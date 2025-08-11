Programación completa de las Fiestas de Paiporta 2025 La celebración es del 7 al 17 de agosto y tendrá varias actividades para disfrutar

La cabalgata de las fiestas de Sant Roc, Paiporta

La localidad de Paiporta (Valencia) se prepara un año más para celebrar sus esperadas fiestas patronales. Este 2025 tendrán lugar del 7 al 17 de agosto, con diez días repletos de actividades y actos pensados para todos los públicos, ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

La celebración, en honor a Sant Roc y a la Mare de Déu d'Agost, llenará las calles de fiesta y tradición. Declaradas de Interés Turístico Local, las fiestas ofrecen una amplia variedad de propuestas, como: actividades infantiles, espectáculos pirotécnicos, conciertos, desfiles de Moros y Cristianos, gastronomía local y mucho más.

Programa completo

Jueves 7 de agosto

- 21:00h: Pasacalle inicial.

- 22:00h: Pregón de fiestas (Ayuntamiento).

- 23:00h: Concierto de Sant Roc (Plaza Cervantes).

Viernes 8 de agosto

- 19:00h: XXV Volta a Peu Infantil – Memorial Toni Salvador y Fidel Montero.

- 20:00h: Inicio de la actividad del Recinto Ferial.

- 20:30h: Dansà de Sant Roc.

- 22:00h: Correfocs, desde la Plaza Mayor hasta el Auditorio.

- 23:00h: Orquesta Montecarlo.

Sábado 9 de agosto

- 11:00h: Juegos acuáticos.

- 18:00h: Paiporta Sant Roc Fest.

- 20:00h: Tributo a «El Canto del Loco».

- 23:00h: Nit de Sarau de folklore valenciano.

Domingo 10 de agosto

- 10:00h: Final del torneo de billar y Memorial Ramón Martí.

- 11:00h: Fiesta del agua.

- 20:00h: Noche de los Mayores «Maredeueta».

- 23:00h: Ibiza Fest.

Lunes 11 de agosto

- 11:00h: Fiesta del agua.

- 19:30h: Albaes «La Festa a Casa».

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 23:00h: Concierto «La Fúmiga»

Martes 12 de agosto

- 11:00h: Fiesta del Melonet: elaboración

- 20:00h: Fiesta del Melonet: pasacalle.

- 22:00h: Retreta de disfraces Moros y Cristianos.

- 23:00h: Musical «The Time».

Miércoles 13 de agosto

- 19:00h: Fiesta infantil.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:00h: Sopar popular faixat.

Jueves 14 de agosto

- 11:00h: Fiesta de la espuma.

- 20:00h: Ofrenda a la Mare de Déu d'Agost.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:30h: Entrada de Moros y Cristianos.

Viernes 15 de agosto

- 10:30h: Concurso de «Guisat de Sant Roc».

- 12:00h: Misa de la Mare de Déu d'Agost.

- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.

- 21:00h: Procesión de la Virgen de Agosto.

- 22:00h: Entrada de la Murta.

Sábado 16 de agosto

- 12:00h: Misa solemne de Sant Roc.

- 13:00h: Bendición y reparto de panes.

- 14:00h: Mascletà.

- 19:00h: Cabalgata de Sant Roc.

- 22:00h: Procesión de Sant Roc.

- 00:00h: Castillo de fuegos artificiales.

Domingo 17 de agosto

- 20:00h: Cremà del Gos.

