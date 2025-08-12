Programa completo de la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena 2025 La celebración fue declarada Fiesta de Interés Turístico

Un año más, la localidad de Requena se prepara para recibir la 76º edición de la Feria y Fiesta de la Vendimia, que tendrá lugar del 20 al 31 de agosto. Esta celebración es sumamente relevante para las personas de la localidad, al ser considerada como la vendimia más antigua de España. Al mismo tiempo, fue declarada Fiesta de Interés Turístico por su gran atracción de personas cada año.

La fiesta conmemora la cosecha de la uva y la tradición vitivinícola de la región, y mantiene una serie de actos históricos como el pisado de uvas tradicional, la Noche del Labrador, la cabalgata de carrozas, los desfiles con trajes regionales, y mucho más.

Programa completo

Miércoles 20 de agosto

- 19:00h: Inaguración de la exposición colectiva del círculo artístico requenense.

- 20:30h: Pregón anunciador de la Feria 2025.

Desde los balcones del M.I. Ayuntamiento, el concejal de Feria y Fiestas D. José Luis Barrera Gabaldón abrirá el acto de comienzo del pregón anunciador de la Feria. A continuación, dará paso al pregonero oficial de la Feria 2025, Diego Fortea Gómez.

Desfile por la avenida Arrabal hasta la Feria para proceder a la inauguración oficial de la Feria 2025 y encendido del nuevo alumbrado. Al finalizar el acto, se dispararán tracas y truenos aéreos.

- 23:30h: Homenaje a Mecano 'Hijo de la luna'.

- 00:30h: Tradicional music-on.

Jueves 21 de agosto

- 10:00h: XXIII Torneo popular de dominó por parejas 'coviñas' y do Util-Requena ciudad de Requena.

- 12:00h: Inaguración XVII Exposición de encaje de bolillos y otras labores.

- 19:00h: Bajada de la bandera y procesión cívica por la acción del 13 de septiembre de 1836.

- 19:30h: Triduo en honor a la Santísima Virgen de los Dolores (Parroquia San Nicolás).

- 20:30h: Musical infantil 'Mundo tributo'.

- 23:00h: Visita lúdico cultural 'amor' y misterios. Mujeres medievales.

- 23:30h: Musical adulto 'The Legends' (Plaza Juan Grandía).

- 23:30h: XII Concierto de la vendimia y el vino (Patio de Armas).

- 00:30h: Remember 90's y 00's (Zona de Carpas).

Viernes 22 de agosto

- 12:00h: Vermú (Patio del Mercado).

- 18:30h: Inaguración del XXVI Mercado medieval.

- 19:00h: Apertura de la XXXIII Edición de la Feria Requenense del vino 'Ferevín 2025' (parque de la glorieta).

- 19:15h: Apertura del museo de la Fiesta de la Vendimia.

- 19:30h: Triduo en honor de la Santísima Virgen de los Dolores.

- 19:30h: Baile de verano 'Dúo Monray'.

- 20:00h: Inaguración de la XXXIII Edición de la Feria Requenense del vino 'Ferevín 2025' (parque de la glorieta).

- 20:00h: Concierto extraordinario de feria de la Escuela Rondalla-coro, Orquesta de Pulso y Púa y cantantes solistas (Teatro Principal).

- 20:00h: Presentación y partido del sporting club Requena.

- 21:00h: Requena sonora (Plaza de toros).

- 22:30h: Festival de música y baile tradicional (Patio de Armas).

- 23:00h: Visita lúdico cultural 'LAS PEÑAS: SU HISTORIA ESCONDIDA, HOMENAJE A EMILIO ZORITA'

- 01:00h: Verbena Unión de racimos. Orquesta Freedom (zona de carpas).

Sábado 23 de agosto

- 13:00h: Vermú (Patio del Mercado).

- 19:00h: Cruz roja abre sus puertas (C/Constitución, N.º 57).

- 19:30h: Triduo en honor de la Santísima Virgen de los Dolores.

- 19:30h: Baile de verano 'Grupo Caribbean'.

- 20:00h: Música en la Glorieta: Ameniza Ferevín.

- 22:00h: Concierto de Feria (Plaza de Toros de Requena).

- 23:00h: Representación teatral 'Lo mio no tiene nombre' (Patio de Armas).

- 23:30h: Clausura oficial y cierre de la XXXIII Edición de la Feria requenense del vino.

- 00:30h: Castillo de fuegos artificiales (Calle Jaime Juan Castañer).

- 01:30h: Racimos Party Show (zona de carpas).

Domingo 24 de agosto

- 10:00h: XIII Feria del stock del comercio de Requena.

- 12:00h: Solemne eucaristía en acción de gracias en honor a la Santísima Virgen de los Dolores.

- 12:00h: Cata comentada de vinos.

- 12:00h: Vermú.

