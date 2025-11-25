Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cocinero Quique Dacosta, en una imagen de archivo. EFE/ Daniel González

En qué consiste el Mentor Chef Award, el premio que ha recibido Quique Dacosta

La gala de entrega de las estrellas Michelin se celebraba vuelve a poner en valor lo mejor de la gastronomía española

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

La gala de entrega de las estrellas Michelin se celebraba este martes en Málaga y vuelve a poner en valor los mejores restaurantes de España, entre los que se encuentran de nuevo varias apuestas de la Comunitat Valenciana. El mundo de la gastronomía española se ha reunido para vivir su gran noche con la entrega de las nuevas reconocimientos, en una gala que ha coincidido con el 125 aniversario de la Guía Michelin y ha estado repleta de los grandes nombres del panorama culinario de nuestro país.

La Comunitat Valenciana es una de las regiones que puede presumir de su gastronomía, con un restaurante con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta Restaurante, en Dénia, y cuatro con dos: El Poblet y Ricard Camarena, en Valencia; L' Escaleta, en Cocentaina; y BonAmb, en Xàbia. Además este año ya ha sumado otros tres restaurantes con una estrella: Llavor, Simposio, y Rubén Miralles.

El chef Quique Dacosta no solo cuenta ya con tres estrellas Michelin, sino que este martes también ha obtenido el Mentor Chef Award, una distinción que reconoce su ardua labor divulgativa y su visión de la gastronomía elevada a arte, desde su restaurante de Dénia.

Dacosta, que no ha querido perderse el evento, ha aprovechado su paso por la alfombra roja de la gran noche de la gastronomía española para echar la vista atrás en su trayectoria, recordando que todavía no había gala cuando él conquistó la primera estrella, en 2002, ni tampoco cuando consiguió la segunda, en 2006.

Un amplio recorrido que sigue extendiendo con sus aportaciones en los fogones y su pasión divulgativa, que le ha valido ahora este nuevo reconocimiento.

