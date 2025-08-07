Fiestas Patronales de Museros 2025: ¿cuándo y cuáles son los actos? Las fiestas inician a finales de julio y terminan el 18 de agosto

La localidad valenciana de Museros ha estado todo el año preparando sus ansiadas fiestas patronales. Con una programación llena de propuestas para todos los públicos, del 26 de julio al 18 de agosto, se han planteado actividades como espectáculos, actividades infantiles, orquestas, pasacalles, actos lúdicos y tradicionales, entre otros. Estas fiestas hacen honor a Sant Roc y a la Mare de Déu d'Agost, quienes velan por los habitantes del pueblo durante todo el año.

Programa de actos de las fiestas de Museros 2025:

SÁBADO 9 DE AGOSTO

13.00 horas: Volteo general de campanas. Lanzamiento de truenos y carcasas en señal de fiesta.

18.30 horas: Las Hijas de María abriran las puertas de sus casas para enseñar los vestidos.

23.00 horas: Noche de amanecer. Encuentro y comienzo del recorrido desde la iglesia.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

08.00 horas: Volteo general de campanas. Se lanzarán truenos y carcasas en señal de fiesta.

11.00 horas: La Sociedad Unión Musical de Museros recogerá a las Hijas de María.

12.00 horas: Misa solemne en honor a la Inmmaculada Concepción, presidida por las Hijas de María.

14.15 horas: Las Hijas de María invitan a una picaeta en la ermita de San Roque en agradecimiento a la colaboración del pueblo.

14.45 horas: Mascletà a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer, en la ermita de San Roque.

20.00 horas: La Sociedad Unión Musical de Museros recogerá a las Hijas de María.

21.00 horas: Solemne procesión de la Immaculada Concepción, desde la iglesia y por el itinerario habitual. Al terminar, habrá una mascletà de colores nocturna a cargo de Hermanos Caballer.

00.00 horas: Fiesta al aire libre con la Orquesta La Fiesta.

MARTES 12 DE AGOSTO

18.45 horas: Pasacalles de la ofrenda desde la avenida de la Creu. Recorrido: avd. de la Creu y avd. del País Valencià, C/ Molí, Sant Roc, Barraques y Major, para iniciar la ofrenda desde la ermita.

19.45 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu.

21.00 horas: Cena popular (conejo con tomate) por las calles del centro urbano.

00.00 horas: Orquesta La Bestia en la plaza del Castillo.

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

00.30 horas: Actuación de la Orquesta The Luxe.

04.00 horas: Charanga por las calles de Museros.

07.00 horas: Horchata y fartons, en la calle del Mestre CLiment.

JUEVES 14 DE AGOSTO

07.30 horas: Charanga desde la iglesia hasta la imágen de Sant Roc.

07.55 horas: Canticos al patrón para implorar su protección.

08.00 horas: Tradicional encierro de vacas de la ramadería Hermanos Infantiles. A continuación, se soltarán las vacas.

11.30 horas: Concentración de todos los niños y niñas que, en compañía de una charanga, recorreran las calles del pueblo hasta la imagen de Sant Roc.

12.00 horas: Canticos al patrón. A continuación, encierro infantil de carretillas en el lugar de siempre.

12.30 horas: En la plaza del Poeta Llorente, exhibición de recortes y quiebros de los niños y niñas. Se repartirán refrescos y revistas.

17.30 horas: Desde la avenida de la Creu, subida de cajones tirados por caballos y hacas, en compañía de una charanga, tabals y dulzaina.

18.30 horas: Desencajonada de toros de prestigiosas ganaderías desde lo alto de la calle Mayor. A continuación, vaca embolada y vacas en puntas de la ganadería El Saliner.

00.00 horas: Embolada de los toros de la tarde.

VIERNES 15 DE AGOSTO

08.00 horas: Volteo general de campanas y lanzamiento de truenos y carcasas que anuncian el día dedicado a su patrona.

09.00 horas: Santa misa de la solemnidad.

10.30 horas: Recogida de las Festeras de la Mare de Déu d'Agost por la banda Sociedad Unión Musical de Museros.

11.15 horas: Concentración en la iglesia parroquial y pasacalles de las clavariesas junto a las Hijas de María, los festeros de Sant Roc, representaciones de falleras, y todos los vecinos que quieran participar.

12.00 horas: Santa misa de la Asunción.

14.00 horas: Macletà a cargo de la pirotécnica Hermanos Caballer.

20.00 horas: Recogida de las Festeras de la Mare de Déu d'Agost por la banda Sociedad Unión Musical de Museros.

21.00 horas: Solemne procesión de la dormición de la Mare de Déu.

00.30 horas: Noche de luz y sonido a cargo del musical Alegría IA, con canciones de los 80's. Al terminar, macrofiesta Maritim Fest!

SÁBADO 16 DE AGOSTO

07.00 horas: Despertà por todo el pueblo.

08.00 horas: Volteo general de campanas.

08.30 horas: Santa misa en la ermita.

11.00 horas: Traslado de la imagen de Sant Roc desde la iglesia parroquial hasta la ermita.

11.30 horas: Solemne misa en honor a Sant Roc en la ermita.

14.00 horas: Tradicional traca quilométrica y gran mascletà a cargo de Caballer FX.

19.00 horas: Recogida de los festeros y los clavarios con la Sociedad Unión Musical de Museros.

21.00 horas: Solmene procesión del patrón desde la ermita hasta la parroquia.

00.30 horas: Gran noche de baila con la Orquesta Mónaco Party, en el parquing de la calle Massamagrell.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

08.00 horas: Volteo general de campanas que anuncian el Día de Acción de Gracias.

14.00 horas: Paella en la calle del Mestre Climent, para todos los vecinos y vecinas del pueblo. Será necesario presentar un ticket que se repartirá hasta el 11 de agosto en el ayuntamiento, por el precio de 1 euro.

18.30 horas: Recogida de festeros y festeras para ir a la misa y a la posterior procesión.

20.00 horas: Solemne eucaristia del Día de Acción de Gracias.

21.00 horas: Solemne procesión general con las imagenes de los patrones.

00.15 horas: Actuación de Jesús Manzano, Manu Badenes y Darío Piera en 'Nit de riures'.

LUNES 18 DE AGOSTO

12.00 horas: Mañana de vacas de la ganadería Benavent.

18.30 horas: Desencajonada de dos toros de prestigiosas ganaderías. A continuación, vacas de la ganadería El Saliner.

00.00 horas: Embolada de los toros de la tarde. A continuación, vacas emboladas de la ganadería Hermanos Infantiles, hasta que se acabe la cuerda.

05.00 horas: Última embolada y tradicional 'pobre de mi' en el pilón.