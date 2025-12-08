Beluga, la tienda del caviar en Valencia

Chema Ferrer Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

La ciudad de Valencia ya tiene un referente a la hora de hablar de caviar. Lo que en un principio fue una distribuidora y central de ventas en línea, que lo sigue siendo, ahora posee un espacio gastronómico en Valencia. En la tienda gourmet Beluga es posible encontrar los mejores caviares del mundo y gran variedad de productos del mar muy exclusivos, como sus extraordinarios salmones ahumados. El Mar Caspio, Alaska, los grandes ríos del interior de Rusia…, y hasta incluso España son los lugares de procedencia de las huevas de esturiones, salmones y truchas. Más allá de su preparación natural a base de salmueras y enlatados en los clásicos pistones, también hay preparaciones a base de ellas, como la exitosa mantequilla de caviar. Además del caviar de esturión, hay que poner en valor el de salmón, el gran desconocido.

Caviar de salmón

En Beluga encontramos el caviar de salmón de Alaska, toda una joya gastronómica procedente de la pesca de las cristalinas aguas del Mar de Bering, el que separa Asia de América. Normalmente, el salmón que nos comemos es el del Atlántico (salmo salar), de piscifactoría o no, su carne es anaranjada. En el Océano Pacífico, las pesquerías de salmón de Alaska producen algo más que buenos filetes para la parrilla o para ahumar, y además allí hay cinco tipos de salmón: real, keta, plateado, rosado y rojo. Sus carnes son más rojizas (salvo el rosado) y aunque todas sus huevas son utilizadas para hacer caviar, las más excelsas por tamaño y sabor son las del keta, de un color anaranjado rojizo. Este salmón también se conoce con el nombre de chum. El salmón real también rinde huevas grandes, de color rojo rosáceo y de sabor delicado. En el salmón rosado los huevos son anaranjados, como el plateado, ligeramente más pequeños y con un sabor con un punto dulzón. Los huevos de salmón rojo son los más pequeños, aproximadamente la mitad del tamaño de los huevos chum. A diferencia de las huevas de salmón rosado, el sabor del caviar del salmón rojo tiene un deje amargoso muy agradable. En las comunidades rurales de Alaska, las huevas de salmón son muy habituales en su dieta, se añaden a su popular Sopa de salmón, acompañando la Crema agria con picadillo de cebolletas, en la guarnición de sus Canapés de ahumados, en Blinis a la rusa y en sus famosas Ensaladas de mariscos. Aunque el caviar siempre se asoció al imaginario gastronómico ruso, el caviar rojo también es bastante popular en Japón. El caviar de salmón apareció en las mesas rusas durante el siglo XVIII, cuando se consolidó su expansión en Asia Oriental. El auténtico arraigo culinario histórico y primordial es en la cocina japonesa, existen recetarios japoneses del siglo IX que ya indican su consumo. Allí se conoce con el nombre de ikura y es común servirlo con el sushi.

Amplio surtido de ostras frescas. LP

Otras exquisiteces de Beluga son las patas de cangrejo rusas, ostras frescas que llegan todos los días, el salmón finlandés marinado y ahumado, las anchoas de Santoña, el pulpo gallego cocido, las sardinas ahumadas… Hay champañas, cavas y vinos seleccionados para acompañar las viandas y, por supuesto, el vodka del caviar, Beluga. Todas estas exquisiteces y otras muchas pueden ahora degustarse en su restaurante del barrio de Ruzafa, Beluga Food.

Beluga. C/Alboraya, 34. Valencia

Tel.: 643 641 456