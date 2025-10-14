Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anabel Esparza, fallera mayor de Alberic, Heroi Romeu, observa la portada de LAS PROVINCIAS en el quiosco de Abastos donde Marta Mercader compra las chuches. IRENE MARSILLA

Abastos, un barrio encandilado con la alegría de Marta

«Estuve asomada al balcón hasta las tantas, no podía dormir», afirma Carmen, vecina de la comisión Alberic-Heroi Romeu, a la que pertenece la fallera mayor infantil | El colegio Jesús y María es 'cantera' de la agrupación, que celebra su 60 aniversario

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Anabel, Elena y Mamen, junto a Ona, un perro de agua que es la mascota de la primera, hacen tiempo en la planta baja que ... sirve de casal de la comisión Alberic-Heroi Romeu. Las tres charlan junto a una mesa con pasteles y bizcocho, testigo de una noche histórica para una agrupación que celebra su 60 aniversario. «Estuvimos hablando de que hoy tenía que haber alguien aquí, sabíamos que iban a llegar ramos de flores para Marta», señala Elena Piñero, que es la secretaria de la comisión. Y se refiere a Marta Mercader, la niña de 10 años que tiñe desde que nació de alegría todo un barrio, y de la que no hay duda de que hará lo mismo este año en Valencia como fallera mayor infantil.

