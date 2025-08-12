Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebración del toro embolado en Meliana, Valencia J.J.

Programación de los actos taurinos de la Pobla de Farnals 2025

Las actividades taurinas tendrán lugar del 16 de agosto al 27 de septiembre

Laura Carrasco

Martes, 12 de agosto 2025, 12:59

Una vez más los festejos taurinos serán los encargados de abrir y cerrar el calendario festivo. Este evento supone una gran reponsabilidad a la hora de coordinar, el que es sin duda alguna, el evento social y cultural más importante para la mayoría de los vecinos. Son fechas de reencuentros de amigos, risas, familia y recuerdos. Estos eventos suelen coincidir con las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Estos actos taurinos son un componente central de las fiestas, con encierros, corridas de toros y otros eventos como concursos de recortadores o exhibiciones de vaquillas.

Programa de las actividades taurinas

Sábado 16 de agosto — Pl. Generalitat — Organizado por la Peña taurina Joves, però Valents

11:30 h.- Matinal de Capota

18:30 h.- Toro de El Pilar y vacas de Capota

00:00 h.- Toro embolado de la tarde y una vac

Viernes 22 de agosto — Avda. País Valenciano — Organizado por la Peña taurina El Perol

18:30 h.- Toro de Adolfo Martín y vacas de Infantes

00:00 h.- Toro embolado y vaca embolada

Viernes 29 de agosto — Barrio Moratall — Organizado por la Penya Moratall

19.00 h.- Toros de Cuadri y Gerardo Ortega y a continuación vacas

00:00 h.- Embolades

Sábado 30 de agosto — Barrio Moratall — Organizado por la Penya Moratall

18:30 h.- Vacas de Parejo

Sábado 20 de septiembre — Itinerario de costumbre: C/ de l'Estació — Organizado por la Comisión de Toros

18:00 h.- Toros cerriles y vacas

00:00 h.- Toros embolados

Sábado 27 de septiembre — Pl. Generalitat — Organizado por la Penya de Baix

18:00 h.- Toros y vacas

00:00 h.- Embolada

Sábado 27 de septiembre — Inicio: Desde los corrales de la calle Moratall — Organizado por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

12:00 h.- Espectáculo de trashumancia por las calles de costumbre a cargo de la ganadería Germán Vidal

lasprovincias Programación de los actos taurinos de la Pobla de Farnals 2025

Programación de los actos taurinos de la Pobla de Farnals 2025