Urgente El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros
Marta Mercader y Carmen Prades. Iván Arlandis

SEÑAL TV | Proclamación de las falleras mayores de Valencia 2026

Carmen Prades y Marta Mercader protagonizan su primer acto oficial y hablarán para todos los valencianos

A. Pedroche

A. Pedroche

Martes, 14 de octubre 2025, 15:08

Después de que este lunes se produjera la llamada a la fallera mayor de Valencia 2026 y a la fallera mayor infantil de Valencia 2026, llega el día en el que las máximas representantes de las fiestas josefinas visitan Ayuntamiento de Valencia para ser recibidas por la alcaldesa María José Catalá estrenando el nuevo cargo. No recibirán la banda, eso será el próximo mes de enero en la exaltación. Esta tarde, Carmen Prades y Marta Mercader se dirigirán a todos los valencianos.

El acto de proclamación, que comenzará a partir de las 19.00 horas, contará con la presencia de las falleras mayores de Valencia de 2025, Berta Peiró y Lucía García, y las cortes de honor, así como con las representantes de las fiestas de Castellón y Alicante.

Noticias relacionadas

Los vecinos de Albors sonríen con la felicidad contagiosa de Carmen

Los vecinos de Albors sonríen con la felicidad contagiosa de Carmen

Abastos, un barrio encandilado con la alegría de Marta

Abastos, un barrio encandilado con la alegría de Marta

Puedes seguir toda la información de las Fallas en LAS PROVINCIAS: la llamada de la alcaldesa, los perfiles y las primeras palabras de las falleras mayores de Valencia 2026 y el acto de proclamación.

