorzar, tomar el aperitivo, comer, disfrutar de un vermú a media tarde, un cóctel por la noche, cenar, tener un momento post trabajo con una cerveza o celebrar cualquier cosa. Porque este colmado está abierto todos los días, de 9:30 de la mañana a 12 de la noche, algo que en Valencia es muy de agradecer.

Su oferta gastronómica, incluye sus famosas cocas de Xàbia, tablas de quesos y jamón ibérico, y otros platos como la burrata y el pastrami, entre otros. El precio medio es de 20-30 euros por persona.

Estos son los 21 nuevos locales con Solete Repsol en la Comunitat Valenciana:

· Alicante: 'Adelaida', en Torrevieja; 'La Trova', en Altea; 'Tasca Eulalia', en Dénia; 'Morrūa', en Alicante; 'Forn Mariu', en Ibi; 'Crujiente', en Redován, y 'El Gato Blanco', en El Campello.

· Castellón: 'Cárnicas Racero' y 'Homo Panis', en Benicàssim; 'Can Celiac', 'La Morería' y 'Sísif', en Castellón de la Plana; 'La Bodegueta de Sant Vicent', en Vinaròs, y 'La Perdi', en Sant Mateu.

· Valencia: 'Horno San Bartolomé', 'David Esteve Pastelería', 'Ciro' y 'Ultramarinos Pope', en Valencia; 'Comes Pastisseria i Forn', en L'Eliana; 'Sentideta', en Torrent, y 'Paixixi', en Ontinyent.

