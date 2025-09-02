Programación de las fiestas de Quart de Poblet 2025: cuándo se celebra Moros y Cristianos La tradicional 'Passejà' será el sábado 6 de septiembre

La Passejà de Sant Onofre de Quart de Poblet.

Luna Catalán Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:33

Quart de Poblet es uno de los muchos pueblos de la Comunitat Valenciana que celebra sus fiestas durante el mes de septiembre. Entre el viernes 5 y el viernes 26 de septiembre, las calles de esta localidad valenciana se llenarán de música, espectáculos pirotécnicos, procesiones y muchas actividades para todas las edades. Entre los eventos más relevantes se encuentra la tradicional 'Passejà' en honor a San Onofre, la orquesta 'Invictus', la entrada Mora y Cristiana, entre otros.

Programa completo de las fiestas de Quart de Poblet 2025:

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

17.30 a 19.30 horas: Juegos infantiles (pintacaras, dibujos, etc)m en la calle Mare Nostrum.

18.00 horas: 45é trofeo xiquet de Quart de Galotxa, en la calle de l'Amistat.

18.30 horas: Juegos tradicionales para los niños y niñas en la calle Lluís Vives.

19.30 horas: Cabalgata de disfraces y carrozas por la calle Pizarro, Paret de Piles, Joanot Martorell y Pare Jesús Fernández Fernández.

20.30 horas: 21 Salves que anunciarán el inicio de las fiestas, delante del ayuntamiento.

21.00 horas: Mini castillo de fuegos artificiales en la calle Roger de Flor.

23.00 horas: Discomóvil en la calle Mare Nostrum.

23.00 horas: Grito fe fiestas y discomóvil en el cruce entre las calles Poeta Llorente y Paret de Piles.

23.00 horas: DJ Maravilla en la calle Lluís Vives.

23.00 horas: Música en la calle para todos los públicos en la calel Roger de Flor.

23.00 horas: Concierto de 'Chambao', en el aparcamiento Roll de les Eres.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

09.30 a 13.30 horas: Jornada de puertas abiertas en las instalaciones del club de tiro y arco.

10.00 horas: Reparto de la cera y del libro de fiestas.

10.30 a 19.00 horas: Ruta gastronómica por los diferentes bares y asociaciones del pueblo.

10.30 horas: Juegos de agua para los niños/as y guerra de globos, en la calle Lluís Vives.

11.30 a 13.30 horas y 17.00 a 19.00 horas: Parque infantil en la calle Roger de Flor.

17.30 horas: Chocolatada y buñuelos en la calle Lluís Vives.

18.00 horas: Casetas de juegos para niños y niñas en la calle Mare Nostrum.

19.00 horas: Inauguración de la exposición del 54é concurso de artes plásticas del festival Q-ART.

19.45 horas: Inauguración de la exposición a cargo de la Asociación Amigos de las Artes Plásticas, en la avda. Blasco Ibáñez, 1.

22.00 horas: Tradicional 'Passejà' en honor al patrón San Onofre. A la altura de la plaza de la Constitución se tirará un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Ricasa.

22.30 horas: Mini castillo de fuegos artificiales en la calle Lluís Vives.

23.00 horas: Discomóvil remember en la calle Roger de Flor.

23.30 horas: Espectáculo Drag Queen en la calle Lluís Vives.

23.59 horas: Festival de tributos 'Garrapatero' a Los Delincuentes, Estopa y Melendi.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

08.30 horas: Chocolate con churros en la calle Primer de Maig.

11.00 a 13.00 horas: Holi Quart y fiesta del agua, desde la rotonda de las pistas de atletismo hasta el final de la avda. Mediterrani. La inscripción y entrega de las camisetas será de 3 euros, en la plaza del ayuntamiento de 09.00 a 13.00 horas los días 2,3,4 y 5 de septiembre.

12.00 horas: Misa solemne en honor al patrón San Onofre, en la parroquia la Purísima Concepción.

12.00 horas: Juegos de mesa para adultos y niños (truc, dominó, parchís...), en la calle Lluís Vives.

13.00 horas: Guerra de agua en la calle Mare Nostrum.

14.00 horas: Macletà a cargo de Vulcano Pirotecnia, en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

14.00 horas: Mascletà de globos infantil en la calle Primer de Maig.

17.00 a 21.00 horas: Exposición de la Mare de Déu de la Luz para que pueda ser visitada por todas las personas que lo deseen, en la calle de la Estación, 10.

