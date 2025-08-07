Programación completa de las fiestas de Cortes de Pallás 2025 Las fiestas se llevan a cabo del 5 al 16 de agosto

Paella gigante para 500 personas que hicieron para recaudar dinero para la DANA.

Luna Catalán Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 12:11 Comenta Compartir

Cortes de Pallás ha juntado el deporte, la tradición, la música y la convivencia para crear el programa de actos de fiestas 2025. La festividad inicia este martes 5 de agosto con campeonatos infantiles, y culminará el sábado 16 de agosto con la emotiva procesión en honor al Santísimo Cristo de la Vida. Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de concursos, verbenas, espectáculos, pasacalles... que celebran las raíces y el espíritu festivo del pueblo.

Programación completa de las fiestas de Cortes de Pallás 2025:

MARTES 5 DE AGOSTO

09.30 horas: Campeonato de padel infantil.

19.00 horas: Campeonato de parchís infantil en la plaza La Iglesia.

19.30 horas: Campeonato de dominó en la plaza La Iglesia.

MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO

19.00 horas: Campeonato de padel adultos.

JUEVES 7 DE AGOSTO

18.30 horas: Campeonato de tenis de mesa en la chirri.

20.00 horas: Campeonato de parchís adultos en la plaza La Iglesia.

VIERNES 8 DE AGOSTO

10.00 horas: Concurso de dibujo en el centro social.

22.00 horas: Campeonato de truc en la plaza La Iglesia.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

11.00 horas: Almuerzo popular de torta en la Plaza de la Iglesia.

20.00 horas: Gran esclafío y tradicional volteo de campanas para dar inicio a las fiestas patronales 2025.

21.30 horas: Recogida de las Reinas, acompañadas por sus respectivas Damas de Honor y pasacalle por el pueblo.

22.00 horas: Presentación y proclamación de la señorita Carla Castillo Monteagudo y la niña Ada Fernández Ricarte, como Reinas de las Fiestas 2025. Al finalizar la presentación, dará comienzo el espectáculo 'The time'. Después, discomóvil en el polideportivo,

DOMINGO 10 DE AGOSTO

18.30 horas: Merienda de horchata y fartons en el polideportivo.

21.30 horas: Cena de sobaquillo en la plaza.

22.30 horas: Verbena con la orquesta Platino en la plaza, en el descanso habrá bingo. Al finalizar la orquesta, discomóvil en el polideportivo.

LUNES 11 DE AGOSTO

00.00 horas: Discomóvil de Remember en el polideportivo.

MARTES 12 DE AGOSTO

11.00 horas: Parque infantil con castillos hinchables acuáticos en la Plaza de la Iglesia.

16.00 horas: Batalla del agua en la plaza a 'Si no te quieres mojar, por la plaza no has de pasar'.

18.00 horas: Juegos infantiles en el polideportivo y talleres.

21.00 horas: Concurso de Paellas. Se sortearán los espacios para hacer la pella.

23.00 horas: Se recogerán los platos para que el jurado pueda decidir el ganador, a continuación se comunicará.

00.00 horas: Discomóvil en la plaza amenizada por la Comisión de Fiestas.

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

21.30 horas: Cena de sobaquillo en la plaza.

23.00 horas: Verbena con la orquesta Avalanxa en la plaza.

JUEVES 14 DE AGOSTO

11.00 horas: Wine track a cargo de 'Bodegas Gratias' en la Plaza de la Iglesia.

12.30 horas: Recogida de las Reinas de las Fiestas, acompañadas por sus respectivas Damas de Honor y pasacalle por el pueblo.

13.00 horas: Misa en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

14.30 horas: Paella gigante en la plaza a cargo de 'Galbis'. Las raciones se repartirán en función de los tickets (1 ticket = 0'50€).

20.00 horas: Procesión en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Al finalizar tendrá lugar´la tradicional ofrenda floral.

22.30 horas: Verbena Valparaíso en la plaza. Durante el descanso habrá bingo. Al finalizar la orquesta, discomóvil en el polideportivo.

VIERNES 15 DE AGOSTO

12.30 horas: Recogida de las Reinas de las Fiestas acompañadas por sus respectivas Damas de Honor y pasacalle junto a los Festeros de la Santísima Virgen de la Asunción.

13.00 horas: Misa en honor a la Santísima Virgen de la Asunción. Al finalizar la misa, reparto del Pan Bendito por los Festeros.

20.00 horas: Procesión en honor a la Santísima Virgen de la Asunción.

22.00 horas: Cena de sobaquillo en la plaza.

23.00 horas: Espectáculo 'España en un suspiro', en la Plaza de la Iglesia. Al finalizar, actuación 'Reversion Band' en la plaza.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

12.30 horas: Recogida de las Reinas de las Fiestas, acompañadas por sus respectivas Damas de Honor y pasacalle junto a las Clavariesas y Costaleros del Santísimo Cristo de la Vida.

13.00 horas: Misa en honor al Santísimo Cristo de la Vida.

19.00 horas: Cabalgata de disfraces con salida desde la Calle Nueva. Al llegar al polideportivo, continuaremos con la tradicional Batalla de flores.

22.30 horas: Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Vida junto a las Clavarias y los Costaleros del Santísimo Cristo de la Vida. Al terminar la procesión, verbena con la orquesta La Troya en la plaza de la iglesia. Al finalizar, discomóvil en el polideportivo.