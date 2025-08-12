Programación completa de las fiestas de Xirivella 2025
Durante la festividad habrá todo tipo de actividades y actos
valencia
Martes, 12 de agosto 2025, 12:54
Cada vez finales de agosto está más cerca, y muchas personas se despiden de sus vacaciones para volver a la rutina. En Xirivella la llegada de septiembre es motivo de celebración, ya que entre el 27 de agosto y el 21 de septiembre se celebran sus fiestas patronales 2025, en honor a la Mare de Déu de la Salud.
Este año, la popular 'Nit de les figues' se celebrará el domingo 7 de septiembre. Además, durante las fiestas los vecinos, y todo aquel que quiera acercarse, disfrutarán de diversos espectáculos como 'Tallarina', correfocs, el tributo a Mecano, entre otros. Tampoco faltaran actos tradicionales ni religiosos durante estos días de celebración.
Programación de las fiestas patronales de Xirivella 2025:
MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO
12.00 horas: Juegos infantiles en la plaza de la iglesia de San Ramón.
18.00 horas: Horchata con fartons en la plaza de la iglesia de San Ramón. Habrá 'coches locos' para todos los niños y niñas.
22.00 horas: Paellas en la plaza de la iglesia de San Ramón. Los ingredientes para seis personas tendrá un precio de 15 euros y se repartirán a partir de las 21.00 horas. (Quien quiera participar tendrá que apuntarse a partir del 25 de agosto en la asociación de San Ramón)
JUEVES 28 DE AGOSTO
12.00 horas: Concurso de dibujo en la plaza de la iglesia de San Ramón.
18.00 horas: Fiesta de la espuma en la plaza de San Enrique.
00.00 horas: Actuación del grupo musical 'Los Pájaros', en la plaza de la iglesia de San Ramón.
02.00 horas: DJ Resident en la plaza de la iglesia de San Ramón.
VIERNES 29 DE AGOSTO
12.00 horas: Juegos infantiles en la plaza de la iglesia de San Ramón.
18.00 horas: Torneo de futbolín en la plaza de la iglesia de San Ramón. El precio será de dos euros y tendrán que apuntarse entre el lunes 25 de agosto y el jueves 28, en la asociación de San Ramón.
22.30 horas: Pregón de fiestas de los clavarios de la Mare de Déu de la Salud en la plaza de la Ermita. Al terminar, se realizará su traslado al Santuario.
00.00 horas: Discomóvil con DJ Resident, en la plaza de la iglesia de San Ramón.
01.00 horas: Coetada de caixons en el patio de l'Escoleta, en la calle del Arte Mayor de la Seda.
SÁBADO 30 DE AGOSTO
12.00 horas: Gran globotrada en la palza de la iglesia de San Ramón.
18.00 horas: Cabalgata por las calles del barrio de San Ramón. Todos los pequeños que vayan disfrazados se les obsequiará una bolsa de golosinas y confeti.
23.00 horas: Tributo a Mecano de la mano de 'Descanso dominical', en la plaza de Gerardo Garcés.
00.00 horas: Gran remember con Kike Jaen DJ y Fran DJ, en la plaza de la iglesia de San Ramón.
01.00 horas: Cordà tradicional en el patio de l'Escoleta, en la calle del Arte Mayor de la Seda.
DOMINGO 31 DE AGOSTO
12.00 horas: Paseo ciclista desde el Pou, y terminará enfrente del ayuntamiento. Se rifarán dos bicicletas entre los participantes. El recorrido será de aproximadamente 40 minutos, y es obligatorio utilizar un casco homologado en menores de 16 años.
12.00 horas: Misa en honor de San Ramón Nonat, en la iglesia de San Ramón.
20.00 horas: Solemne procesión en honor a San Ramón Nonat, en las calles del barrio de San Ramón.
22.30 horas: Baile del fuego. La salida será desde la plaza de la iglesia con un gran final estático en la plaza Gerardo Garcés.
