Abastos, un barrio encandilado con la alegría de Marta

Anabel, Elena y Mamen, junto a Ona, un perro de agua que es la mascota de la primera, hacen tiempo en la planta baja que ... sirve de casal de la comisión Alberic-Heroi Romeu. Las tres charlan junto a una mesa con pasteles y bizcocho, testigo de una noche histórica para una agrupación que celebra su 60 aniversario. «Estuvimos hablando de que hoy tenía que haber alguien aquí, sabíamos que iban a llegar ramos de flores para Marta», señala Elena Piñero, que es la secretaria de la comisión. Y se refiere a Marta Mercader, la niña de 10 años que tiñe desde que nació de alegría todo un barrio, y de la que no hay duda de que hará lo mismo este año en Valencia como fallera mayor infantil.

Porque a cualquiera que se le pregunte por el entorno de Abastos, usa la misma palabra para hablar de Marta: «Es una niña alegre». Lo dicen también en su colegio, Jesús y María, a unos 15 minutos dando un paseo del casal de Alberic-Heroi Romeu. «Estamos muy felices, hoy en el patio estaban los niños cantando '¡Marta, Marta, Marta!'. Y claro, ella ni ha venido a clase, ayer estuvo hasta mediodía. Teníamos a otra niña en la corte, estábamos algo divididos. Pero Marta va a dar a las Fallas una alegría muy necesaria, después de un año tan negativo tras la dana», relata Paqui Pineda, directora general del centro educativo, que es una inagotable cantera de varias comisiones de la zona, pero en especial de esta frente al mercado.

Marta Mercader es la pequeña de cuatro hermanos, de una estirpe que completan Salva, Borja y Álvaro. Todos ellos han ido al Jesús y María. Allí la fallera mayor infantil de Valencia de 2026 cursa 5º de Primaria, pero también canta en el coro, y le gusta hacer solos. Además, fuera de este centro educativo, también hace ballet. Le encanta la fiesta, pero no sólo las Fallas, también participa en las del pueblo donde veranea, Siete Aguas. «Me han enviado mensajes y allí también están entusiasmados», comenta Marta Mascarell, directora de Primaria del colegio situado en la Gran Vía Fernando el Católico y miembro de la comisión Alberic-Heroi Romeu.

Allí, en la placeta frente al mercado de Abastos, la euforia y la alegría están desbordadas desde que Marta Mercader recibió la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. «No nos lo esperábamos nadie», Admite Anabel Esparza, que es fallera mayor de la comisión para 2026. Tanto ella como su madre, Elena Piñero y Mamen Sánchez, delegada de cultura, explican que esta agrupación, hasta la fecha, sólo había aportado a dos miembros de la corte de honor, en 1998 y en 2008. Así, este lunes 13 de octubre ya forma parte de la historia de todo un barrio.

Así lo vivió Carmen, una vecina de justo enfrente del casal. «Estaba emocionadísima, no podía dormir. Me asomé al balcón y ahí estuve hasta las tantas», afirma Carmen. «Yo también me quedé hasta la madrugada, viendo todo lo que salía por Instagram», comenta María José. Son dos del grupo de mujeres que se pasa las tardes tomando algo en las mesas de los bares colindantes a la falla, en un reducto de esa Valencia de los barrios de siempre, donde todos se conocen. De ahí son Marta y su familia, cuyo padre se dedica a la banca y su madre trabaja en la empresa familiar Fermax.

Mamen, Anabel y Elena, en la comisión a la que pertenece Marta Mercader. Carmen y María José, dos vecinas de la zona. Paqui Pineda y Marta Mascarell, del colegio Jesús y María. IRENE MARSILLA

Compra chiches en el quiosco de Álex y Charly, dos argentinos que este martes han agotado los periódicos, entre ellos LAS PROVINCIAS. «Es una niña genial, alegre… siempre viene a compra chuches acá. Le gustan los corazoncitos de melocotón. ¡Y siempre le damos de más!». También habla de la buena convivencia de los niños del barrio otra vendedora de golosinas, Susana, de origen chino y afincada desde hace más de dos décadas en la ciudad: «Yo llevo 10 en este negocio y mis hijos, de 9 y 14 años, juegan con los chicos de la falla.

Porque la comisión es una especie de club social. Quedan todas las semanas,y ven juntos eventos tan dispares como un partido de fútbol o Eurovisión. La falla de Marta Mercader está integrada por unas 320 personas y casi un centenar son niños. Savia nueva, para las fiestas josefinas y para todo un barrio, que vive en un estado de alegría y euforia que difícilmente va a aparcar hasta el 20 de marzo de 2026.