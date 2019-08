Programa de las Fiestas 2019 de Morella: horarios y actividades Las Fiestas de Agosto 2019 de Morella serán del 16 al 25 de agosto ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Viernes, 16 agosto 2019, 17:14

La ciudad de Morella comienza las Fiestas de Agosto 2019 con 10 días cargados de actividades festivas y de hermandad. Morellanas, morellanos y visitantes podrán disfrutar de la intensa agenda de estos días hasta el 25 de agosto cuando los fuegos artificiales pondrá punto y final a la fiesta. Consulta el listado de las fiestas de verano 2019 en los pueblos de la Comunitat.

Aquí puedes consultar el programa completo de las Fiestas 2019 de Morella:

Viernes 16 de agosto

11.30 h. Pasacalle a cargo de los Gaiteros de Morella.

12.30 h. Basílica Arciprestal. Misa.

13.00 h. Pasacalle de la Rondalla de Morella.

14.00 h. Espacio Ferial. Comida de la Gente mayor. Al finalizar la comida, reconocimiento a todos los que cumplen 50 años de casados.

16.00 h. Espacio Ferial. Baile de la Gente mayor con Blue Star

20.30 h. Balcón del Ayuntamiento. Pregón de Fiestas a cargo de Miguel Ferreres.

23.00 h. Plaza. Concierto de la Asociación Musical Mestre Candel.

00.00 h. Plaza. Fiesta con el dúo «Duetto».

Sábado 17 de agosto

11.00 h. Plaza Colon. Carnaval de verano infantil y juegos a cargo del Gremio de la Juventud del 54 Sexenio.

12.30 h. Sala del Justicia. Presentación del libro 'Ximo Puig, la mirada morellana' de Manuel Milián Mestre.

19.30 h. Desfile de la Danza de los Peregrinos. Seguirá el siguiente itinerario: Capilla de San Roque, Blasco de Alagón, Virgen de Vallivana, Plaza de la Iglesia, Padre Ramón Querol, Plaza de San Miguel, Juan Giner, Virgen del Pilar, Segura Barreda, Marquesa Fuente el Sol.

00.00 h. Espacio Ferial. Actuación de «Los Simples», banda tributo al rock español y discomóvil Ado.

Domingo 18 de agosto

10.30 h. Desfile de la Danza de los Peregrinos. Seguirá el siguiente itinerario: Blasco de Alagón, Cuesta Borrás, Plaza Tarrascons, San Nicolás, San Julián, Cofradía, Julián Prats (la Fuente), Juan Giner, Virgen del Pilar, Segura Barreda, Marquesa Fuente el Sol.

16.00 h. C/ Blasco de Alagón. Montaje cadalsos. Durante la tarde actuación de la batucada de Morella «Perkutada».

00.30 h. Plaza de toros. Vaquillas de la ganadería de Sergio Centelles de Ares del Maestrat y discomóvil Ado. Organiza la Peña El Bou Morella.

Lunes 19 de agosto

07.00 h. Primera entrada de toros y vacas de la ganadería de Sergio Centelles de Ares del Maestrat.

09.00 h. Capilla de San Roque. Santa Misa.

12.00 h. Teatro Municipal. Proyección de la película infantil 'Dumbo'.

16.00 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

18.00 h. Descanso.

18.30 h. C/ Blasco de Alagón. Prueba del toro n.º16 Guarismo 6, de nombre «Joselito» de la ganadería de Sergio Centelles de Ares del Maestrat. A continuación, suelta de vacas.

20.00 h. C/ Blasco de Alagón. Actuación de la Charanga y la Perkutada.

23.00 h. Plaza Obispo Martín. Actuación de la Rondalla de Morella.

23.00 h. C/ Blasco de Alagón. Toro Alternativo. Colabora: Quintos y quintas 2019.

01.00 h. Plaza de toros. Toro embolado, n.º16 de la ganadería de Sergio Centelles. A continuación, vaquillas y discomóvil. Organiza: Peña el Bou.

Martes 20 de agosto

07.00 h. Segunda entrada de toros y vacas de la ganadería de Sergio Centelles de Ares del Maestrat.

11.30 h. Ayuntamiento. Concurso de dibujo.

13.30 h. Salas Góticas. Entrega de premios y obsequios para los participantes del concurso de dibujo.

16.00 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

18.00 h. Descanso.

18.30 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

20.00 h. C/ Blasco de Alagón. Actuación de la Charanga y Perkutada.

