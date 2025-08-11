Fiestas Patronales de Meliana 2025: programación completa Más de dos semanas de actos para conmemorar al Cristo de la Providencia y a la Mare de Déu de la Misericordia.

Meliana espera con ganas la llegada de finales de agosto para poder celebrar sus fiestas patronales, del 28 de agosto al 14 de septiembre, en honor al Cristo de la Providencia y la Mare de Déu de la Misericordia. Este año, el pregón que se da en el balcón municipal irá de la mano de Pau Cebrián i Devís.

Entre las actividades que han sido programadas se encuentran actuaciones musicales, hipnosis, inchables para los más pequeños... Además, la entrada de Moros y Cristianos y procesiones y misas en honor a los patrones. Y no solo contará con estas actividades, sino que también hay actos deportivos como competiciones de pelota valenciana o de baloncesto.

Programa completo de las fiestas patronales de Meliana 2025:

JUEVES 28 DE AGOSTO

20.00 horas: Pasacalles de las asociaciones. Itinerario: C/ Sant Pere, C/ Pintor Sorolla, Av. Santa María, C/ Tomás Trenor, C/ Lledoner y Plaza Mayor.

20.45 horas: Pregón de fiestas por parte de Pau Cebrián i Devís.

21.00 horas: Cena del pregón (es necesario presentar un ticket).

23.00 horas: Ambientación musical en la Plaza Mayor.

VIERNES 29 DE AGOSTO

17.00 a 18.30 horas: Reparto de paellas. La comisión repartirá los ingredientes tras presentar un ticket. Se hará en el cruce de las calles Rei En Jaume y Enric valor.

19.00 horas: Entrada de Moros y Cristianos. Itinerario: Salida desde Pius XII, C/ Sta. Teresa, C/ Gil del Castillo, C/ La Font, C/ Sant Pere, C/ Pintor Sorolla, Avda. Santa Maria, C/ San Fernando, C/ Enric Valor y Avda. Rei En Jaume I.

20.30 horas: Noche de paellas.

23.30 horas: Orquesta Mónaco, en la calle Rei En Jaume.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

22.45 horas: Entrada de Moros y Cristianos. Recorrido: C/ Sant Pere, C/ Pintor Sorolla, Avda. Santa María, C/ Tomas Trenor, C/ Lledoner y Plaza Mayor.

00.00 horas: Noche Remember con el DJ Jota Demasiado, en la Plaza Mayor.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

19.30 horas: Teatro infantil 'Momo', en el Centro Cultural Rausell.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 22.00 horas: Trofeo fiestas de padel, en las pistas municipales.

18.00 a 21.00 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' frontón valenciano, en el frontón valenciano municipal.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 22.00 horas: Trofeo fiestas de padel, en las pistas municipales.

18.00 a 21.00 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' Curtes Galotxa, en la calle Vicent Venancio.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 22.00 horas: Trofeo fiestas de padel, en las pistas municipales.

17.30 a 19.00 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' Escuela de pelota valenciana, en la calle Vicent Venancio y frontón valenciano.

18.00 horas: Holi Run - Fiesta Infantil, en la calle Matricers.

21.30 horas: Campeonato de Truc en el bar La Llar de los jubilados.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 22.00 horas: Trofeo fiestas de padel, en las pistas municipales.

18.00 horas: Día de la cerveza en el Pio XII.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 22.00 horas: Finales del trofeo fiestas de padel, en las pistas municipales.

18.30 horas: Correbares. Comenzará en el bar Will, y seguirá por la Ca Luis, cafetería Inmaginat, Etreus, Gelatina, Jubilats y La Llar del Turia.

23.30 horas: Orquesta la Pato, en la calle Matricers.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

10.00 a 13.00 horas: Deportes adaptados en la pista cubierta de baloncesto. Habrá concurso de triples y de tiros libres.

10.00 a 14.00 horas: Trofeo fiestas Escacs, en el pabellón municipal.

