Urgente Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia
Corberán, en la ciudad deportiva de Paterna. EFE

El restaurante que ha elegido Corberán para la comida de conjura del Valencia para ganar al Barça

La plantilla, mentalizada para realizar una buena actuación ante el vigente campeón de liga

J.Zarco

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

Carlos Corberán está trabajando para que no se repitan las duras goleadas que sufrió el Valencia la temporada pasada frente al FC Barcelona y quiere tener a su plantilla más unida que nunca para ganar al vigente campeón de liga. Por ello, el entrenador decidió este miércoles montar una comida de conjura con sus jugadores para unir al vestuario.

Como ya han hecho en otras ocasiones, el equipo acudió a uno de los restaurantes del grupo 'El Gordo y el Flaco'. En esta ocasión, se desplazaron muy cerquita de la ciudad deportiva de Paterna, a la Masía los Naranjos, ubicada en Moncada.

Se trata de una de las adquisiciones más recientes de la compañía, desde donde organizan bodas, comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones con un enfoque muy personalizado. 'El Gordo y el Flaco' firmó acuerdos hasta 2026 como proveedores de catering para el Valencia CF y el Levante UD.

Actualmente, disponen de 22 establecimientos y cuentan con más de 10 conceptos gastronómicos en Valencia y su entorno: El Gordo y El Flaco (Bétera), Taberna Gordinflón (La Eliana), Delgadito Gastrobar y La Mar de Flaca (Godella), Salón Azhor (Bétera), Masía Los Naranjos (Moncada), Paffuto, Lamburguesa, SDLX (Showarma Deluxe) y El Gordo de Cortes, esta última su propuesta más reciente y de corte gourmet.

Masía los Naranjos subió a sus redes sociales la imagen de la plantilla del Valencia CF allí, y también otra de los propietarios junto a Carlos Corberán. En la comida también estuvo Jaume Domènech, que esta semana anunció su retirada del fútbol profesional pero que mantiene un vínculo muy especial con el vestuario.

