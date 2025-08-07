Programación completa de las fiestas de Tavernes Blanques 2025 Los actos festivos se celebrarán del 15 al 23 de agosto

Laura Carrasco Jueves, 7 de agosto 2025, 12:19 Comenta Compartir

El pueblo de Tavernes Blanques se prepara para uno de los acontecimientos más significativos del año en el municipio, tanto por su dimensión tradicional como por su valor cívico, cultural, deportivo y social. Durante nueve días se ha previsto una programación diversa y accesible, dirigida a toda la población, y en honor a la Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet y San Roque.

Con el fin de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los actos festivos, el Ayuntamiento ha dispuesto una normativa de acceso por la que será necesario disponer de pulsera oficial para poder entrar libremente. Las pulseras se entregarán del 11 al 14 de agosto, en el Pabellón Municipal, en horario de 12h a 14h y de 18h a 21h. Para obtener la pulsera será necesario acreditar el empadronamiento en Tavernes Blanques. Los mayores de 50 años no necesitan pulsera para acceder.

Programa completo fiestas patronales 2025

Viernes, 15 de agosto

19:00 horas: Trofeo Fiestas de Futbol, Triangular 1ªFFCV. Godella C.F., Crack's C.F. y Tavernes Blanques CF. Campo Municipal Carraixet.

20:00 horas: Colla de dolçainers i tabaleters A la propera. Plaza Germanías

20:30 horas: Recepción de autoridades en el Ayuntamiento. Salida desde la Plaza de las Germanías de la Comitiva acompañados de la Colla de dolçainers i tabaleters A la propera.

20:45 horas: Inauguración del Recinto Ferial. Corte de la cinta a cargo de la Falla El Barriet

21:00 horas: Bombardeo aéreo. Pirotecnia Alto Palancia. Encendido de las luces del recinto Ferial. Recorrido de la Comitiva por las casetas.

24:00 horas: Macro Festival Remember Dj Kike Jaén Dj Gemelos

Sábado, 16 de agosto

13:00 horas: Volteo de campanas y disparo de 21 salvas anunciando el comienzo de la festividad.

22:00 horas: Pasacalles desde la Plaza de las Germanías hasta la Ermita, por la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques.

22:30 horas: La Passa de la Mare de Déu dels Desamparats desde la Ermita a la Iglesia Parroquial A la salida de la Mare de Déu dels Desamparats del Carraixet de la Ermita se disparan 21 salvas y ramillete de fuegos artificiales y entrada a la Iglesia Parroquial, fuegos artificiales.

24:00 horas: Torneo de Truc. Organizado por la Asociación «Amics del Truc».

24:00 horas: Orquesta La Fiesta

Domingo, 17 de agosto

07:30 horas: Volteo de campanas. «Disparà» de 21 salvas en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.

07:45 horas: 'Despertà' Acompañados de la Colla «A la Propera»

12:00 horas: Misa solemne a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet. Al finalizar se procederá al sorteo de una Imagen de la Virgen de los Desamparados

13:30 horas: Mascletà en honor a nuestra Patrona. Pirotecnia Alto Palancia. Solar Luis Vives.

17:00 horas: Hinchables acuáticos en la calle 9 de Octubre.

19:00 horas: Torneo Fiestas de Futbol Femenino 3ª RFE C.F. Aldaia y Tavernes Blanques CF. Campo Municipal Carraixet.

21:00 horas: Solemne procesión de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet. A la salida y entrada de la Mare de Déu dels Desemparats de la Iglesia, disparo de fuegos artificiales.

Itinerario: Pz. Germanías, Castellón, Mar, Francesc de Vinatea, Doctor Peset, Ausiàs March, 9 de Octubre, Plaza Germanías.

23:00 horas: Espectáculo de variedades

Lunes, 18 de agosto

15:30 horas: Parque Acuático en la Piscina Municipal

19:30 horas: Misa en Honor a San Rafael Arcángel. Parroquia de la Santísima Trinidad. Al finalizar disparo de fuegos artificiales.

22:30 horas: Festival d'associacions de Tavernes Blanques

23.30 horas: Monólogos de Miki Dkai y Óscar Tramoyeres

Martes, 19 de agosto

08:00 horas: Volteo de campanas y disparo de salvas anunciando la festividad del Patrón del pueblo. 'Despertà' disparo de masclets y tracas por diversas calles de la localidad por los Cofrades festeros.

12:00 horas: Hinchables acuáticos y fiesta de la espuma en la calle 9 de Octubre.

12:00 horas: Solemne Eucaristia. Al finalizar la Misa, sorteo del tradicional 'Rotillo de Sant Roc'

13:00 horas: Reparto de panes, morcillas y longanizas con sillas y mesas en plaza Germanías amenizado con Charanga

14:00 horas: Bombardeo Aéreo. Pirotecnia Alto Polancia

21:00 horas: Solemne procesión. Acompañados de la Acompañados de la «Colla de dolçainers i tabaleters A la propera» y la Banda de Música de la Agrupación Artístico Musical.

22:00 horas. Video 360º

24:00 horas: Orquesta Montecarlo. Cenas amenizadas con magia de cerca en las mesas y charanga

Miércoles, 20 de agosto

10:00 horas: Misa en sufragio de todos los difuntos de la parroquia. Finalizada la misa, Besamanos a la Mare deDéu dels Desemparats del Carraixet.

18:00 horas: Magia infantil con Aaron Blade en el Espai Cultura, Parque Escolar

19:30 horas: Misa en sufragio por los Cofrades difuntos. En la Parroquia de la Santísima Trinidad

22:30 horas: La Torna de la Mare de Déu dels Desemparats delCarraixet desde la Iglesia Parroquial hasta la Ermita, acompañados de la Colla de Dolçainers i Tabaleters «A la Propera».

23:00 horas: Cine de verano

Jueves, 21 de agosto

20:00 horas: Batalla Holi en el parque Rei En Jaume. Hora de acceso: A partir de las 19.30h

24:00 horas: Tumbalea Revolution. Con premios a los mejores disfraces de la fiesta

Viernes, 22 de agosto

19:00 horas: Titiricuentos en el Espai Cultura, Parque Escolar.

22:00 horas: Fotomatón en el recinto ferial.

24:00 horas: Orquesta Euforia

Sábado, 23 de agosto

15:30 horas: Parque Acuático en la Piscina Municipal.

24:00 horas: Macro Festival Remember Dj Arturo Roger y Dj Coqui