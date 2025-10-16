Los mejores cocineros de arroz del mundo se citan en la Albufera en un nuevo Clandestinos

La cabeza de Edu Torres es una tormenta de ideas de la que surgen arroces en Manhattan, paellas sumergidas en hielo, quedadas con famosos y ... saraos como Clandestinos, un evento que comenzó casi como un encuentro casual con amigos en medio de los arrozales de la Albufera y se ha convertido, cuatro años más tarde, en una de las citas más importantes en torno a un fenómeno universal como es la paella.

Lo más complicado de un evento, y bien lo saben quienes se dedican a organizarlos, es que se consolide de tal manera que la financiación para hacerlo posible llegue sola. Que la lista de espera para asistir sea más abultada que el aforo y que ese día quede marcado en rojo en el calendario para nombres propios que aporten valor. Edu Torres lo ha conseguido, y con un plantel de cocineros que se van a desplazar hasta la Albufera desde todos los rincones de España (también del extranjero), para cocinar su mejor paella y para compartir momentos en medio de los campos de arrozales donde se cultiva el producto de Molino Roca.

Entre los invitados de este año al evento, que se celebrará el próximo 26 de octubre, más de 700 asistentes y nombres como Imanol Arias, los integrantes de Café Quijano, Iván Massagué, Nicolás Coronado, Miguel Torres o David Guapo, que ejercerá de nuevo de maestro de ceremonias. No en vano fueron él y Edu Torres quienes crearon un evento donde habrá cocineros de Granada, Marbella, Alicante, Murcia, Valencia, Castellón, Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Ibiza y Formentera, además de chefs llegados de Nueva York, Amsterdam, Dubái, Malta e Italia. «Hay una lista de espera de cocineros que no van a poder estar con nosotros porque ya no caben más». Entre los más reconocidos, los jóvenes de Cañitas Maite, junto a otros chefs de estrella Michelin y restaurantes con Soles Repsol ya confirmados.

Precisamente, Javier Sanz, de Cañitas Maite, explicaba que si el arroz de Molino Roca estuviera en Japón en vez de en Segorbe «estaríamos todos como locos para ver de qué manera fletamos un avión para traerlo».