13.30 horas: Calderas en las calles Enric Valor y Lluís Vives.

16.00 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' pelota valenciana Galotxa, en la calle Vicent Venencio.

17.30 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' pelota valenciana raspall mujeres, en la calle Vicent Venancio.

19.00 horas: Concierto de fiestas a cargo de la Asociaciones Amigos de la Música de Meliana, en la Plaza Mayor.

22.00 horas: Noche de disfraces en la calle La Font. El premio individual será de 50 euros y el de parejas de 70 euros. En cuanto a los premios de grupo, el primero recibirá 100 euros, el segundo 80 euros y el tercero de 60 euros.

00.00 horas: Orquesta Tokyo, en la calle Matricers.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10.30 a 13.30 horas: Inflables para los más pequeños en el polideportivo.

19.00 horas: Actuación de la Escuela Municipal de Danza, en la Plaza Mayor.

21.30 horas: Cena a la fresca en la calle Manyans.

23.30 horas: Humorista en la calle Manyans.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

18.00 a 22.00 horas: Trofeo fiestas 'Pepe Pla' frontón valeciano, en el frontón valenciano municipal.

19.30 horas: Concierto Trio de Cambra, a cargod e Daniel Jian, Alejandro Espina y Carlos Martín, en el conservatorio de Meliana. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Homenaje a los vecinos que cumplen 80 años, en el Centro Cultural Rausell.

19.00 horas: Final de frontón valenciano.

20.00 horas: Final de curtes galotxa.

20.00 horas: Trofeo Meliana CF, encuentro de segunda regional en el campo de fútbol municipal.

21.00 horas: Cena y baile de los mayores, en la Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Inauguración de la exposición 'Fragments d'un passat esmaltat. Azulejera Valenciana de Bernardo Vidal. Meliana 1920', en el Instituto Municipal de Cultura.

19.15 a 21.15 horas: Triangular de futbol de veteranos en el campo de fútbol municipal. Participarán: CD Bellavista Meliana, Schneider Electric y AT Meliana.

20.30 horas: Encuentro de baloncesto senior, en el pabellón municipal.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Recogida de las clavariesas de la Mare de Déu de la Misericordia.

12.00 horas: Misa Solemne en la ermita Mare de Déu de la Misericordia.

18.30 horas: Recogida de las clavariesas.

19.30 horas: Misa Solemne en la Iglesia Sants Joans.

20.15 horas: Procesión de la Mare de Déu de la Misericordia.

20.30 horas: Encuentro de baloncesto senior, en el pabellón municipal.

22.00 horas: Nit d'albaes.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Recogida de las clavariesas de la Mare de Déu de la Misericordia.

12.00 hroas: Misa solemne en la iglesia dels Sants Joans.

18.30 horas: Recogida de las clavariesas.

19.30 horas: Misa solemne en la iglesia dels Sants Joans.

20.15 horas: Procesión de la Mare de Déu de la Misericordia.

23.30 horas: Espectáculo de hipnosis con Toni Pons, en el patio del Pio XII. Será necesario presentar ticket.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

10.00 a 13.00 horas: 3x3 minibaloncesto, en el pabellón municipal.

11.00 horas: Recogida de los clavarios.

12.00 horas: Misa solemne en la ermita del Santísimo Cristo de la Providencia.

18.30 horas: Recogida de los clavarios.

19.30 horas: Misa solemne en la iglesia dels Sants Joans.

20.30 horas: Procesión.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Recogida de los clavarios.

12.00 horas: Misa solemne en la iglesia dels Sants Joans.

14.00 horas: Mascletà cortesia de los clavarios, en la avda. Corts Valencianes.

18.30 horas: Recogida de los clavarios.

19.30 horas: Misa solemne en la iglesia dels Sants Joans.

20.30 horas: Procesión.

22.00 horas: Castillo de fuegos artificiales cortesía de los clavarios y clavariesas 2025, en la Avda. Corts Valencianes.