18.00 horas: Disfraces en la calle Mare Nostrum.

18.00 horas: Fiesta de la espuma en la calle Lluís Vives.

18.30 horas: Concursos y juegos para los más pequeños en la calle Primer de Maig.

19.00 horas: Espectáculo infantil 'Welcome & Sorry' a cargo de Ganso&Cía, en el parque de San Onofre.

20.00 horas: Concurso de paellas en la calle Mare Nostrum.

20.30 horas: Concentración de los clavarios acompañados de la Agrupación Musical L'Amistat se dirigiran al ayuntamiento y a la parroquia Purísima Concepción.

21.00 horas: Solemne Procesión de San Onofre.

22.30 horas: Correfoc 'The Purge' a cargo de Colla Dimonis de Mislata. Desde el parque de San Onofre, por la avenida de San Onofre hasta la rotonda de la fuente para finalizar en la calle de Azorín.

23.00 horas: DJ Martín en la calle Lluís Vives.

23.59 horas: 'Kraken monster party' en el aparcamiento Roll de les Eres.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

00.01 horas: 'Nit de la llum' en el cruce entre las calles Poeta Llorente y Paret de Piles.

01.00 horas: 'Nit d'albades' por todo el pueblo.

08.00 horas: Desperà y lanzamiento de 21 Salves en honor a la Mare de Déu de la Llum, en el aparcamiento al lado de la Biblioteca Municipal.

08.30 horas: Chocolate con churros en la calle Primer de Maig.

10.00 horas: Traslado del Santísimo Cristo de los Afligidos de su urna.

10.30 horas: 'Replegà' de los clavarios con el acompañamiento de la Banda de Música L'Amistat para asistir a la Santa Misa, por todo el pueblo.

11.30 a 13.30 y 17.00 a 19.00 horas: Parque infantil para niños y niñas en la calle Roger de Flor.

12.00 a 14.00 y 16.30 a 18.30 horas: Feria infantil para los más pequeños en la calle Primer de Maig.

12.00 horas: Misa Mayor en honor a la Mare de Déu de la Luz, en la parroquia de la Purísima Concepción.

14.30 horas: Mascletà a cargo de la pirotecnia valenciana, en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

17.00 a 19.00 horas: Hinchables para los niños/as con música de ambiente y monitores en la calle Lluís Vives.

18.00 horas: Juegos de mesa en la calle Mare Nostrum.

19.00 horas: Espectáculo infantil 'Plàstic' a cargo de Cia, en el parque de San Onofre.

20.30 horas: Concentración de los clavarios en la Casa de Cultura.

21.00 horas: Solemne procesión de la Mare de Déu de la Luz acompañados de la Banda de Música L'Amistat.

21.00 horas: Concurso de paellas en la calle Lluís Vives.

22.30 horas: Playbacks y discomóvil en la calle Mare Nostrum.

23.00 horas: Música en la calle Roger de Flor.

23.00 horas: 'Trash!' en el aparcamiento Roll de les Eres.

23.00 horas: Karaoke en la calle Lluís Vives.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

00.00 horas: 21 Salves en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos, en la plaza del ayuntamiento.

00.30 horas: Acto de exaltación al Santísimo Cristo de los Afligidos y representación de la 'Carxofa', en el cruce de las calles Cervantes, Poeta Llorente y Paret de Piles.

01.30 horas: 'Nit d'albades' por las calles del pueblo.

08.30 horas: Chocolate con churros en la calle Primer de Maig.

09.30 horas: Tradicional reparto de ensaimadas y chocolate en el cruce de las calles Paret de Piles y Poeta Zorilla.

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas: Juegos hinchables en la calle Mare Nostrum.

14.00 horas: Mascletà en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

18.30 horas: Cabalgata de disfraces por la avenida de San Onofre, en la calle Lluís Vives.

19.00 horas: Espectáculo infantil 'Bienvenido Nasferatu' en el parque de San Onofre.

20.00 horas: Reparto de murta por el recorrido de la procesión.

20.00 horas: Misa solemne en la parroquia Purísima Concepción.

21.00 horas: Procesión por las calles del pueblo.

22.00 horas: Paella gigante en conmemoración del 40 aniversario de los clavarios del Santísimo Cristo de los Afligidos, en el cruce de las calles de Cervantes, Paret de Piles y Poeta Llorente.

23.00 horas: La magia de Jorge Blass, un espectáculo para adultos en el aparcamiento Roll de les Eres.

