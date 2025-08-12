Programación completa de las fiestas de Xirivella 2025 Durante la festividad habrá todo tipo de actividades y actos

Cada vez finales de agosto está más cerca, y muchas personas se despiden de sus vacaciones para volver a la rutina. En Xirivella la llegada de septiembre es motivo de celebración, ya que entre el 27 de agosto y el 21 de septiembre se celebran sus fiestas patronales 2025, en honor a la Mare de Déu de la Salud.

Este año, la popular 'Nit de les figues' se celebrará el domingo 7 de septiembre. Además, durante las fiestas los vecinos, y todo aquel que quiera acercarse, disfrutarán de diversos espectáculos como 'Tallarina', correfocs, el tributo a Mecano, entre otros. Tampoco faltaran actos tradicionales ni religiosos durante estos días de celebración.

Programación de las fiestas patronales de Xirivella 2025:

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

12.00 horas: Juegos infantiles en la plaza de la iglesia de San Ramón.

18.00 horas: Horchata con fartons en la plaza de la iglesia de San Ramón. Habrá 'coches locos' para todos los niños y niñas.

22.00 horas: Paellas en la plaza de la iglesia de San Ramón. Los ingredientes para seis personas tendrá un precio de 15 euros y se repartirán a partir de las 21.00 horas. (Quien quiera participar tendrá que apuntarse a partir del 25 de agosto en la asociación de San Ramón)

JUEVES 28 DE AGOSTO

12.00 horas: Concurso de dibujo en la plaza de la iglesia de San Ramón.

18.00 horas: Fiesta de la espuma en la plaza de San Enrique.

00.00 horas: Actuación del grupo musical 'Los Pájaros', en la plaza de la iglesia de San Ramón.

02.00 horas: DJ Resident en la plaza de la iglesia de San Ramón.

VIERNES 29 DE AGOSTO

12.00 horas: Juegos infantiles en la plaza de la iglesia de San Ramón.

18.00 horas: Torneo de futbolín en la plaza de la iglesia de San Ramón. El precio será de dos euros y tendrán que apuntarse entre el lunes 25 de agosto y el jueves 28, en la asociación de San Ramón.

22.30 horas: Pregón de fiestas de los clavarios de la Mare de Déu de la Salud en la plaza de la Ermita. Al terminar, se realizará su traslado al Santuario.

00.00 horas: Discomóvil con DJ Resident, en la plaza de la iglesia de San Ramón.

01.00 horas: Coetada de caixons en el patio de l'Escoleta, en la calle del Arte Mayor de la Seda.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

12.00 horas: Gran globotrada en la palza de la iglesia de San Ramón.

18.00 horas: Cabalgata por las calles del barrio de San Ramón. Todos los pequeños que vayan disfrazados se les obsequiará una bolsa de golosinas y confeti.

23.00 horas: Tributo a Mecano de la mano de 'Descanso dominical', en la plaza de Gerardo Garcés.

00.00 horas: Gran remember con Kike Jaen DJ y Fran DJ, en la plaza de la iglesia de San Ramón.

01.00 horas: Cordà tradicional en el patio de l'Escoleta, en la calle del Arte Mayor de la Seda.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

12.00 horas: Paseo ciclista desde el Pou, y terminará enfrente del ayuntamiento. Se rifarán dos bicicletas entre los participantes. El recorrido será de aproximadamente 40 minutos, y es obligatorio utilizar un casco homologado en menores de 16 años.

12.00 horas: Misa en honor de San Ramón Nonat, en la iglesia de San Ramón.

20.00 horas: Solemne procesión en honor a San Ramón Nonat, en las calles del barrio de San Ramón.

22.30 horas: Baile del fuego. La salida será desde la plaza de la iglesia con un gran final estático en la plaza Gerardo Garcés.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

23.30 horas: Discomóvil en la calle de San Antonio.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

Día de la feria: todas las atracciones estarán al 50%.

17.00 a 20.00 horas: Hinchables y juegos infantiles en la plaza de Gerardo Garcés.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

22.00 horas: Musical 'El reino del león' en la plaza de Gerardo Garcés.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

20.30 horas: Poesias a la Mare de Déu de la Salud en la plaza del Santuario de la Mare de Déu de la Salud.

22.30 horas: Fiesta ochentera de Los40 Classic, con el DJ y locutor Jorge Sánchez, y conciertos de 'Amistades Peligrosas' y 'The Gafapasta'.

23.00 horas: Orquesta 'Gravity' en el antiguo patio del colegio Vicent Tosca. Al terminar se disparará un castillo de fuegos artificiales.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

18.00 a 23.00 horas: Tardeo Remember 2000 fest en el Espacio Festivo. Participarán DJ de ñas principales salas de La Ruta: DJ Joan, Inmaeyes. Jesús Brisa, Raquel Cardona 'DJ K', Segi Val y Vicente Ferrer.

00.00 horas: Tributo a Manuel Carrasco en la plaza de Gerardo Garcés.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

12.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas: Fiesta de la espuma y de colores en la plaza de la Alquería Nueva.

12.00 horas: VII Marcha de colores en el Espacio Festivo. Una hora antes se recogerán las camisetas y los colores, por un precio de tres euros.

19.00 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu de la Salud, desde la palza de la Ermita.

21.00 horas: 'Nit de les figues' Cena y orquesta popular en la calle de San Antonio.

00.00 horas: Espectáculo 'Tallarina' en la plaza de Gerardo Garcés.

02.00 horas: Se repartirán 1500 bocadillos de butifarra de Xirivella, en la avda. de la Constitución - plaza de Gerardo Garcés.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

05.30 horas: Misa descubierta en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.

12.00 horas: Misa mayor en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.

14.00 horas: Mascletà en la calle de San Antonio.

19.00 horas: Misa vespertina y procesión.

23.00 horas: Gran musical 'Hollywood' en la plaza de Gerardo Garcés. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

12.00 horas: Misa Mayor en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.

14.00 horas: Mascletà en la calle de San Antonio.

19.30 horas: Misa vespertina y solemne procesión al Santísimo Cristo de la Luz, en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Hinchables y personajes animados de ninots en la avda. de la Paz.

21.30 horas: Cena de cinturón para socios y socias y playback, delante del Centro Civico.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas: Chocolate en el Centro Cívico.

18.30 horas: Fiesta de la espuma en el Centro Cívico.

21.30 horas: Torrada de embutido para socios y socias. Después baile con orquesta en el Centro Cívico.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

12.00 horas: Juegos infantiles en el Centro Cívico.

12.00 a 18.00 horas: Pallea (10 euros y máx. 10 personas) y tardeo en la avda. de la Constitución. Las inscipicones serán del 3 al 5 de septiembre en la Casa de Cultura, de 9.00 a 14.00 horas. A partir de las 17.00 horas dos charangas comenzarán una exhibición por la avda. de la Constitución y acabará en el polideportivo.

18.30 horas: Cabalgata de disfraces.

00.00 horas: Gran castillo de fuegos artificiales en el Centro Cívico.

00.30 horas: Espectáculo 'Alegría' en el Centro Cívico.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Concierto de la Unión Musical de Mislata. Habrá horchata y fartons para los asistentes.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

22.30 horas: 42 festival de bandas de música de Xirivella, en la calle de San Antonio.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

19.30 horas: Misa y traslado de la imagen de la Mare de Déu de la Salud desde la parroquia hasta la Ermita.