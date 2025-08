Programa completo de las Fiestas Patronales de Ayora 2025

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 12:40 Comenta Compartir

La localidad de Ayora celebra del 6 al 15 de agosto sus tradicionales fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Asunción. Como todos los años anteriores, la celebración cuenta con una serie de actos y eventos para celebrar esta fecha tan importante y esperada por sus habitantes y turistas que suelen asistir.

Al mismo tiempo, la festividad fuenombrada Fiesta de Interés Turístico de la Provincia de Valencia, lo que le da un reconocimiento extra a esta fecha. La variedad de actividades y espectáculos es enorme, pero el protagonismo lo tienen los actos taurinos, con varios espacios y eventos para el público.

Programa completo

Miércoles 6 de agosto – ENCIERRO DEL TORICO

- 20:00h: Concierto en el Patio de las Escuelas «ARIEL ROT».

- 22:00h: Pregón del comienzo de Fiestas 2025 desde el balcón del Ayuntamiento.

- 22:30h: Pasacalle por el recorrido tradicional acompañado de las Reinas y Corte de Honor, Los Sayones, La Charanga de las Sociedad Musical Ayorense, Pitabalet y la Comisión de Fiestas 2025.

- 00:00h: Suelta de Reses a cargo de la «Ganadería Germán Vidal» y toro embolado por la Peña Emboladora de Ayora.

Jueves 7 de agosto

-11:00h: Recepción en la Residencia de Ancianos ofrecida por las Reinas y Corte de Honor y Autoridades.

-12:30h: Discurso de la Reina Infantil y Corte de Honor desde el balcón del Ayuntamiento y, «Gran Globotá» en la puerta del Ayuntamiento

-14:00h: Mascletá a cargo de la Pirotecnia «VALENCIANA» en la Plaza de la Asunción.

-20:00h: Gran Cabalgata de Carrozas

-24:00h: Mascletá nocturna en la Plaza de la Asunción a cargo de la pirotecnia «VALENCIANA».

-00:15h: Verbena en la Plaza Mayor a cargo de «PHILANTROPIC FESTIVAL».

Viernes 8 de agosto

- 7:00h: Despertá tradicional a cargo de los Sayones.

- 8:00h: Pasacalle por el recorrido tradicional acompañado por las Reinas y su Corte de Honor, Autoridades, Comisión y Banda de Música.

- 9:00h: Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas a cargo de Ganadería Hermanos Benavent.

- 11:00h: Colchonetas en la Lonja.

- 19:00h: Exhibición de ganado en la Plaza, seis vacas a cargo de la Ganadería Hermanos Cali.

- 00:00h: Vaquillas y Toro embolado en la Lonja por la Peña Emboladora de Ayora, a cargo de la Ganadería Fernando Machancoses.

Sábado 9 de agosto

- 10:00h: Tradicional «Gazpachá en la Plaza», acompañada de un concurso de «Ajo en mortero».

- 12:30h: Pasacalle de charangas. Comienzo y fin en la Lonja.

- 16:00h: DJ Potax en el Lago.

- 19:00h: Concurso de charangas en el Lago.

- 21:00h: Cena solidaria de la Asociación Lucha Contra el Cáncer.

- 00:00h: Verbena en la Plaza mayor a cargo de la «Orquesta La Tribu».

Domingo 10 de agosto

- 7:00h: Despertá tradicional a cargo de la Cofradía de San Juan.

- 8:00h: Pasacalle por el recorrido tradicional acompañado por las Reinas y su Corte de Honor, Autoridades, Comisión y Banda de Música

- 9:00h: Entrada de reses bravas y prueba de vaquillas en la Plaza, a cargo de la Ganadería Hermanos Cali.

- 11:00h: Colchonetas en la Lonja.

- 19:00h: Exhibición de ganado en la Plaza, seis vacas a cargo de la Ganadería Germán Vidal.

