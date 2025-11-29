Jordi Cruz de 'Masterchef' revela los cuatro errores más comunes al cocinar la pasta El prestigioso cocinero, Jordi Cruz revela que no usar ajo, laurel u orégano en el agua mantiene el sabor auténtico de la pasta

Jaime Vázquez García Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:18 Comenta Compartir

Jordi Cruz es una de las figuras más influyentes de la gastronomía española, que ha vuelto a viralizarse en redes tras compartir un vídeo en el que señala los fallos más comunes que se cometen al cocer pasta. Un alimento tan cotidiano como universal, pero que la mayoría sigue preparando de forma incorrecta. Sus consejos han reabierto el debate sobre cómo cocinar la pasta «como debe ser».

El prestigioso chef y jurado de 'MasterChef' es uno de los chefs más galardonados de España, con un total de seis estrellas Michelin, distribuidas entre sus tres restaurantes, tres en el ABaC, dos en Angle y una en Atempo. Además, ha sido reconocido con premios tan prestigiosos como el Chef de l'Avenir 2013 por la Academia Internacional de Gastronomía.

En su último vídeo en redes sociales, Jordi Cruz lanza una pregunta: «¿Sabes qué errores no puedes cometer al cocer la pasta?». Desmonta varios mitos que muchos creían estar aplicando correctamente en la cocina, demostrando que gestos cotidianos pueden arruinar la textura y el sabor de un plato tan básico como universal.

Estos son los cuatro consejos que nos da el Chef

La cantidad de agua

Es importante que haya suficiente agua al cocer la pasta. La proporción recomendada es aproximadamente 1 litro de agua por cada 100 g de pasta.

Sal en el agua

La sal es fundamental. Para 1 litro de agua se aconsejan unos 12 g de sal, ya que este agua salada también servirá más tarde si necesitamos añadirla al saltear o mantecar la pasta.

Aromatizantes al agua

No usar ajo, laurel u orégano durante la cocción. Lo ideal es mantener la pasta pura, preservando su sabor natural.

Echar aceite en el agua

No añadir aceite al agua, esto no evita que la pasta se pegue y, de hecho, puede impedir que la salsa se adhiera correctamente después.

Con estos consejos de Jordi Cruz, queda claro que cocinar pasta no es solo cuestión de tiempo y temperatura, sino de cuidar detalles que marcan la diferencia. Evitar estos errores permite disfrutar de una pasta perfectamente cocida, con sabor auténtico y lista para combinar con cualquier salsa o preparación.