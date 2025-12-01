Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restaurante Tasca Eulalia en una celebración JOSE IGLESIAS

Un restaurante emblemático de Dénia conquista el Solete y completa la lista con otros premiados en Alicante

Guía Repsol presenta más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España, siete de ellos situados en Alicante

Jaime Vázquez García

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:49

El restaurante Tasca Eulalia, un rincón emblemático de Dénia ha sido reconocido con un «Solete» en la última edición de la Guía Repsol, un distintivo que premia locales con encanto, buena cocina, ambiente agradable y precios asequibles, ideales para recomendar a amigos o para volver una y otra vez. Según la Guía Repsol, estos 'Soletes' identifican «lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano».

Tasca Eulalia, fué fundada en 1982 en el centro de Dénia por la familia Vives Masó, con el relevo de los hijos, Jaime y Juan Antonio, el restaurante se ha consolidado como un referente local gracias a su cocina mediterránea de producto fresco, trato cercano y esencia tradicional. Su oferta incluye tapas, platos caseros y especialidades autóctonas a un precio medio asequible de unos 25 euros, lo que lo convierte en una opción popular tanto para comidas informales como para pequeñas celebraciones.

El distintivo destaca de Tasca Eulalia su mezcla equilibrada de buen producto (local y de proximidad), ambiente cercano y familiar, y una oferta culinaria apetecible sin pretensiones de alta cocina, perfecta para disfrutar sin complicaciones.

Además, este galardón se suma a los más de 5.000 establecimientos que ya lucen la pegatina amarilla de la Guía Repsol (desde cafeterías y bares hasta vinotecas, terrazas, heladerías y restaurantes) lo que convierte al sistema de 'Soletes' en una de las referencias más fiables para saber dónde ir a comer bien, de forma cómoda y con garantías.

En la Comunitat Valenciana, este año se han sumado 21 nuevos Soletes, siete de ellos en Alicante. En total, la región cuenta ya con 331 locales distinguidos con este sello.

Listado de los 7 nuevos 'Soletes' en Alicante

'Adelaida', en Torrevieja; 'La Trova', en Altea; 'Tasca Eulalia', en Dénia; 'Morrūa', en Alicante; 'Forn Mariu', en Ibi; 'Crujiente', en Redován, y 'El Gato Blanco', en El Campello