23.00 horas: Música de equipo y nombramiento de premios en la calle Lluís Vives.

00.00 horas: Actuación Musical 'Tremendo trio' en la calle Poeta Llorente.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

00.01 horas: Disparo de 21 Salves anunciando el inicio de la festividad de la Mare de Déu de la Buena Muerte. Al finalizar, se repartirá entre las personas asistentes unas pastas y una copa de mistela.

08.30 horas: Chocolate con churros en la calle Primer de Maig.

10.30 horas: Recogida de las clavariesas acompañadas por la SAM La Unión y disparo de carcasas durante el recorrido para ir a La Misa.

12.00 horas: Misa Mayor celebrada por D. Francisco José Ballesteros, en la parroquia Purísima Concepción.

12.00 horas: Gymkana en la calle Mare Nostrum.

14.00 horas: Mascletà en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

17.30 horas: Chocolatada infantil en la calle Primer de Maig.

18.00 a 21.00 horas: En la pista polideportiva habrá tardeo para adolescentes con videoconsolas, torneos de videojuegos, karaoke...

19.00 horas: Concierto infantil 'Trobadorets' en el parque de San Onofre.

19.30 horas: Concurso de disfraces infantiles en la calle Primer de Maig.

20.30 horas: Concentración de las clavariesas para recoger a las autoridades e ir a la procesión, en la plaza J. Bta. Valldecabres.

21.00 horas: Procesión de la Mare de Déu de la Buena Muerte.

23.00 horas: Concierto tributo a Alejandro Sanz en el aparcamiento Roll de les Eres.

23.55 horas: Colocación de senyeres de los moros y cristianos.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas: Montaje del castillo de Moros y Cristianos, en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

19.15 horas: Pasacalles por las calles para recoger a las Comparsas y acudir al pregón de fiestas.

20.15 horas: Disparo de 21 Salves y castillo de fuegos artificiales en el castillo de Moros y Cristianos.

20.30 horas: Cena de Asociaciones Juveniles en la calle Mare de Déu del Pilar.

22.30 horas: Concierto Joven. Malifeta, Shego, Cactus, en el aparcamiento Roll de les Eres.

23.55 horas: 'Nit de xarangues', desde el ayuntamiento hasta el castillo de Moros y Cristianos.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

18.30 a 20.00 horas: Carnestoltes joven, desde la plaza San Rafael/Ramón Segarra hasta la calle de la Música.

19.00 a 02.00 horas: Fiesta de las paellas 2025 en la calle de la Música. El precio será de 3 euros por persona, y las inscripciones serán el 9 y 10 de septiembre d 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

19.00 a 21.00 horas: Demostración de hacer puntas y bordes con máquina en la plaza del País Valencià.

20.00 horas: a¡Alardo, Estafeta, Embajada Mora y batalla, desde el final de la calle de Pare Jesú Fernández hasta el Castillo.

23.59 horas: Discomóvil DJ Raquel Maravilla, en la calle de la Música.

Aprox. 23.59 horas: Orquesta 'Invictus' en el aparcamiento Roll de les Eres.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

00.00 a 03.00 horas: Discomóvil DJ Raquel Maravilla en la calle de la Música.

11.00 horas: Visita de los festeros de Moros y Cristianos a las residencias de la localidad.

12.30 horas. Pasacalles medieval.

13.30 horas: Inauguración del mercado medieval en el paseo al lado de la Biblioteca Municipal.

22.00 horas: Entrada Mora y Cristiana. Recorrido: Avda. Ramón y Cajal, Pizarro, Paret de Piles, Joanot Martorell, hasta el castillo.

23.59 horas: 'KISS FM Party' en el aparcamiento Roll de les Eres.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

12.00 horas: Desfile infantil con la entrada de bandas juveniles a las 11.30 horas, en el parque de la Ermita, avda. de San Onofre, Azorín hasta el castillo.

19.30 horas: Alardo, Alianza Pirata y batalla del Pla de Quart en el bando cristiano. Itinerario: rotonda juzhados, Padre Jesús Fernández, rotonda, Azorín hasta el castillo.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas: XXXVI Volta a Peu de Quart de Poblet y XVIII Volta en cadira de rodes. Salida y meta: calle reverendo José Palacios.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

10.00 horas: Vuelta ciclista en el circuito del polífonjo industrial al lado de la Coca Cola.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

21.00 horas: Pujà de San Onofre, desde la parroquia de la Purísima Concepción hasta la Ermita.