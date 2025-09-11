El restaurante que ha elegido Corberán para la comida de conjura del Valencia para ganar al Barça La plantilla, mentalizada para realizar una buena actuación ante el vigente campeón de liga

Carlos Corberán está trabajando para que no se repitan las duras goleadas que sufrió el Valencia la temporada pasada frente al FC Barcelona y quiere tener a su plantilla más unida que nunca para ganar al vigente campeón de liga. Por ello, el entrenador decidió este miércoles montar una comida de conjura con sus jugadores para unir al vestuario.

Como ya han hecho en otras ocasiones, el equipo acudió a uno de los restaurantes del grupo 'El Gordo y el Flaco'. En esta ocasión, se desplazaron muy cerquita de la ciudad deportiva de Paterna, a la Masía los Naranjos, ubicada en Moncada.

Masía los Naranjos subió a sus redes sociales la imagen de la plantilla del Valencia CF allí, y también otra de los propietarios junto a Carlos Corberán. En la comida también estuvo Jaume Domènech, que esta semana anunció su retirada del fútbol profesional pero que mantiene un vínculo muy especial con el vestuario.