La cabalgata de las fiestas de Sant Roc, Paiporta LP

Programación completa de las Fiestas de Paiporta 2025

La celebración es del 7 al 17 de agosto y tendrá varias actividades para disfrutar

Florencia Goycoolea

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:49

La localidad de Paiporta (Valencia) se prepara un año más para celebrar sus esperadas fiestas patronales. Este 2025 tendrán lugar del 7 al 17 de agosto, con diez días repletos de actividades y actos pensados para todos los públicos, ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

La celebración, en honor a Sant Roc y a la Mare de Déu d'Agost, llenará las calles de fiesta y tradición. Declaradas de Interés Turístico Local, las fiestas ofrecen una amplia variedad de propuestas, como: actividades infantiles, espectáculos pirotécnicos, conciertos, desfiles de Moros y Cristianos, gastronomía local y mucho más.

Programa completo

Jueves 7 de agosto

- 21:00h: Pasacalle inicial.

- 22:00h: Pregón de fiestas (Ayuntamiento).

- 23:00h: Concierto de Sant Roc (Plaza Cervantes).

Viernes 8 de agosto

- 19:00h: XXV Volta a Peu Infantil – Memorial Toni Salvador y Fidel Montero.

- 20:00h: Inicio de la actividad del Recinto Ferial.

- 20:30h: Dansà de Sant Roc.

- 22:00h: Correfocs, desde la Plaza Mayor hasta el Auditorio.

- 23:00h: Orquesta Montecarlo.

Sábado 9 de agosto

- 11:00h: Juegos acuáticos.

- 18:00h: Paiporta Sant Roc Fest.

- 20:00h: Tributo a «El Canto del Loco».

- 23:00h: Nit de Sarau de folklore valenciano.

Domingo 10 de agosto

- 10:00h: Final del torneo de billar y Memorial Ramón Martí.

- 11:00h: Fiesta del agua.

- 20:00h: Noche de los Mayores «Maredeueta».

- 23:00h: Ibiza Fest.

Lunes 11 de agosto

- 11:00h: Fiesta del agua.

- 19:30h: Albaes «La Festa a Casa».

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 23:00h: Concierto «La Fúmiga»

Martes 12 de agosto

- 11:00h: Fiesta del Melonet: elaboración

- 20:00h: Fiesta del Melonet: pasacalle.

- 22:00h: Retreta de disfraces Moros y Cristianos.

- 23:00h: Musical «The Time».

Miércoles 13 de agosto

- 19:00h: Fiesta infantil.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:00h: Sopar popular faixat.

Jueves 14 de agosto

- 11:00h: Fiesta de la espuma.

- 20:00h: Ofrenda a la Mare de Déu d'Agost.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:30h: Entrada de Moros y Cristianos.

Viernes 15 de agosto

- 10:30h: Concurso de «Guisat de Sant Roc».

- 12:00h: Misa de la Mare de Déu d'Agost.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:00h: Procesión de la Virgen de Agosto.

- 22:00h: Entrada de la Murta.

Sábado 16 de agosto

- 12:00h: Misa solemne de Sant Roc.

- 13:00h: Bendición y reparto de panes.

- 14:00h: Mascletà.

- 19:00h: Cabalgata de Sant Roc.

- 22:00h: Procesión de Sant Roc.

- 00:00h: Castillo de fuegos artificiales.

Domingo 17 de agosto

- 20:00h: Cremà del Gos.

