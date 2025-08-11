Programación completa de las Fiestas de Paiporta 2025
La celebración es del 7 al 17 de agosto y tendrá varias actividades para disfrutar
Florencia Goycoolea
Valencia
Lunes, 11 de agosto 2025, 11:49
La localidad de Paiporta (Valencia) se prepara un año más para celebrar sus esperadas fiestas patronales. Este 2025 tendrán lugar del 7 al 17 de agosto, con diez días repletos de actividades y actos pensados para todos los públicos, ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.
La celebración, en honor a Sant Roc y a la Mare de Déu d'Agost, llenará las calles de fiesta y tradición. Declaradas de Interés Turístico Local, las fiestas ofrecen una amplia variedad de propuestas, como: actividades infantiles, espectáculos pirotécnicos, conciertos, desfiles de Moros y Cristianos, gastronomía local y mucho más.
Programa completo
Jueves 7 de agosto
- 21:00h: Pasacalle inicial.
- 22:00h: Pregón de fiestas (Ayuntamiento).
- 23:00h: Concierto de Sant Roc (Plaza Cervantes).
Viernes 8 de agosto
- 19:00h: XXV Volta a Peu Infantil – Memorial Toni Salvador y Fidel Montero.
- 20:00h: Inicio de la actividad del Recinto Ferial.
- 20:30h: Dansà de Sant Roc.
- 22:00h: Correfocs, desde la Plaza Mayor hasta el Auditorio.
- 23:00h: Orquesta Montecarlo.
Sábado 9 de agosto
- 11:00h: Juegos acuáticos.
- 18:00h: Paiporta Sant Roc Fest.
- 20:00h: Tributo a «El Canto del Loco».
- 23:00h: Nit de Sarau de folklore valenciano.
Domingo 10 de agosto
- 10:00h: Final del torneo de billar y Memorial Ramón Martí.
- 11:00h: Fiesta del agua.
- 20:00h: Noche de los Mayores «Maredeueta».
- 23:00h: Ibiza Fest.
Lunes 11 de agosto
- 11:00h: Fiesta del agua.
- 19:30h: Albaes «La Festa a Casa».
- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.
- 23:00h: Concierto «La Fúmiga»
Martes 12 de agosto
- 11:00h: Fiesta del Melonet: elaboración
- 20:00h: Fiesta del Melonet: pasacalle.
- 22:00h: Retreta de disfraces Moros y Cristianos.
- 23:00h: Musical «The Time».
Miércoles 13 de agosto
- 19:00h: Fiesta infantil.
- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.
- 21:00h: Sopar popular faixat.
Jueves 14 de agosto
- 11:00h: Fiesta de la espuma.
- 20:00h: Ofrenda a la Mare de Déu d'Agost.
- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.
- 21:30h: Entrada de Moros y Cristianos.
Viernes 15 de agosto
- 10:30h: Concurso de «Guisat de Sant Roc».
- 12:00h: Misa de la Mare de Déu d'Agost.
- 20:00h: Actividades en el Recinto Ferial.
- 21:00h: Procesión de la Virgen de Agosto.
- 22:00h: Entrada de la Murta.
Sábado 16 de agosto
- 12:00h: Misa solemne de Sant Roc.
- 13:00h: Bendición y reparto de panes.
- 14:00h: Mascletà.
- 19:00h: Cabalgata de Sant Roc.
- 22:00h: Procesión de Sant Roc.
- 00:00h: Castillo de fuegos artificiales.
Domingo 17 de agosto
- 20:00h: Cremà del Gos.