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE
23.30 horas: Discomóvil en la calle de San Antonio.
MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE
Día de la feria: todas las atracciones estarán al 50%.
17.00 a 20.00 horas: Hinchables y juegos infantiles en la plaza de Gerardo Garcés.
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
22.00 horas: Musical 'El reino del león' en la plaza de Gerardo Garcés.
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
20.30 horas: Poesias a la Mare de Déu de la Salud en la plaza del Santuario de la Mare de Déu de la Salud.
22.30 horas: Fiesta ochentera de Los40 Classic, con el DJ y locutor Jorge Sánchez, y conciertos de 'Amistades Peligrosas' y 'The Gafapasta'.
23.00 horas: Orquesta 'Gravity' en el antiguo patio del colegio Vicent Tosca. Al terminar se disparará un castillo de fuegos artificiales.
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
18.00 a 23.00 horas: Tardeo Remember 2000 fest en el Espacio Festivo. Participarán DJ de ñas principales salas de La Ruta: DJ Joan, Inmaeyes. Jesús Brisa, Raquel Cardona 'DJ K', Segi Val y Vicente Ferrer.
00.00 horas: Tributo a Manuel Carrasco en la plaza de Gerardo Garcés.
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
12.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas: Fiesta de la espuma y de colores en la plaza de la Alquería Nueva.
12.00 horas: VII Marcha de colores en el Espacio Festivo. Una hora antes se recogerán las camisetas y los colores, por un precio de tres euros.
19.00 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu de la Salud, desde la palza de la Ermita.
21.00 horas: 'Nit de les figues' Cena y orquesta popular en la calle de San Antonio.
00.00 horas: Espectáculo 'Tallarina' en la plaza de Gerardo Garcés.
02.00 horas: Se repartirán 1500 bocadillos de butifarra de Xirivella, en la avda. de la Constitución - plaza de Gerardo Garcés.
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE
05.30 horas: Misa descubierta en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.
12.00 horas: Misa mayor en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.
14.00 horas: Mascletà en la calle de San Antonio.
19.00 horas: Misa vespertina y procesión.
23.00 horas: Gran musical 'Hollywood' en la plaza de Gerardo Garcés. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.
MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
12.00 horas: Misa Mayor en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.
14.00 horas: Mascletà en la calle de San Antonio.
19.30 horas: Misa vespertina y solemne procesión al Santísimo Cristo de la Luz, en el Santuario de la Mare de Déu de la Salud.
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
19.00 horas: Hinchables y personajes animados de ninots en la avda. de la Paz.
21.30 horas: Cena de cinturón para socios y socias y playback, delante del Centro Civico.
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
18.00 horas: Chocolate en el Centro Cívico.
18.30 horas: Fiesta de la espuma en el Centro Cívico.
21.30 horas: Torrada de embutido para socios y socias. Después baile con orquesta en el Centro Cívico.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
12.00 horas: Juegos infantiles en el Centro Cívico.
12.00 a 18.00 horas: Pallea (10 euros y máx. 10 personas) y tardeo en la avda. de la Constitución. Las inscipicones serán del 3 al 5 de septiembre en la Casa de Cultura, de 9.00 a 14.00 horas. A partir de las 17.00 horas dos charangas comenzarán una exhibición por la avda. de la Constitución y acabará en el polideportivo.
18.30 horas: Cabalgata de disfraces.
00.00 horas: Gran castillo de fuegos artificiales en el Centro Cívico.
00.30 horas: Espectáculo 'Alegría' en el Centro Cívico.
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
19.00 horas: Concierto de la Unión Musical de Mislata. Habrá horchata y fartons para los asistentes.
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
22.30 horas: 42 festival de bandas de música de Xirivella, en la calle de San Antonio.
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
19.30 horas: Misa y traslado de la imagen de la Mare de Déu de la Salud desde la parroquia hasta la Ermita.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.