- 14:00h: Mascletà.

- 18:00h: Concierto de Billy Boom Band.

- 19:45h: Bajada de la bandera y procesión cívica.

- 20:00h: Solemne procesión de la Santísima Virgen de los Dolores.

Recorrdio: Carmen, Músico Sosa, plaza Consistorial, Anselmo Fernández, Constitución, Norberto Piñango, plaza de El Portal, Peso, plaza de España y Carmen.

- 21:00h: Concierto de Carlos Núñez.

- 00:30h: XIV Rock in Río Magro.

Lunes 25 de agosto

- 10:30h: Torneo de ajedrez rápido.

- 12:30h: Cata superior con maridaje asociación de elaboradores de cava de Requena.

- 19:30h: Acto de honores.

- 20:45h: Final de Feria.

- 21:00h: Pregón anunciador de la LXXVI Fiesta de la Vendimia.

- 23:00h: Concierto sinfónico 'yo también fui a EGB'.

- 00:30h: Noche de disfraces.

Martes 26 de agosto

- 12:30h: Cata superior con maridaje Bodegas Coviñas.

- 19:30h: Concierto extraordinario de mayores con alegría.

- 19:45h: Concentración popular.

- 22:00h: Exhibición de reses bravas.

- 00:00h: Popular noche de la Zurra.

- 00:00 - 04:30h: Punto mixto: violeta y libre de adicciones.

Miércoles 27 de agosto

- 11:00h: Musical infantil 'Cantabaila'.

- 12:30h: Cata superior con maridaje Cooperativa vinícola requenense.

- 13:00h: Homenaje a la requenense ausente.

- 17:00h: Vendimia de las primeras uvas.

- 18:30h: Desfile vendimal.

- 19:00h: Pisado de uva y bendición de los monumentos. A continuación, inaguración de los monumentos.

- 21:00h: Noche del Cava.

- 22:00h: Noche gastronómica.

- 23:00h: Espectáculo musical grupo 'Daray Rumbas'.

- 23:00h: Visita lúdico cultural 'amor y misterios'. Mujeres medievales.

- 00:30h: VII Festival Dreamvid.

Jueves 28 de agosto

- 06:00h: Chocolatada popular del 52 Rally humorístico.

- 11:00h: Pasacalle inaguración calles y plazas engalanadas

- 12:30h: : Cata superior con maridaje Bodega Dominio de la Vega.

- 13:00h: Comida donada por la LXXVI Fiesta de la Vendimia a la residencia de ancianos de la ciudad.

- 18:00h: Pasacalle.

- 18:30h: Noche de la fiesta.

- 23:00h: Visita lúdico cultural 'amor y misterios'. Mujeres medievales.

- 23:30h: Desencajonada y concurso de recortes.

- 00:30h: Baile de la fiesta.

- 00:30h: Dulce obsesión, tributo a 'La Oreja de Van Gogh'.

Viernes 29 de agosto

- 11:00h: Pasacalle y entrega de premios.

- 12:00h: Vermú.

- 13:00h: Comida donada por la LXXVI Fiesta de la Vendimia a la residencia de ancianos de la ciudad.

- 18:30h: Corrida de toros con desafío ganadero.

- 21:00h: Noche del Labrador.

- 22:00h: Noche gastronómica.

- 23:00h: Espectáculo musical 'Noche Flamenca'.

- 23:00h: Flamencura. IX Festival Flamenco de Requena.

- 00:30h: Fiesta oficial Panda on Tour.

- 00:00 - 04:30h: Punto mixto: violeta y libre de adicciones.

Sábado 30 de agosto

- 10:00h: Día de la Banderita Cruz Roja.

- 11:00h: Concentración de disfraces infantiles.

- 11:30h: Exhibición de disfraces infantiles.

- 11:30h: Pasacalle.

- 12:00h: Vermú.

- 14:00h: Mascletà.

- 18:00h: Pasacalle 'Requena se viste de fiesta'.

- 19:00h: XXXV Torneo 'Ciudad de Requena'.

- 21:00h: Noche del vino.

- 22:00h: Noche gastronómica.

- 23:00h: Espectáculo musical 'Noche Divas Pop'.

- 23:00h: Pasacalle nocturno.

- 01:00h: Castillo de fuegos artificiales.

- 01:00h: Verbena Unión de racimos. Orquesta La Pirata.

- 00:00 - 04:30h: Punto mixto: violeta y libre de adicciones.

Domingo 31 de agosto

- 10:00h: Solemne misa en honor a la patrona.

- 10:45h: Ofrenda de flores y frutos a la patrona Virgen de los Dolores.

- 12:00h: Vermú.

- 14:30h: Mascletà.

- 18:30h: Gran cabalgata.

- 20:30h: Pasacalle.

- 21:00h: Quema del monumento infantil.

- 00:00h: Quema de la fuente del vino.

