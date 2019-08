Fiestas de Xàtiva 2019: programa oficial de la Fira d'Agost Las fiestas de la capital de La Costera se celebran del 15 al 20 de agosto con numerosos actos musicales, deportivos y culturales ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Viernes, 16 agosto 2019, 17:16

Las fiestas de Xàtiva, la popular Fira d'Agost, se celebra en 2019 del 15 al 20 de agosto con numerosas actividades, actuaciones musicales y la tradicional feria de atracciones. Además, a lo largo de 6 días habrá un sinfín de eventos deportivos y culturales de renombre, el popular tiro y arrastre, circo, teatro y gran cantidad de eventos para todos los públicos.

Aquí puedes consultar el programa oficial completo de la Fira d'Agost 2019 de Xàtiva, día a día y con todos los actos ordenados por horas:

Jueves 15 de agosto en la Fira de Xàtiva: concierto de Carlos Baute y motos

Jueves 15 de agosto

02:00 h. Nit de Cant d'Albades

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar. Recinte Fira del Bestiar.

10:00 h. Motociclisme: 68è Trofeu de Velocitat Fira d'Agost. Circuit urbà.

10:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

10:00 h. Partida simultània d'escacs a 25 taulers

10:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Mancomunitat de municipis de la Costera-Canal

10:00 - 22:00 h. Obertura de l'espai multimèdia. Final Avinguda Selgas - Inici Avinguda Juan Francés.

11:00 h. Exhibició de CrossFit. Reial de la Fira.

12:00 h. Exhibició eqüestre

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau

17:00 - 20:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

19:00 h. Exhibició eqüestre

20:00 h. Semifinals del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019

20:00 h. Exhibició de Fit Kid

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – JazzWoman

23:00 - 00:30 h. Andreu Valor – XXIV Festival de la Cançó

23:00 - 01:00 h. Carlos Baute en concert. Camp de futbol la Murta.

23:00 - 00:30 h. Nit de sainets

Viernes 16 de agosto en la Fira de Xàtiva: tiro y arrastre y la fiesta de los jubilados

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar

09:30 h. XXXIX Concurs Obert de Dibuix i Pintura Infantil i Juvenil a l'Aire Lliure

10:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

10:00 - 20:00 h. Fira de l'Automoció. Acadèmic Maravall - República Argentina.

10:30 - 13:00 h. Dona't a conèixer – Infojove, Consell de la Joventut i Participació Ciutadana

12:00 h. Exposició de fotografia

12:00 h. Exhibició de doma

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

13:00 h. Lliurament premis del XXXIX Concurs de Dibuix i Pintura Infantil i Juvenil a l'Aire Iliure i inauguració exposició

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

17:00 - 20:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

19:30 h. Antipasti – Teatre infantil i familiar

20:00 h. Final de consolació del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019

20:30 h. Exhibició de zumba

21:00 h. Sopar i festa dels jubilats. Camp de futbol la Murta.

22:00 h. Una fira de cine

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – Rock amb La Hornet

23:00 - 00:30 h. Re cordis – Teatre

23:00 - 01:00 h. Nit d'orquestra – AC DX. Glorieta José Espejo.

Sábado 17 de agosto en la Fira de Xàtiva: la nit jove

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar

09:30 h. Exhibició d'esgrima

10:00 - 14:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

11:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Campanya No és No

11:30 h. Desfilada eqüestre per la ciutat

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:00 h. Exhibició de kickboxing

19:30 - 20:30 h. The power of the 80 – Circ. Plaça del Mercat.

20:00 h. Final del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019. Pistes del Club Sant Patricio (Bixquert).

22:00 h. Una fira de cine

22:00 - 02:00 h. Nit jove – El Diluvi, Auxili i La Fúmiga

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – DJ's

22:30 h. Tancament de la Fira del Bestiar

23:00 - 00:30 h. L'electe – Teatre

23:00 - 01:30 h. Nit de concert a la Glorieta – Lucía Molina. Glorieta José Espejo.

Domingo 18 de agosto en la Fira de Xàtiva: deporte, circo y teatro

08:00 h. Quedada senderista Fira d'Agost

08:30 h. Quedada BTT Fira d'Agost

09:30 h. Torneig de Tennis de Taula Fira d'Agost

10:00 h. XVII Campionat d'Escacs Autonòmic de Xàtiva

11:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Campanya No és No

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau

18:00 h. Presentació dels equips del XXXI Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost

19:30 - 20:30 h. Voluta circo – Circ

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – Nit de rock amb Sexy Zebras. Jardí de la Pau.

23:00 - 00:30 h. Lo mejor de Yllana – Teatre

23:00 - 01:00 h. México Lindo simfònic – Concert

23:00 - 00:30 h. Nit de monòlegs. Glorieta José Espejo.

Lunes 19 de agosto en la Fira de Xàtiva: ciclismo, fotografía y Rozalén

01:00 h. Castell de focs

09:30 h. XXXI Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost Elit i Sub 23 nacional. Baixada de l'estació.

10:00 h. Dona't a conèixer – Creu Roja Xàtiva

10:00 - 20:00 h. Inauguració de la jornada 'Una Fira sense soroll'. Front oficina d'informació de la Fira.

10:30 h. Celebració Dia Mundial de la Fotografia

11:00 - 13:00 h. Activitats AXATEA

11:00 - 13:00 h. Grup jove AXATEA

11:00 - 13:00 h. Ioga familiar

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 - 14:30 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:30 - 20:30 h. Sonata circus – Circ

20:00 h. Sessió especial de cinema – El rey león

21:00 - 01:00 h. Rozalén en concert. Camp de futbol la Murta.

23:00 - 00:30 h. Si jo fora rica – Teatre

23:00 - 01:00 h. Escola de Danses, escola bolera

23:30 - 01:00 h. Festival Al Ras – DJ's

Martes 20 de agosto en la Fira de Xàtiva: la fiesta de las paellas

02:00 h. Nit de Cant d'Albades. Plaça de l'Hort de Mora i voltants.

10:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – The art of english school

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 - 14:00 h. Animació musical al Reial

13:00 h. Festa de les paelles. Pàrquing Pavelló de Voleibol.

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:30 - 20:30 h. El rock també és cosa de xiquets – Música

20:00 h. XIX Concurs internacional de Bebedors d'Orxata amb Fartons

23:00 - 02:00 h. Pedalant cap al cel – Cloenda de la Fira