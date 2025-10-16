Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
Edu Torres, cuarto por la izquierda, rodeado de Imanol Arias, Raquel Meroño y algunos cocineros en el Clandestinos del pasado año. LP

Los mejores cocineros de arroz del mundo se citan en la Albufera en un nuevo Clandestinos

El arrocero Edu Torres llena de nuevo el recinto improvisado en uno de los campos donde se cultiva el cereal que llega a las mejores cocinas con estrella Michelin

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:54

Comenta

La cabeza de Edu Torres es una tormenta de ideas de la que surgen arroces en Manhattan, paellas sumergidas en hielo, quedadas con famosos y ... saraos como Clandestinos, un evento que comenzó casi como un encuentro casual con amigos en medio de los arrozales de la Albufera y se ha convertido, cuatro años más tarde, en una de las citas más importantes en torno a un fenómeno universal como es la paella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los mejores cocineros de arroz del mundo se citan en la Albufera en un nuevo Clandestinos

Los mejores cocineros de arroz del mundo se citan en la Albufera en un nuevo Clandestinos