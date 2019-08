Programa de los Moros y Cristianos de Dénia 2019 Los Moros y Cristianos 2019 de Dénia en honor a San Roc se celebran del 3 al 16 de agosto ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Martes, 6 agosto 2019, 13:41

Las Fiestas de Moros y Cristianos 2019 de Dénia ya están aquí. La capital de la Marina Alta vivirá dos semanas de eventos que impregnarán las calles de los colores de las filas moras y cristianas.Consulta el listado de las fiestas de verano 2019 en los pueblos de la Comunitat.

Aquí puedes consultar el programa completo de los Moros y Cristianos 2019 en Dénia:

Martes 6 de agosto

21:00 h. Entraeta festera. Itinerario: salida c/ Plaza del Consell, C/ Diana, C/ Marqués de Campo hasta Cruz Roja

22:00 h. Recepción Cristiana

Jueves 8 de agosto

20:00 h. Concentración de festers en la Plaza del Consell

21:00 h. Entraeta festera. Itinerario: salida Plaza del Consell, C/ Diana, C/ Marqués de Campos hasta Cruz Roja

22:00 h. Recepción Mora

Sábado 10 de agosto

11:00 h. Visita a la Residencia de Ancianos Santa Lucía

22:30 h. Partida de pilota valenciana en el trinquet, organizada por Majorals de Sant Roc

Domingo 11 de agosto

12:00 h. Concurso de paellas en Marqués de Campo organizada por Majorals de Sant Roc

21:30 h. Concierto de la Agrupació Artística Musical de Dénia en la plaza del Consell

Martes 13 de agosto

20:00 h. Desembarco moro y firma de la tregua en la playa del Port de Dénia

22:00 h. Cena de acampada en la calle La Vía

Miércoles 14 de agosto

11:00 h. Visita de cortesía a las capitanías mora y cristiana

19:00 h. Desfile infantil. A continuación, desfile de bandas

00:00 h. Entraeta festera desde plaza del Consell hasta el final de Marqués de Campo

Jueves 15 de agosto

12:00 h. Pasacalles de las diferentes filaes por la ciudad.

18:00 h. GRAN DESFILE DE GALA, con las capitanías cerrando su respectivo bando. Itinerario: salida desde cruce Carlos Sentí con Calle La Vía hasta el final de Marqués de Campo

Viernes 16 de agosto

11:00 h. Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción en Honor a Sant Roc

13:00 h. Arenga cristiana y batalla de arcabucería entre la calle La Mar y calle Diana

18:30 h. Parlamento, rendición y milagro de la niebla

20:30 h. Procesión en honor a Sant Roc

22:00 h. Retreta y disparo final. Plaza del Consell

00:00 h. Castillo de fuegos artificiales en el puerto