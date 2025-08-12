Programa completo de las fiestas de Fontanars dels Alforins 2025: cuándo es la entrada Mora y Cristiana Los actos comienzan el 10 de agosto y terminan el 2 de septiembre

Desfile de Moros y Cristianos de Orihuela.

Luna Catalán Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 01:03 Comenta Compartir

Fontanars dels Alforins ya está preparado para el inicio de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. La celebración comenzará este domingo 10 de agosto y terminará el próximo 2 de septiembre. Durante los días de fiesta, la localidad de la Vall d'Albaida presenta varias actividades en las que tanto niños como adultos van a poder divertirse.

El plato principal se servirá el sábado 30 de agosto con la Entrada Mora y Cristiana. A partir de ese día, los actos principales se centrarán en como ambos bandos luchan con intensidad hasta resultar uno de los dos vencedor. Además, como todos los años se llevará a cabo la ofrenda de flores a la Virgen del Rosario.

Programa completo de las fiestas de Moros y Cristianos de Fontanars dels Alforins 2025:

DOMINGO 10 DE AGOSTO

20.00 horas: Concierto de música fiestera a cargo de UAM de Fontanars, en la plaza de la Virgen del Rosario.

JUEVES 14 DE AGOSTO

12.00 horas: Volteo general de campanas.

23.30 horas: Publicación y pregón de las fiestas patronales 2025, presentación de los capitanes y banderas.

VIERNES 15 DE AGOSTO

12.00 horas: Volteo general de campanas.

20.00 horas: Procesión en la que participarán dos representantes de cada comparsa, vestidos de gala.

23.00 horas: Actuación del grupo de baile 'Dansadors de l'Alfori', en la plaza de la Virgen del Rosario.

LUNES 25 DE AGOSTO

22.00 horas: Concurso de Gatxamigues. A continuación, cena en la plaza con animación musical.

MARTES 26 DE AGOSTO

22.00 horas: Vuelta ciclista con disfraces desde la plaza de la Virgen del Rosario. Después, espectáculo infantil 'Marina, un mar de llegendes'.

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

07.30 horas: Vuelta en bicicleta.

08.00 horas: Vuelta a pie '14é Memorial Ismael Gandia'.

22.00 horas: Cena de sobaquillo en la plaza con animación musical.

JUEVES 28 DE AGOSTO

11.00 horas: Juegos para todos los niños y niñas.

13.00 horas: Volteo general de campanas.

23.00 horas: Espectáculo 'Madre me quiero casar', basado en la obra de teatro de Lina Morgan.

VIERNES 29 DE AGOSTO

08.00 horas: Campeonato de escampilla '9é Memorial Nelo Pons'. Al mismo tiempo, se desarrollará el campeonato de petanca.

11.00 horas: Feria infantil.

24.00 horas: Entrada de l'alardo. A continuación, en la plaza de la Virgen del Rosario fiesta popular.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

13.00 horas: Pasacalles de la banda de música la UAM de Fontanars.

17.00 horas: 1º Concurso de entrada de bandas de música. Al terminar, tocarán en la plaza el pasodoble 'Valencia' dirigido por David Gonzalez Tormo.

18.00 horas: Refrigerio a cargo de los capitanes de los festeros.

18.30 horas: Reunidas todas las comparsas en la cruz, tendrá lugar el inicio de la entrada de moros y cristianos. El orden de desfile será:

Bando Cristiano: Pinzons.Nelson, Almogàvers, Contrabandistes, Estudiants, Mossàrabs, Conqueridors, Capitan Cristiano acompañado del Banderer y Ambaixador.

Bando Moro: Moros Alforins, Sarraïns, Hindús, Arabeks, Tuaregs, Massauris, Pirates, Mubaraks, Capitana Mora acompañada de la Banderera y Ambaixador.

24.00 horas: Desde el castillo comenzará la típica Retreta. A continuación, fiesta popular.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

08.00 horas: Solemne diana de las comparsas con sus bandas de música, por las calles habituales, acabando en la plaza. A continuación, misa de comparsas.

10.00 horas: Tradicional almuerzo en casa de los capitanes.

12.00 horas: Embajada del contrabando.

13.00 horas: Pasacalles de las comparsas con bandas de música.

18.00 horas: Se reunirán los dos ejércitos en la cruz, desde donde tendrá lugar un reñido combate de Arcabuseria, previo a la Embajada, entre ejercitos cristiano y moro.

19.15 horas: Ocupando el bando cristiano la fortaleza, se enviará por el ejercito moro una Embajada.

21.00 hroas: Ofrenda de flores a la Virgen y procesión del pan bendito.

00.30 horas: Animación musical.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Despertà por las calles del pueblo.

09.15 horas: Tradicional almuerzo en casa de los capitanes.

11.15 horas: Desfile de los bandos moro y cristiano con las autoridades hasta la iglesia.

11.30 horas: Misa solmene en honor a la Virgen del Rosario. Al terminar, se obsequiará a los festeros con el pan bendito.

13.30 horas: Pasacalles de las bandas de música.

14.00 horas: Mascletà.

18.00 horas: Se reunirán los dos ejércitos en la Cruz. Comenzando un combate de Arcabuseria previa a la Embajada.

19.15 horas: Los cristianos dirigiran una embajada invitando a la rendición al ejército moro.

21.00 horas: Solemne procesión a la Mare de Déu del Rosario. Al llegar la imagen junto al castillo, tendrá lugar el tradicional despullamiento, que significa la conversión de los moros al cristianismo. Al finalizar se cantará el himno de la patrona, y se disparará un castillo de fuegos artificiales.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Misa en honor de los difuntos festeros, presidida por los capitanes, banderos y festeros. A continuación, con la banda de música, la comitiva se desplazará hasta el cementerio.

18.30 horas: Embajada de los estudiantes. Acto seguido, el señor rector obsequiará con un refrigerio en la plaza a todos los festeros.