- 00:00h: Vaquillas y Toro embolado en la Lonja por la Peña Emboladora «Con un par O Varios», a cargo de la Ganadería Hermanos Benavent.

Lunes 11 de agosto

- 9:00h: Campeonato de Truque Sanguino organizado por la Peña Valencianista de Ayora en su local.

- 10:00h: Toros hinchables en la calle Médico Martí Lacueva.

- 11:00h: lmuerzo infantil en la Plaza de los Olmos.

- 20:00h: IX concurso infantil de emboladores, organizado por la Peña Emboladora de Ayora.

- 22:30h: Gran Concierto de Pasodobles a cargo de la Sociedad Musical Ayorense en el Lago.

- 00:00h: Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la «Orquesta Mónaco Party».

Martes 12 de agosto

- 7:00h: Despertá tradicional a cargo del grupo de Dulzainas y Tabales «PITABALET».

- 8:00h: Pasacalle por el recorrido tradicional acompañado por las Reinas y su Corte de Honor, Autoridades, Comisión y Banda de Música

- 9:00h: Entrada de reses bravas y a continuación prueba de vaquillas en la Plaza, a cargo de la Ganadería Germán Vidal.

- 11:00h: Colchonetas en la Lonja.

- 19:00h: Exhibición de ganado en la Plaza, seis vacas a cargo de la Ganadería Fernando Machancoses.

- 00:00h: Vaquillas y Toro embolado en la Lonja por la Peña Emboladora «Con un par O Varios», a cargo de la Ganadería El Salero.

Miércoles 13 de agosto

11:00h: Parque infantil acuático en el parque de los Morerales.

20:00h: Ofrenda floral tradicional a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción.

El recorrido será: C/ Médico Martí Lacueva, Plaza del Granero, Lago, Avda. Argentina, C/ López Trigo, C/ San Francisco, C/ Isidro Girant, C/ Marquesa de Zenete y C/ Santiago hasta la Iglesia.

23:00h: Serenata a la Virgen en la Iglesia Mayor, luego baile en la puerta del Ayuntamiento

00:00h: Mascletá nocturna en la Plaza de la Asunción a cargo de la pirotecnia «VALENCIANA».

00:30h: Verbena en la Plaza mayor a cargo de la «Orquesta Tokyo».

Jueves 14 de agosto

- 7:00h: Despertá tradicional a cargo de la Cofradía del Nazareno.

- 8:00h: Pasacalle por el recorrido tradicional acompañado por las Reinas y su Corte de Honor, Autoridades, Comisión y Banda de Música.

- 9:00h: Entrada de reses bravas y a continuación prueba de vaquillas en la Plaza, a cargo de la Ganadería El Salero.

- 11:00h: Colchonetas en la Lonja.

- 19:00h: Exhibición de ganado en la Plaza, seis vacas a cargo de la Ganadería Hermanos Benavent.

- 00:00h: Vaquillas y Toro embolado en la Lonja por la Peña Emboladora de Ayora, a cargo de la Ganadería Hermanos Cali.

Viernes 15 de agosto - DÍA DE LA VIRGEN DE ASUNCIÓN

- 11:00h: Pasacalle con Reinas, Damas, Autoridades, Sociedad Musical Ayorense y Comisión de Fiestas.

El recorrido es: Puerta del Ayuntamiento, C/ marquesa de Zenete, C/ Miguel Molsós, Avda. Argentina, Pasarela, C/ Las Cruces, C/ San Andrés, C/ Médico Martí Lacueva y C/ Empedrá hasta la Iglesia.

- 12:00h: Misa solemne en la Iglesia Mayor en honor a la patrona, Virgen de la Asunción.

- 14:00h: Mascletá a cargo de la pirotecnia «VALENCIANA» en la Plaza de la Asunción.

- 20:00h: Procesión en honor a nuestra patrona la Virgen de la Asunción por el recorrido tradicional.

- 23:55h: Mascletá nocturna fin de fiestas en la Plaza de la Asunción.