00.00 h. C/ Blasco de Alagón. Toro embolado de los Quintos y Quintas 2019 de la ganadería de Sergio Centelles.

01.00 h. C/ Blasco de Alagón. Toro embolado de la ganadería de Sergio Centelles. Después. Espacio Ferial. Discomóvil Ado.

Miércoles 21 de agosto

07.00 h. Tercera entrada de toros y vacas de la ganadería de Sergio Centelles de Ares del Maestrat. A continuación, prueba del Toro n. º1 Guarismo 6, de nombre «Ratonero» de la ganadería de Don José Antonio Adell Piquer. Organiza: Peña El Bou.

12.00 h. Corrales de las calzadas. Xiquiencierro con reparto de juguetes y caramelos. Colaboran en las carretas Peña el bou y Quintas y Quintos 2019.

16.00 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

18.00 h. Descanso.

18.30 h. C/ Blasco de Alagón. Prueba del toro n. º35 Guarismo 6, de nombre «Lumbrito» de Hato Blanco adquirido en la ganadería de Sergio Centelles. A continuación, prueba del toro n. º24 Guarismo 5, de nombre «Compañero» de la ganadería de Pedro Fumadó «Charnego».

20.00 h. C/ Blasco de Alagón. Actuación de la Charanga y la Perkutada.

00.00 h. C/ Blasco de Alagón. Toro embolado n. º35. Organiza: Peña el Bou

01.00 h. C/ Blasco de Alagón. Toro embolado n. º24. Organiza: Peña el Bou. A continuación, en la Plaza San Juan, baile. Organiza: Peña el Bou.

Jueves 22 de agosto

07.00 h. Cuarta entrada de toros y vacas de la ganadería de Sergio Centelles.

12.00 h. Plaza Colón. Cuentacuentos infantil 'El cofre de la igualdad'.

16.00 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

18.00 h. Descanso.

18.00 h. Espacio Ferial. Reserva de mesas para la cena.

18.30 h. C/ Blasco de Alagón. Suelta de vacas.

20.00 h. C/ Blasco de Alagón. Desmontaje de cadalsos. Se ruega que no entran vehículos destinados al desmontaje hasta que no hayan finalizado los actos taurinos, puesto que la vía tiene que quedar libre para la salida de la ambulancia. Es por eso que se habilitará la zona de aparcamiento de los autobuses, ubicada fuera de San Miguel.

22.30 h. Espacio Ferial. Cena Fin de Toros. A continuación, baile con el Grupo Blue Star.

Viernes 23 de agosto

18.30 h. Sala del Justicia. Diálogos dels Ports de verano. Presentación de la revista del Centro de Estudios dels Ports Papers dels Ports de Morella, n.º 3 de la 2.ª época. Con la intervención de los autores de los artículos.

20.00 h. Pasacalle de víspera con los Gaiteros de Morella.

22.30 h. Teatro Municipal. Representación de El Señor Badanas, por la compañía Dixa't estar de romanços.

Sábado 24 de agosto

11.00 h. Santuario de Vallivana. Ofrenda de flores y santa Misa.

11.00 h. Plaza de los Estudios. Fiesta de los 35 años de la Sociedad Deportiva ESPEMO. Actividades deportivas de montaña para toda la familia.

13.00 h. Pasacalle con los Gaiteros de Morella, los Gigantes, la Corronquina y la Fábula.

18.00 h. Portal de la Nevera. Teatro de calle familiar.

20.00 h. Teatro Municipal. Concierto de IX Morella Sonora concierto de piano y percusión a cargo de Ruya Tuner y Dinzer Ozer (Chipre)

00.00 h. Espacio Ferial. Concierto de Dragon Rapid y discomóvil Ado.

Domingo 25 de agosto

13.00 h. Desde San Miquel. Desfile de los Moros de Muro de Alcoy acompañados de la Asociación Musical Mestre Candel.

18.30 h. Sala del Justicia. Diálogos dels Ports de verano. Conversación sobre el libro La efervescencia literaria en Morella y els Ports (S.XVI-XVIII), de Enric Querol i Coll, editado por el Centro de Estudios dels Ports, con intervención del autor y el prologuista Jorge León Gustà.

20.00 h. Espacio Ferial. Tortilla monumental con dj Ado.

23.30 h. Pasacalle a cargo de la Asociación Musical Mestre Candel.

00.00 h. Plaza de los Estudios. Castillo de fuegos fin de fiestas. Colaboran Dimonis de Morella.