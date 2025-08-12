Programación de los actos taurinos de la Pobla de Farnals 2025
Las actividades taurinas tendrán lugar del 16 de agosto al 27 de septiembre
Laura Carrasco
Martes, 12 de agosto 2025, 12:59
Una vez más los festejos taurinos serán los encargados de abrir y cerrar el calendario festivo. Este evento supone una gran reponsabilidad a la hora de coordinar, el que es sin duda alguna, el evento social y cultural más importante para la mayoría de los vecinos. Son fechas de reencuentros de amigos, risas, familia y recuerdos. Estos eventos suelen coincidir con las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Estos actos taurinos son un componente central de las fiestas, con encierros, corridas de toros y otros eventos como concursos de recortadores o exhibiciones de vaquillas.
Programa de las actividades taurinas
Sábado 16 de agosto — Pl. Generalitat — Organizado por la Peña taurina Joves, però Valents
11:30 h.- Matinal de Capota
18:30 h.- Toro de El Pilar y vacas de Capota
00:00 h.- Toro embolado de la tarde y una vac
Viernes 22 de agosto — Avda. País Valenciano — Organizado por la Peña taurina El Perol
18:30 h.- Toro de Adolfo Martín y vacas de Infantes
00:00 h.- Toro embolado y vaca embolada
Viernes 29 de agosto — Barrio Moratall — Organizado por la Penya Moratall
19.00 h.- Toros de Cuadri y Gerardo Ortega y a continuación vacas
00:00 h.- Embolades
Sábado 30 de agosto — Barrio Moratall — Organizado por la Penya Moratall
18:30 h.- Vacas de Parejo
Sábado 20 de septiembre — Itinerario de costumbre: C/ de l'Estació — Organizado por la Comisión de Toros
18:00 h.- Toros cerriles y vacas
00:00 h.- Toros embolados
Sábado 27 de septiembre — Pl. Generalitat — Organizado por la Penya de Baix
18:00 h.- Toros y vacas
00:00 h.- Embolada
Sábado 27 de septiembre — Inicio: Desde los corrales de la calle Moratall — Organizado por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
12:00 h.- Espectáculo de trashumancia por las calles de costumbre a cargo de la ganadería Germán Vidal
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.